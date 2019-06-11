Надежность - не то, на чем экономят

Новое оборудование позволяет обеспечить энергией и крупные предприятия, и маленькие села Приморья

В Приморском крае остается все меньше населенных пунктов, где электричество подается по часам. Там, куда еще не дотянулись линии электропередачи, краевой бюджет вкладывает значительные средства в обновление дизель-генераторов электроэнергии.

В свою очередь, энергосистема южной части Приморья получила дополнительный запас мощности благодаря модернизации существующих подстанций и развитию инфраструктуры территорий опережающего развития.

Топливо - прежнее, генераторы - новые

В государственную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы включено отдельное мероприятие «Повышение доступности тепловой и электрической энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению Приморского края». Оно решает сразу две задачи: повышение надежности электроснабжения объектов ЖКХ, а также сдерживание тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями. В соответствии с госпрограммой в северных районах Приморья, главным образом – в Тернейском, в последние два-три года проведено масштабное обновление оборудования дизель-генераторов.

Так, осенью прошлого года работники КГУП «Примтеплоэнерго» установили три новых дизельных генератора модульного типа мощностью 1024 киловатт каждый в поселке Терней, чтобы обеспечить бесперебойное и круглосуточное электроснабжение этого населенного пункта. Старая дизельная электростанция, на которой были установлены судовые дизель-генераторы, функционировала в Тернее несколько десятилетий, и в силу ее износа периодически возникали нештатные ситуации, ставившие под угрозу электроснабжение поселка. На приобретение новых генераторов было направлено 77,6 млн рублей, а на монтаж основного и вспомогательного оборудования – еще 28 млн рублей с учетом средств краевых субсидий.

В начале 2019 года новые дизельные электростанции модульного типа были введены в эксплуатацию в селах Поляны и Мартынова Поляна Дальнереченского района, где проживает около 450 человек. Здесь установили новые дизель-генераторы немецкой марки Deutz в контейнерах типа «Север», а также топливные емкости с подогревом. Вокруг установок смонтировано шумоизоляционное ограждение. Раньше электроснабжение потребителей в этих населенных пунктах велось по графику, поскольку отсутствовала техническая возможность подавать электроэнергию беспрерывно. Новые электростанции обеспечат жителей сел Поляны и Мартынова Поляна электроэнергией в круглосуточном режиме. Стоимость оборудования составила более 11 млн рублей.

Кроме того, прошедшей зимой «Примтеплоэнерго» были приобретены еще 10 дизельных генераторов на сумму 18,5 млн рублей для обеспечения надежного электроснабжения других населенных пунктов Тернейского района. Новые генераторы установлены в населенных пунктах, где нет централизованного электроснабжения – это села Агзу, Максимовка, Перетычиха, Усть-Соболевка и Малая Кема – по два в каждый населенный пункт.

- Старые дизель-генераторы там полностью выработали свой моторесурс. Их эксплуатация в непрерывном режиме чревата аварийными остановками и перерывами в электроснабжении этих сел. Поэтому руководство «Примтеплоэнерго» приняло решение закупить и заменить здесь оборудование. Изношенные дизель-генераторы останутся на случай нештатных ситуаций, – пояснил главный инженер КГУП Сергей ПОПОВ.

Добавим, что ранее, в 2016-2017 годах, ряд сел Тернейского района получил современные дизель-генераторы взамен старых, уничтоженных наводнениями. Например, четыре установки мощностью не менее 500 кВт каждая были приобретены для поселков Амгу и Светлая взамен устройств, серьезно пострадавших от тайфуна «Лайонрок». В селах Соболевка и Самарга до 2016 года работали старые судовые дизель-генераторы с водяным охлаждением, которые выработали свой ресурс и не могли полностью обеспечить потребности этих населенных пунктов. Водяное охлаждение, не имеющее систем очистки воды, снижало надежность работы и приводило к частым поломкам и перегреву установок. В ноябре 2016 года в села были доставлены два новых дизель-генератора мощностью 60кВт и 120 кВт, благодаря которым в населенных пунктах был снят режим по обеспечению электричеством.

ТОРы подпитают от кольца

Добавим, что повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Приморья помогает и строительство объектов инфраструктуры для территорий опережающего развития. Так, в начале 2019 года филиал «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» завершил комплексное опробование подстанции 110 кВ «Садовая» для территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае. Это финальный этап наладки оборудования, после которого энергообъект будет готов к подключению потребителей. Подстанция «Садовая» была построена для обеспечения электроэнергией жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый», «Пятый» и «Нагорный», где получат жилье работники судоверфи «Звезда». Добавим, что первая очередь работ по технологическому присоединению ТОР «Большой Камень» была завершена еще в 2017 году. Энергетики построили и сдали в эксплуатацию линию 6 кВ от подстанции «Береговая-1» для электроснабжения микрорайона «Шестой».

Для электроснабжения резидентов территории опережающего развития «Надеждинская» проводится реконструкция подстанции 500 кВ «Владивосток» и ее дооснащение оборудованием в соответствии с потребностями в мощности потребителей ТОР. В свое время подстанция «Владивосток», введенная в эксплуатацию в 2009 году, сыграла важнейшую роль в обеспечении энергией объектов саммита АТЭС и всего южного Приморья, где ранее существовала проблема энергодефицита. А вскоре этот центр питания, являющийся одним из основных звеньев крупнейшего в стране Приморского энергокольца, будет связан новой 30-километровой ЛЭП со строящейся рядом с ТОР «Надеждинская» подстанцией 220 кВ «Промпарк».

Протяженность Приморского энергокольца 500 кВ составляет 1039 км, что в три раза больше московского. В его состав входят также Приморская ГРЭС и подстанции 500 кВ «Дальневосточная», «Лозовая», «Чугуевка». Создание Приморского энергокольца завершилось в 2012 году. Реализация проекта позволила повысить надежность работы энергосистемы края и обеспечить электроснабжение новых потребителей, в том числе порта «Козьмино», куда поступает нефть по трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан». В последние годы ФСК ЕЭС ведет поэтапную реконструкцию объектов кольца. В 2017 году была модернизирована система противоаварийной автоматики на подстанции «Чугуевка», а в 2018-2019 гг. запланированы работы на одном из самых мощных энергообъектов края – «Дальневосточной».

На фото: Энергетики из приморской глубинки уже осваивают новое оборудование.

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