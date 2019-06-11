Турбизнесу накрывают инфополяну

Профильные структуры активно насыщают туристическое информационное пространство

В современном мире залогом успеха туриндустрии становится развитие информационного поля. Посты о достопримечательностях в соцсетях, сайты на нескольких языках, продвижение на различных онлайн-площадках и развитие собственных медиапроектов: все эти меры помогают преодолеть информационный вакуум и поделиться информацией с туристами со всего мира. Приморский край занимает активную позицию в этом направлении и развивается в новых онлайн-направлениях.

Приморский край становится заметным в медиапространстве как благоприятная туристическая дестинация. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, в прошлом году регион принял участие более чем в 80 мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала края в России и за рубежом. Но, как отмечают эксперты, наибольшую эффективность показал важный информационный инструмент, который прочно вошел в маркетинговый арсенал Приморья – фам-туры (см. досье на этой полосе).

ТИЦ вездесущий

Большую информационную работу ведет туристско-информационный центр Приморского края (ТИЦ). Помимо того, что он является единственным в России ТИЦ, который издает полиграфию на шести языках, центр представлен в социальных сетях. Познакомиться с аккаунтом туристско-информационного центра Приморья могут пользователи Instagram, Facebook, Kakao Talk, WeChat, Sina Weibo, Reddit, которые ведутся на четырех языках: английском, русском, японском и корейском. Есть у ТИЦ и свой YouTube-канал. Не прошло и недели с тех пор, как ТИЦ зарегистрировался в Reddit, а фотографии Приморского океанариума вошли в ТОП лайков пользователей социальной сети. Как считают эксперты, это важный шаг для Приморского края, ведь Reddit – одна из крупнейших соцсетей мира, специализирующихся на туристическом контенте.

Активно пользуются инструментами онлайн-пространства и представители туриндустрии Приморья. Арт-парк «Штыковские пруды», туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», исторический парк «Изумрудная долина» и другие крупные игроки туристического рынка ведут свои аккаунты в социальных сетях. Известный далеко за пределами Приморья Сафари-парк запустил на своем сайте интернет-магазин «Тимур и Амур». Особо охраняемые природные территории региона имеют свою базу фото и видеоматериалов, которые доступны туристу. Подавляющее большинство средств размещения Приморья представлены на международных площадках онлайн-бронирования.

Интерактив межрегионального уровня

Занимается туристско-информационный центр Приморского края развитием информационного пространства и в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо России». «Восточное кольцо» – межрегиональный туристический проект, объединяющий 12 субъектов Сибири и Дальнего Востока. Развитие проекта предполагает появление новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта.

В «Восточном кольце России» предусмотрен блок организационно-технических мероприятий, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов, а также продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках. В настоящий момент устойчивое взаимодействие регионов происходит только на туристических выставках, где субъекты встают единым стендом. Такой формат отмечен экспертами и представителями дальневосточных субъектов как успешный и эффективный способ продвижения туристического потенциала на международном и российском рынках. Но, как надеются эксперты, дальнейшее туристическое движение субъектов навстречу друг другу будет - это всего лишь вопрос времени. Так, по словам экспертов, регионы могут не только эффектно вставать единым стендом, но и не менее эффектно усилить турпродукты друг друга. Например, Владивосток, обладающий хорошей транспортной инфраструктурой и большим турпотоком иностранных гостей, мог бы стать донором для других регионов.

«Мы создали ассоциацию ТИЦ Дальнего Востока в прошлом году, запустили сайт, внедрили туда проект «Восточное кольцо России», – рассказала руководитель туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА. – Совместно с коллегами из других регионов мы участвуем в выставках, проводим фам-туры. Но довольно сложно заставить все регионы работать в единой концепции. Помимо Приморья, есть Камчатка и Сахалин – активные регионы, которые задают вектор развития другим дальневосточным субъектам. Они тоже подключаются, но пока слабо, в силу различных причин. Действительность такова: туристический рынок развивается очень быстро, но не все успевают за его тенденциями».

В рамках «Восточного кольца» разработано семь продуктов, каждый из которых включает Приморский край. Маршруты «Восточное ожерелье», «Пять стихий» связывают сразу четыре региона: Приморский, Хабаровский, Камчатский края и Сахалинскую область. Три субъекта сошлись в турпродукте «Восточное кольцо»: Приморье, Камчатка и Хабаровский край. «Тигровый бриллиант» объединил Якутию и Приморский край, «Легенды Тихого океана» – Владивосток и Южно-Сахалинск, «Огненный тигр» – Приморье и Камчатку. Еще один маршрут – «Праздник вкуса» раскрывает кулинарные особенности Камчатского и Приморского краев, а также Сахалинской области.

Один в «сером» поле

Как отмечают эксперты, не хватает работы в едином ключе и представителям туриндустрии Приморья. «Это одна из ключевых проблем туристической сферы нашего края, – считает Дарья Гусева. – Безусловно, сегодня многие компании стремятся взаимодействовать друг с другом в рамках создания новых проектов и туристических продуктов. Но пока еще не все представители туриндустрии видят своих коллег как партнеров и друзей, а воспринимают их как конкурентов и стараются тянуть одеяло туристического рынка на себя. Хочется, чтобы как можно больше представителей туриндустрии Приморья понимали, что вместе можно сделать гораздо больше, и что разрозненность мешает стратегическому развитию. Необходимо объединяться в ассоциации, обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах».

По словам эксперта, создание ассоциаций помогло бы не только в совместном продвижении и создании новых турпродуктов, но и в решении проблем. В том числе и в борьбе с нелегалами. «Многие частные лица могут почитать информацию в интернете и посчитать себя гидом или целой турфирмой и начать вести какую-то деятельность за пределами правового поля. Такие граждане не платят налоги и вредят имиджу региона: страдает безопасность и качество их услуг для конечного потребителя. К нам регулярно обращаются такие представители рынка, чтобы продвинуть свои услуги на базе ТИЦ. Но поскольку мы не контрольный орган, мы можем только дать рекомендацию зарегистрироваться и войти в туристический бизнес на легальной основе. К сожалению, такие люди очень редко к нам возвращаются в законном статусе», – поделилась руководитель туристско-информационного центра Приморья.

Досье "Золотого Рога": Как сообщил департамент туризма Приморского края, в этом году запланирована целая серия таких туров для авиакомпаний КНР и Японии, новых на приморском рынке азиатских авиакомпаний, и не менее четырех туров для японских туроператоров, корейских и индийских блогеров, совместно с РЖД-тур. Кроме того, планируется участие делегаций края более чем в 20 крупных выставках и форумах сферы туризма, а общее количество мероприятий по продвижению туристского потенциала края на внутреннем и внешних рынках в 2019 году достигнет 90.

На фото: Сегодня о приморских туристических фишках можно получить любую информацию. Как в «бумаге», так и в интернет-пространстве.

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