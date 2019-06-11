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Tele2, Nokia и "Ростелеком" будут развивать 5G в России
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, Nokia и ПАО «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития 5G. Стороны создадут лабораторные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц в Москве и других городах России.
Соглашение на ПМЭФ-2019 подписали Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа, и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Договоренности направлены на дальнейшее развитие стратегического партнерства компаний в области 5G в России. Сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере развития сетей связи пятого поколения, совместного тестирования, разработки и демонстрации различных сценариев использования 5G.
Компании планируют развернуть лабораторные и демонстрационные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц на оборудовании Nokia семейства Airscale. Техническое решение поддерживает указанные частотные диапазоны, пилотные зоны будут развернуты в Москве и других регионах РФ. Tele2 будет устанавливать оборудование на выбранных площадках и выстраивать взаимодействие с регулирующими органами по вопросу тестирования. «Ростелеком» предоставит транспортную инфраструктуру для проведения испытаний.
Совместное партнерство в области 5G позволит компаниям подготовиться к коммерческому развертыванию сетей пятого поколения в России. В дальнейшем это поможет эффективно использовать их потенциал в различных отраслях экономики и предоставить пользователям доступ к инновационным услугам следующего поколения.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Потребление мобильного интернет-трафика в сетях операторов продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Увеличивающиеся нагрузки на сеть наряду с активным развитием интернета вещей подталкивают нас ускорить внедрение стандарта в России. Конечно, пока развитие сетей 5G в стране требует решения ряда инфраструктурных вопросов. Однако мы полагаем, что строительство инфраструктуры пятого поколения будет происходить быстрее развертывания сетей LTE. Это требует от всех игроков рынка высокой технологической готовности к внедрению стандарта. Tele2 уже несколько лет успешно тестирует возможности 5G в разных отраслях промышленности. Создание новых лабораторных зон позволит не только собрать реальные данные об эксплуатации технологии, но и продемонстрировать пользователям новые сценарии применения 5G».
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia:
«Мы очень рады подписанию данного соглашения о сотрудничестве, которое открывает новый этап нашего стратегического партнерства с Tele2 и «Ростелекомом» в области развития 5G в России. Nokia является мировым лидером в области мобильных сетей пятого поколения и единственной компанией в отрасли, которая предлагает исчерпывающий пакет решений для развертывания таких сетей».
Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»:
«Нам крайне важно как можно быстрее приступить к строительству коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения, от которых зависит успешное развитие цифровой экономики, появление новых бизнесов, конкурентоспособность экономики и страны в целом. В ближайшее время «Ростелеком» и «Ростех» приступят к подготовке дорожной карты развития сетей 5G в России. Запуск пилотных зон, данные о их работе в реальных городских условиях – необходимый и важный этап подготовки к появлению 5G».
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