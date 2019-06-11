www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.79 р. 100 JPY: 59.64 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 93.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Терминал Астафьева" отправил первую партию угля для Северного завоза

11 Июня 2019, 12:01 | Приморье

Чтобы успеть обеспечить Магадан и Камчатку до окончания навигации, «Терминал Астафьева» ускорил выгрузку судов с помощью закрытых перегрузочных технологий

С началом арктической навигации «Терминал Астафьева» начал отгрузку угля в Магадан и на Камчатку в рамках Северного завоза. В Магадан по Северному морскому пути будет доставлено более 252 тысяч тонн твердого топлива.

 


 

 

Накануне в Магадан доставили первую партию угля с «Терминала Астафьева». Других путей доставки угля в северные регионы, кроме как по морю, не существует. Первый теплоход, загруженный «Терминалом Астафьева» доставил в порт Магадана 16 тысяч тонн угля. Из Находки судно шло пять дней.

Из-за сурового климата на Колыме отопительный сезон длится большую часть года. Выше нуля температура только в мае, заморозки начинаются в начале октября. В период короткой северной навигации завезти уголь в Магадан и другие отдаленные и холодные города Дальнего Востока нужно как можно быстрее. Поэтому, предприятие работает в ускоренном темпе – суда в порту загружаются всего за двое суток и сразу отправляются в рейс.

Как рассказал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин, «Мы запустили закрытые судопогрузочные машины марки Telestak для того, чтобы увеличить скорость погрузки, так как понимаем насколько важно обеспечить северные регионы нашей страны углем в кратчайшие сроки. Важно, что увеличение скорости и объемов погрузки проходит полностью безопасно для окружающей среды – применение закрытых технологий пересыпки и уход от грейферной погрузки в трюм позволяет сделать процесс максимально экологически чистым».

В Магадане и на Камчатке суда также оперативно разгружают и снова выходят в Находку за новой партией твердого топлива.

«Благодаря выстроенной работе и применению современных технологических решений на «Терминале Астафьева», мы оперативно отгружаем уголь с предприятия и в настоящий момент полностью идем по графику поставок северного завоза. Всего по контракту до конца ноября мы должны отгрузить около 200 тысяч тонн угля. Такое количество угля мы планируем перевезти за 15 рейсов несколькими судами» – сообщил Дмитрий Домрачев, президент Камчатского морского пароходства.

В настоящее время в порту «Терминал Астафьева» под погрузку находятся два судна Камчатского морского пароходства – «Олег Таволажанский» и «Радик Баширов».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: Терминал Астафьева  Камчатка  магадан 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru