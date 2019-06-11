"Морское лицо" города ждет обновление

Спортивная набережная Владивостока, кажется, дождется капремонта

Несмотря на то, что за последнее десятилетие во Владивостоке появились новые набережные на острове Русском, в районе бухты Патрокл и на месте бывшего судоремонтного завода, одной из «визитных карточек» столицы края остается набережная Спортивной гавани. Она регулярно становится центром проведения праздничных и развлекательных мероприятий, любимым местом отдыха горожан и туристов. В 2020 году, когда Владивосток будет отмечать 160 лет со дня своего основания, Спортивную набережную предполагается обновить, а пока власти города намерены ограничиться текущим ремонтом.

Последняя масштабная реконструкция Спортивной набережной проводилась в 2011-2012 годах, незадолго до саммита АТЭС. Здесь была уложена новая гранитная брусчатка, облицованы клумбы, установлены новые лавочки и фонари с оригинальным дизайном, смонтирован новый деревянный настил возле пляжа. В районе спорткомплекса «Олимпиец» появились горки и качели, а также зеленая изгородь. Кроме того, новый облик обрели пирсы напротив спорткомплекса. А летом 2012 года после глобальной реконструкции открылся светомузыкальный фонтан возле стадиона «Динамо», который облицевали мозаикой, выполненной в морской тематике.

Поддерживать в рабочем состоянии

За прошедшие годы ряд элементов набережной серьезно обветшал. Доступ на пирсы, которые пришли в аварийное состояние, даже пришлось закрыть. Еще одной проблемной зоной стала подпорная стена вдоль пляжа, с которой регулярно отваливается облицовочная плитка. В 2018 году в рамках текущего ремонта Спортивной набережной Владивостока здесь отремонтировали и покрасили скамейки и урны, благоустроили почти 10,5 тысяч кв. м цветников и газонов, привели в порядок пешеходные зоны и детскую площадку. Кроме того, в 2018-2019 годах в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» была проведена реконструкция расположенного в районе Спортивной набережной общественного туалета. В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации. Обновленный объект открылся в мае текущего года, хотя ряд недочетов в части отделки подрядчики были вынуждены устранять спустя всего несколько недель в рамках гарантийных обязательств.

В 2019 году власти столицы Приморья снова планируют провести текущий ремонт набережной, частично восстановив плитку, бордюры и ограждения. Однако подпорную стену, о которой сказано выше, ожидает капитальный ремонт. В середине июня должен определиться подрядчик, который выполнит работы по демонтажу старой облицовочной плитки и старой железобетонной лестницы. Второй этап работ – устройство армированной бетонной заливки, грунтовка и окраска получившейся бетонной поверхности, строительство новой железобетонной лестницы. Сумма, которую готов заплатить за эти работы бюджет Владивостока, согласно документам аукциона, составляет 6,1 млн рублей. Кроме того, до конца лета планируется провести реконструкцию подпорной стены, которая обрамляет косогор возле общественного туалета. После проведения работ здесь должна появиться новая подпорная стена из монолитного железобетона, облицованная новой плиткой. Цена контракта составляет 2,3 млн рублей.

Кроме того, наведение порядка на Спортивной набережной затрагивает и юридические аспекты: мэрия намерена убрать с набережной нелегально установленные торговые палатки, а также запретить прокат лошадей. С начала 2019 года на набережной уже демонтировали около 15 торговых объектов, незаконно установленных на муниципальной земле.

Капремонт и продление

Ожидается, что в следующем году – юбилейном для Владивостока – набережную Спортивной гавани ждет комплексный ремонт с восстановлением пешеходных зон. Но пока проект капитальной реконструкции одной из главных зон отдыха горожан не утвержден.

«Помимо работ по наведению порядка на набережной к летнему сезону, мы продолжаем работу на перспективу. По-прежнему актуальны планы по объединению Спортивной набережной и мыса Кунгасный в единую прогулочную зону, сейчас идет проектная работа. Также обязательно будем ремонтировать городские пирсы. В этом году разработаем проекты, в следующем – найдем на это деньги. В любом случае, Спортивная набережная, лицо нашего города, в ближайшее время кардинально изменится в лучшую сторону», – пообещал глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК на пресс-конференции в феврале текущего года.

В ходе недавнего отчета перед депутатами Думы Владивостока Олег Гуменюк вновь подтвердил планы в ближайшие годы соединить Спортивную набережную с мысом Кунгасный. Напомним, что проект создания новой прогулочной зоны также был поддержан горожанами в марте 2018 года при определении плана мероприятий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» - именно он набрал наибольшее количество голосов. Кроме того, благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Работы по созданию пешеходной и велодорожки в рамках проекта «Берег здоровья» от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного предполагалось начать еще в 2018 году. Однако до сих пор береговая линия бухты Безымянной по-прежнему находится в заброшенном состоянии – работы не начались в срок из-за того, что не все земельные участки под будущей «тропой здоровья» находятся в муниципальной собственности. Только после того, как они перейдут на баланс города, можно будет подготовить проектную документацию. Добавим, что в перспективе участок морского побережья между СК «Олимпиец» и мысом Кунгасным должен стать не только продолжением Спортивной набережной, а частью единой рекреационной зоны вдоль побережья Амурского залива – с широкими возможностями для занятий спортом, наблюдений за спортивными соревнованиями, прогулок.

На фото: За состояние Спортивной набережной во Владивостоке стыдно и перед горожанами, и перед гостями города.

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