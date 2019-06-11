Вода для малышей поможет сохранению редкого хищника

В конце минувшей недели на прилавках приморских магазинов появилась минеральная природная вода «Славда для малышей» с эксклюзивной этикеткой и слоганом «детям – чистую воду, тиграм – дикую природу»! На ней также соседствуют логотипы «Славды» и Центра «Амурский тигр».

А накануне – 4 июня в офисе Slavda Group генеральный директор ООО «Управляющая компания «Славда» Роман АНТИПЬЕВ и генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей АРАМИЛЕВ подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения крупнейший дальневосточный производитель чистой воды и известная природоохранная организация будут реализовывать совместные комплексные проекты, проводить мероприятия, нацеленные на сохранение популяции краснокнижного амурского тигра и его изучение. При подписании соглашения присутствовали президент компании Slavda Group Юрий СЕРЕБРЯКОВ, заместитель Председателя совета директоров Slavda Group Павел СЕРЕБРЯКОВ, коммерческий директор группы Анна КОВАЛЕВСКАЯ, почетные гости и представители СМИ.





Выпуск питьевой воды для детей в упаковке по 0,5 литра стал продолжением совместных мероприятий. Как было отмечено, в дальнейшем в рамках подписанного соглашения в Приморье будут создаваться социально значимые объекты, проводиться тематические мероприятия и публичные акции, направленные на повышение экологической грамотности населения и сохранение амурского тигра в его естественной среде обитания. Какие именно – будет решать Наблюдательный совет Центра «Амурский тигр». Возможно, в первую очередь, это будут детские площадки и объекты туристической инфраструктуры, необходимой для популяризации философии защиты и бережного отношения к амурскому тигру.





Заместитель председателя совета директоров Slavda Group Павел Серебряков в ходе церемонии подписания соглашения и последовавшей пресс-конференции сказал: «Нам очень приятно доверие, которое нам оказали партнеры в выпуске совместного продукта. Это начало большого социального партнерского проекта. Его основная идея – это сотрудничество по популяризации бережного отношения к дикой природе, тигру. Это – продолжение социальной активности, которую мы ведем. Мы сотрудничаем со многими благотворительными фондами и общественными организациями, и доверие со стороны Центра «Амурский тигр» особенно приятно.

Отметив, что в итоге сотрудничества уже появилась замечательная питьевая вода для детей, Павел Юрьевич отметил: «Дальнейшие наши шаги – это не просто проект. Но и озвученная в соглашении финансовая помощь. Также мы сейчас активно прорабатываем экологическую программу, изучаем технологии по сбору, переработке и ресайклингу отходов. Мы готовы отвечать за свою продукцию и качеством, и последующей переработкой. Для нас это важная составляющая социально ответственного бизнеса».

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сказал: «Я думаю, что в будущем развитие этого проекта в первую очередь будет направлено на детей, потому что, насколько экологически ответственным человек будет расти, как он будет понимать, для чего надо сохранять природу и тигра, так, соответственно, он и будет разделять мусор, жить в чистоте. Для каждого ребенка есть возможность быть сопричастным к сохранению тигра. Бутылка воды – это и некий источник информации, который должен обратить их внимание, что в Приморском крае, рядом с нами, живут тропические животные».

Сергей Владимирович отметил, что компания «Славда» давно помогает Центру своей продукцией для разных мероприятий. В частности, при проведении во Владивостоке праздника День тигра. Это и стало основой совместной идеи – развить эти отношения в нечто большее, что помогало бы в формировании экологической культуры населения: «Нам приятно, что «Славда» одним из первых бизнесов, действующих в ареале тигра, таким проектом берет перед обществом социальную ответственность за сохранение природы. Для нас этот проект приятен вдвойне тем, что продукт, который компания реализует на рынке – это действительно чистая природная вода. Я уверен, что проект будет развиваться...

Советник генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергей СИДОРЕНКО сказал: «Это знаковое событие – проект, подписанный природоохранной организацией с известной бизнес-структурой, уважаемой на территории Дальнего Востока. Мне кажется, что это сигнал для иных предпринимательских структур, что надо вкладываться в сохранение уникальной природы края и Дальнего Востока...».

На фото: Договор подписан, новая продукция Slavda Group уже на прилавках.

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