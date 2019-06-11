Обман по-артемовски

Кульбит власти с землей перечеркнул проект и стал причиной судебных споров

Материал «В Артеме чиновники закопали идею на три миллиарда», опубликованный на сайте Деловой газеты «Золотой Рог» 17 апреля этого года, вызвал серьезный резонанс и в Приморье, и за его пределами. На вопрос публикации, почему инвестор оказался без земли, прямого ответа ни редакция, ни предприниматель Виктор КРИВУЛИН от руководства Артема не получили. Однако такой ответ появился в материале о развитии города «Александр АВДЕЕВ: Серьезным инвесторам в Артеме дают зеленую дорогу», опубликованном на сайте ИА PrimaMedia 29 мая.

Виктор Кривулин отметил, что в интервью информационному агентству руководитель города Артем Александр Авдеев упорно продолжает настаивать на своей версии предоставления участка. В частности он сказал: «В декабре 2014 года компания ООО «Стройдеталь» выиграла конкурс на аренду земельного участка под строительство жилого комплекса. Однако речь шла о реализации проекта по малоэтажной застройке, как это было предусмотрено Генпланом Артемовского городского округа».

- На самом деле по условиям того конкурса предлагавшийся участок предназначался ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ. В этом можно убедиться по условиям аукциона, опубликованным на сайте городской администрации.

Чтобы сбить темп проектирования и строительства, понимая вероятность срыва контракта по срокам, Авдеев исказил со своими сотрудниками информацию о проданном в чужие руки участке, чем грубо нарушил законодательство, так как знал, что участок по закону не мог быть сформирован в двух зонах. И уже только этого хватило ему для срыва контракта, понимая, что своими действиями муниципальные власти фактически расправились с нежелательным инвестором.

Глава Артема считает, что судебное разбирательство, должно «поставить в этом деле окончательную точку». Я же считаю, что этому вопиющему факту отношения чиновника в Приморском крае к бизнесу, должна дать оценку правоохранительная система. На наш взгляд, данное дело является тем прецедентом, когда виновный чиновник высокого уровня понесет персональную ответственность за воспрепятствование реализации инвестиционного проекта в Приморском крае.

Данная ситуация поможет под более пристальным взглядом увидеть те малозначительные на первый взгляд факторы, правильно манипулируя которыми чиновник может свести на нет все усилия инвестора. Такие вещи, как самонаводящиеся на проектируемый объект красные линии, произвольное изменение территориальной зоны земельного участка, КУРТ (комплексное устойчивое развитие территории) – который требует от инвестора дополнительно многомиллионных затрат и месяцев ожидания на подготовку проекта, планировки территории, которые по законодательству делает муниципалитет, но все это как-то нелепо перекладывается на инвесторов. Есть еще много и других разных приемчиков «не пущать без спросу»…

Авдеев сказал: «Я не буду возражать, если на самом деле этот инвестор серьезно зайдет за территорию Артемовского городского округа для строительства».

Мы хорошо подумали и хотим заявить для всей общественности и всех заинтересованных лиц: Мы не будем инвестировать в город Артем ни копейки, так как там управляет мэр, который лично провел аукцион, и когда мы его выиграли со словами «Вы еще за мной побегаете» встал и ушел. Нет больше смысла туда инвестировать пока там есть такие люди. Пройдя за два года вместо стройки жилья по всем судам, мы поняли истинное значение его слов. Эти люди не шутят. И пока такие сидят на должностях, инвестировать опасно. Смело это сейчас, на наш взгляд, могут делать только подконтрольные им структуры.

От редакции: В конце своего комментария Виктор Кривулин отметил: «Никто не застрахован от ошибок. Но, делая их, человек должен их исправлять, а не отстаивать свою неправильную позицию, отрицая другие варианты, как неприемлемые. Нельзя обманывать инвестора. Это портит инвестиционный климат. А он итак у нас в крае не на высоте. Из-за ошибок чиновников на местном уровне Приморье сегодня продолжает оставаться отстающим по инвестиционной привлекательности регионом страны и для иностранных, и для отечественных бизнесменов».

Кстати, администрация Артема проявила непоследовательность в отношении возвращенного городу ООО «Стройдеталь» участка уже в том, что после этого «переназначила» его не под малоэтажное строительство жилья, о котором сказал глава Артема, а под строительство детского сада. Почему происходят такие метаморфозы, хотелось бы все-таки получить откровенный ответ.

На фото: Инвестор покинул это место.