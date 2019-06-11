Кадры вещают всё

Экскурсовод - одно из самых значимых звеньев в туриндустрии, от которого во многом зависит, какое впечатление вынесут гости

Именно экскурсовод становится проводником туристов в мире впечатлений и достопримечательностей территории. Экскурсовод может не только познакомить с историческими фактами, но и передать атмосферу, создать настроение, обеспечить безопасность группы. От того, насколько профессионально будет выполнена данная работа, во многом зависит и дальнейшее желание туристов вернуться в данную локацию. В Приморье на фоне активно растущих турпотоков подготовка таких профессионалов становится все более актуальной.

В государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы есть особая подпрограмма, которая предусматривает мероприятия по повышению квалификации работников туриндустрии. Несмотря на то, что ни департамент туризма региона, ни туристско-информационный центр не наделены правом образовательных услуг, они могут давать оценку работе представителей туриндустрии, проводить профессиональные конкурсы, оказывать консультационную поддержку, а также проводить аттестацию гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Аттестация в добровольном порядке

Аттестация гидов-переводчиков была принята в 2017 году властями Приморского края, чтобы повысить статус гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков региона. В настоящий момент - это добровольная процедура, которая в ближайшее время имеет все шансы стать обязательной. Аттестация представляет собой трехступенчатый экзамен. На первом этапе идет проверка документов. Гид обязательно должен иметь профильное образование, либо любое другое высшее образование и профильные курсы по туризму. Поэтому он должен предъявить дипломы или сертификаты, подтверждающие его навыки и знания.

Вторая часть аттестации включает письменный экзамен, во время которого испытуемый вытягивает билеты и отвечает на вопросы. Рабочая группа приморского отделения Русского географического общества подготовила 100 заданий на знание истории края и основ экскурсионной деятельности. Третий этап аттестации – практический. Гида попросят провести экскурсию, показать и рассказать комиссии о туристическом объекте, указанном в билете.

Гиды, которые получили «знак качества» аттестации, становятся все более востребованными на рынке труда Приморского края. Наличие специального бейджа, демонстрирующего, что его обладатель успешно прошел проверку на наличие необходимых краеведческих знаний для проведения экскурсий, а в случае гида-переводчика - еще и профессионально владеет профильным иностранным языком, становится обязательным условием для ведения деятельности в некоторых компаниях Владивостока. Среди таких представителей туриндустрии – крупнейшие отели столицы Дальнего Востока.

Лекции, конкурсы, курсы…

В итоге, рынок Приморского края начинает предъявлять свои стандарты качества к гидам-экскурсоводам. И желающим связать свою жизнь с экскурсоводческой деятельностью уже нельзя обойтись без профильного образования. Во Владивостоке такую профподготовку могут обеспечить два вуза – ДВФУ и ВГУЭС. Также в Приморье доступны курсы по профессиональной переподготовке. Например, «Школа экскурсовода» на базе музея имени Арсеньева занимается такой деятельностью. Курс ведут сотрудники музея и приглашенные специалисты (историки, профессиональные исследователи, преподаватели высшей школы). После обучения выпускникам предстоит пройти экзамен. При успешной защите участники «Школы» получают диплом по программе дополнительного профессионального образования: Профессиональная переподготовка «Экскурсовод (Гид)».

Ежегодно в Приморье проходит конкурс экскурсионного мастерства «Экскурсия. Туризм. Владивосток», который поможет не только поощрить профессионалов, но и найти новых «непризнанных» мастеров своего дела. По словам Дарьи Гусевой, это позволяет пополнить кадровый резерв в экскурсионной сфере, поскольку победители в дальнейшем привлекаются к обслуживанию экскурсионных групп, делегаций на международных мероприятиях высокого уровня.

Увеличивающиеся заходы круизных судов обозначили потребность в подготовке гидов-переводчиков японского языка. Туристско-информационный центр Приморского края совместно с АНО «Японский центр» проводил в начале этого года целую серию бесплатных лекций, посвященных национальным особенностям японских туристов разных возрастов. Как отмечает генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ, гиды-переводчики – это важнейший сегмент туристической индустрии, задействованный в приеме круизных судов. В Приморье ведется плановая работа по увеличению количества высококвалифицированных кадров, которая задействует образовательные учреждения региона. С учетом перспектив роста, как туристической отрасли в целом, так и круизной в частности, увеличение числа профессиональных гидов-переводчиков – это то направление, над которым надо работать всем вовлеченным в сферу гостеприимства компаниям.

