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Дарькин построит в Приморье два важных объекта

11 Июня 2019, 17:42 | Приморье

Несмотря на слухи, экс-губернатор края продолжает активно инвестировать в край

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), основа бизнес-империи семьи экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, планирует построить собственный холодильник и рыбоперерабатывающий завод в Находке, а также запустить производство продукции глубокой переработки в Сахалинской области. Отметим, что во Владивостоке новый холодильник планирует построить ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».

По данным НБАМР, инвестиции в развитие компании в 2018 году превысили 2,5 млрд рублей.

В частности, были приобретены и подготовлены к промыслу рыболовное судно типа РТМКС - «Царица» (ежедневный объём замораживаемой продукции – более 200 тонн) и судно-добытчик «Лидер» с производственной мощностью до 250 тонн сырца в сутки. Произведена модернизация двух судов типа БАТМ – «Илья Коновалов» и «Капитан Фалеев».

Кроме того, был консолидирован до 100% пакет акций дочерней компании ПАО «НБАМР» - ЗАО «Морские перевозки и добыча».

«2018-й год также был отмечен для ПАО «НБАМР» возобновлением программы береговой переработки: на рыбоперерабатывающих заводах группы компаний налажен процесс глубокой переработки продукции из кальмара, минтая, крабов – мелкофасованной продукции, готовой к реализации конечному потребителю через региональные и федеральные торговые сети. Для этого в отчётном периоде были заключены долгосрочные контракты с крупнейшими торговыми сетями Приморского края – «Самбери», «Фреш25», «Реми», а также проведена подготовительная работа для заключения аналогичных контрактов с торговыми сетями федерального уровня. Итогом проделанной работы в 2018 году стали заключенные в начале 2019 года контракты с одной из крупнейших торговых сетей России – «Лента». На сегодняшний день работа с сетями продолжается, до конца текущего года перед нами поставлена задача обеспечить наличие ассортимента нашей продукции в крупнейших торговых сетях как Дальневосточного региона, так и Российской Федерации», - говорится в годовом отчете компании.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «НБАМР» в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд 492,995 млн рублей. 50% от чистой прибыли будет направлено на выплату дивидендов.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: прибыль  завод  холодильник  НБАМР  дивиденды  Сергей Дарькин  рыба  Находка 



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Комментарии

  • 12312:19, 13.06.2019#

    Приморцы давно высказали свою позицию по морепродуктам. Ее озвучил Хургал-губерн. прим. края. есть в сетиМестные не хотят рыбу глубокой переработки т. к. большие обьемы монополиям реализовать трудно и это их головная боль. Приморцы и горожане хотят купить только выловленную парную свежую рыбу на рыбном рынке и забыть фамилии монополистов хозяев рыбных компаний. А для этого надо менять законы в пользу малых компаний.

  • люблю путина15:49, 13.06.2019#

    Спасибо за то, что хоть и с большим трудом, но все таки удалось установить фамилию неизвестного лица, приятным сюрпризом для всех жителей ПК оказалось то, что им оказался ранее ни кому не известный С. М. Дарькин, и огромное спасибо его жене Л. Белобровой за то, что создала такую замечательную компанию как БАМР, вложив в нее все честно заработанные деньги на театральной ниве.

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