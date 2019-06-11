"Терминал Астафьева" отправил первую партию угля для Северного завоза

Чтобы успеть обеспечить Магадан и Камчатку до окончания навигации, «Терминал Астафьева» ускорил выгрузку судов с помощью закрытых перегрузочных технологий

С началом арктической навигации «Терминал Астафьева» начал отгрузку угля в Магадан и на Камчатку в рамках Северного завоза. В Магадан по Северному морскому пути будет доставлено более 252 тысяч тонн твердого топлива.





Накануне в Магадан доставили первую партию угля с «Терминала Астафьева». Других путей доставки угля в северные регионы, кроме как по морю, не существует. Первый теплоход, загруженный «Терминалом Астафьева» доставил в порт Магадана 16 тысяч тонн угля. Из Находки судно шло пять дней.

Из-за сурового климата на Колыме отопительный сезон длится большую часть года. Выше нуля температура только в мае, заморозки начинаются в начале октября. В период короткой северной навигации завезти уголь в Магадан и другие отдаленные и холодные города Дальнего Востока нужно как можно быстрее. Поэтому, предприятие работает в ускоренном темпе – суда в порту загружаются всего за двое суток и сразу отправляются в рейс.

Как рассказал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин, «Мы запустили закрытые судопогрузочные машины марки Telestak для того, чтобы увеличить скорость погрузки, так как понимаем насколько важно обеспечить северные регионы нашей страны углем в кратчайшие сроки. Важно, что увеличение скорости и объемов погрузки проходит полностью безопасно для окружающей среды – применение закрытых технологий пересыпки и уход от грейферной погрузки в трюм позволяет сделать процесс максимально экологически чистым».

В Магадане и на Камчатке суда также оперативно разгружают и снова выходят в Находку за новой партией твердого топлива.

«Благодаря выстроенной работе и применению современных технологических решений на «Терминале Астафьева», мы оперативно отгружаем уголь с предприятия и в настоящий момент полностью идем по графику поставок северного завоза. Всего по контракту до конца ноября мы должны отгрузить около 200 тысяч тонн угля. Такое количество угля мы планируем перевезти за 15 рейсов несколькими судами» – сообщил Дмитрий Домрачев, президент Камчатского морского пароходства.

В настоящее время в порту «Терминал Астафьева» под погрузку находятся два судна Камчатского морского пароходства – «Олег Таволажанский» и «Радик Баширов».