Непостоянная работа

Несмотря на растущую популярность образовательных программ для гидов-экскурсоводов, туристические компании в пик сезона фиксируют недостаток кадров. Некоторые эксперты связывают этот факт с серьезным оттоком выпускников вузов за границу. «Мы столкнулись с парадоксом: чем выше качество подготовки, тем меньше студентов оседают в Приморье, – делится директор международного института туризма и гостеприимства. - Наши ребята проходят годовые стажировки за рубежом, и по выпуску получают хорошую практику и шикарное владение иностранным языком. Мы даем им международную путевку в жизнь, чем они и пользуются. А в это время университет остается в минусе - по стандартам министерства образования наши студенты не трудоустроены, поскольку работают за границей. Они не задействованы в экономике России, хотя в них вложены бюджетные средства», – поделилась представитель ВГУЭС.

Другой причиной становится отсутствие официального трудоустройства. В настоящий момент случаи, когда гид-переводчик находится в штате у туристической компании, имеет трудовую книжку и гарантированную зарплату – единичные. Поэтому на рынке Владивостока такая работа воспринимается как дополнительный заработок. Как отмечает гид-экскурсовод, желающий остаться анонимным, данная ситуация связана с недостатком взаимопонимания между гидами и туристическими компаниями. «На самом деле, подготовка экскурсовода не занимает много времени, и создать ситуацию с острым дефицитом кадров довольно сложно, но турфирмы Владивостока вполне успешно с этим справляются. Ведь каждый выстраивает свои отношения с сотрудниками в особом порядке. Некоторые компании ориентируются только на прибыль и могут приглашать неквалифицированных сотрудников «подешевле», которые отработают на маршруте по принципу «и так сойдет». Но когда возникает потребность в действительно хороших сотрудниках, такие компании испытывают кадровый голод, а пригласить профессионала не могут уже не столько из вопросов экономии, сколько из-за испорченных по предыдущим проектам отношений», – рассказала представитель туриндустрии.

Также эксперты туристического рынка отмечают, что для многих гидов-переводчиков профессия не является престижной. По мнению руководителя туристско-информационного центра Приморья, это связано с непониманием важной задачи экскурсоводов – создать хорошее настроение у туриста и вызвать настолько сильный интерес, который сможет неоднократно вернуть его в туристическую дестинацию. «Молодые гиды-переводчики нередко выстраивают экскурсию, не заостряя внимание на исторической информации, а отвечая на запросы туристов и рассказывая им о быте россиян. Но туристу необходимо дать не просто информацию, а заинтересовать его! Гид может рассказать эксклюзивные факты, связанные с Владивостоком или поделиться историями о происхождении географических названий: почему остров Русский, а залив – Амурский. Гид-переводчик должен уметь влюбить туриста в город и сохранить это состояние влюбленности до конца поездки, чтобы по приезду на родину он снова ждал возвращения! Это важнейшая задача гидов», – уверена Дарья Гусева.

СИТУАЦИЯ

«Знать историю и владеть языком - этого мало»

- С основным пулом экскурсоводов, которые работают в Приморье, мы успешно провели четыре аттестации, а в настоящий момент столкнулись с нехарактерной ситуацией. Корейские гиды подали заявки на аттестацию, но проверка выявила, что они не имеют профильного образования в сфере туризма и экскурсионного дела. Мы направили их на курсы…

Они учились, учились, а экзамены не сдали, поэтому сейчас проходят переподготовку. В связи с чем в этом году аттестацию нам пришлось перенести. Данная ситуация говорит о том, что многие люди, которые уже работают в туриндустрии, не являются профессиональными экскурсоводами. Многие знают факты об истории края, могут хорошо овладеть иностранным языком, но этого мало – для успешного прохождения аттестации необходимо ознакомиться с методикой экскурсоводческой деятельности, с мерами безопасности на маршруте и другими многочисленными нюансами. Поэтому то, что мы сегодня делаем, способствует совершенствованию навыков экскурсоводов и повышению качества туристских услуг. Мы стимулируем рынок и даем ему новый качественный толчок», – рассказала директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА.

На фото: Профессиональный экскурсовод - это уже полдела в туристическом маршруте.

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