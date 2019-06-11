С новой крышей! И лифтом

Подводим первые итоги программы капремонта многоквартирных домов во Владивостоке в 2019 году

В Приморье продолжается реализация краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2019 году активными темпами ведутся работы по капремонту крыш и замене лифтового оборудования в МКД. Мероприятия по ряду объектов во Владивостоке и других городах Приморья уже выполнены подрядчиками.

Первые восемь домов из программы 2019 года были сданы еще в феврале во Владивостоке, Артеме и Дальнегорске. В том числе – отремонтированные крыши. Технология ремонта скатных крыш давно отработана: подрядчики меняют стропильную систему и накрывают ее кровельным железом, утепляют чердачное перекрытие. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом. В зависимости от площади чердачное помещение разделяется на отсеки противопожарными перегородками. В ряде случаев в рамках программы капремонта проводится переустройство плоской крыши на скатную.









Учитывая, что в рамках программы капремонта наиболее часто производится ремонт крыш, в случае ухудшения погоды региональный Фонд капремонта МКД заблаговременно направляет подрядным организациям предупреждение. Подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт многоквартирных домов, должны принять меры безопасности в связи с прогнозируемым ливнем. На объектах, где ведется ремонт крыш, строителям предписано обеспечить защиту от протекания. В случае протечки кровли именно подрядчик будет возмещать собственникам стоимость испорченного имущества.

Более активными темпами пошла замена лифтов в многоквартирных домах. С начала года только во Владивостоке установлено 123 новых лифта в 44 домах. «Рекордсменом» стал дом на ул. Толстого,25 во Владивостоке, где появились сразу девять новых подъемников. Объявлен аукцион на замену еще 47 лифтов: 19 – в девяти домах Находки, 16 – в семи домах Уссурийска, шесть – в трех домах Арсеньева, пять – в Большом Камне (один дом) и один лифт в Фокино. Отметим, что лифты, устанавливаемые по программе капитального ремонта, потребляют на 30% меньше электричества по сравнению с устройствами предыдущего поколения, а за безопасность в них отвечает более 20 электронных датчиков. В кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.









По словам руководителя Фонда капремонта МКД в Приморском крае Андрея ГОРЕЛОВА, Фонд и администрация Приморского края намерены ускорить замену лифтов. В 2019 году планируется включить в программу дополнительно 300 подъемников. Рассматривается вопрос о софинансировании работ из регионального и федерального бюджетов. Всего до 2026 года в Приморье предстоит заменить порядка 2 тысяч лифтов, выработавших ресурс – по приблизительным подсчетам, это потребует около 7 млрд рублей.

Добавим, что с момента завершения замены лифтового оборудования и до ввода в эксплуатацию может пройти от двух недель до месяца. Смонтированный подрядчиком лифт обследуют эксперты нескольких ведомств. Финальное освидетельствование оборудования в течение 10 дней проводят специалисты Ростехнадзора. Если замечаний по работе оборудования нет, то в течение пяти дней они оформляют разрешение на ввод лифта в эксплуатацию. Если же выявлены недочеты, срок увеличивается на время их устранения.

Досье "Золотого Рога": Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов является отдельным мероприятием в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Краткосрочным планом реализации программы капремонта МКД на 2019 год предусмотрены работы в 320 домах. Контроль качества работ осуществляют специалисты отдела технического надзора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. В приемке работ принимают участие представители управляющих компаний, муниципальных администраций, департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, собственники квартир в отремонтированных домах.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.