За спрос денег не берут

Важнейшие решения в сфере ЖКХ и благоустройства в Приморском крае принимаются с обязательным учетом мнения общественности

Эффективность расходования средств на содержание и ремонт жилого фонда и благоустройство общественных пространств зависит от соответствия планов работ пожеланиям людей. Российское законодательство дает гражданам возможность участвовать в контроле за работой управляющих компаний, реализацией программы капитального ремонта, мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

И как показывает практика, приморцы активно пользуются своими правами.

Главный критерий – довольные жители

Хорошим примером участия жителей края в определении приоритетов благоустройства стали национальный проект «Формирование комфортной городской среды» и губернаторская программа «1000 дворов», план мероприятий по которым опирается на пожелания граждан. Краткосрочные планы мероприятий в рамках начатого в 2017 году национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и аналогичных муниципальных программ изначально определялись с активным привлечением общественности. И в этом году при выборе благоустраиваемых общественных территорий во всех городских округах, а также Кавалеровском и Покровском поселениях, прошло рейтинговое голосование, в ходе которого люди назвали те объекты, которые были отремонтированы в первую очередь.

- Люди сами выбирают, какие работы на каких объектах нужно сделать в первую очередь. И у нас есть опыт прошлых лет, когда общественные и дворовые территории ремонтировались на основе выбора жильцов. Сейчас по такому же принципу работает программа «1000 дворов», – подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена ПАРХОМЕНКО на одном из рабочих совещаний. Она добавила, что жители не только выбирают места для благоустройства, но и сами контролируют ход проведения и приемку работ.

Куратор сферы ЖКХ в Приморье назвала муниципальные образования края, где жители наиболее активно участвуют в создании комфортной среды. В их числе – Уссурийск, село Владимиро-Александровское Партизанского района. Так, благодаря жителям во Владимиро-Александровском не только благоустроены дворы и построен уникальный парк, но и содержатся в порядке эти объекты.

Досье "Золотого Рога": В 2018 году в Приморье в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» приведено в порядок более 100 дворов и 50 парков, скверов и аллей, а в 2019 году в рамках нацпроекта планируют комплексно благоустроить более 50 общественных и 100 дворовых территорий. Объем финансирования составит 650 млн рублей.

Инициатива собственников жилья была одним из факторов, повлиявших на итоги конкурса «1000 дворов» в конце 2018 года. Напомним, что для попадания в губернаторскую программу необходимо было как можно скорее оформить заявку на проведение во дворе асфальтирования, установки детских или спортивных площадок (на выбор собственников) и направить ее организаторам. Изначально предполагалось, что работы по благоустройству в 2019 году проведут только по первым 400 заявкам, однако, видя активность приморцев, Олег Кожемяко принял решение увеличить количество обновляемых дворов до тысячи.

Работы по многим адресам начались еще в мае. Общая сумма расходов бюджета края на программу «1000 дворов» в 2019 году составит 1,2 млрд рублей. Жители городов и сел Приморья, чьи заявки вошли в план работ, будут принимать самое активное участие в реализации программы. Это и выбор форм благоустройства, места размещения, контроль выполнения работ, а при желании людей – софинсирование дополнительных элементов благоустройства. Ожидается, что программа по благоустройству придомовых территорий продолжится и в последующие годы.

Кстати, общественный контроль вскоре распространится и на еще один национальный проект - «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что общественники будут вместе с дорожниками выезжать на объекты и следить за качеством ремонта. Речь идет об экспертах, строителях, архитекторах, представителях общественных организаций, углубленных в тематику блогерах, которые смогут разобраться в непростых вопросах дорожного строительства, а также дать ценный совет исполнителям. Помимо этого, люди смогут принять участие в отборе улиц, которые внесут в план работ на следующий год. Вместе с представителями органов власти, подрядных организаций они будут контролировать реализацию этих проектов.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Приморья Олег Кожемяко, главным показателем реализации федеральных и краевых программ должен быть не процент освоения средств, а реальные мероприятия, направленные на положительные перемены в жизни людей.

- Уже к концу этого года жители всех муниципалитетов Приморья должны увидеть качественные изменения. Нужно уходить от практики, когда оценивалась эффективность того или иного мероприятия, сколько на это потрачено денег. Главная цель всех проектов – улучшение жизни населения края. И люди будут оценивать, насколько учтены их интересы при реализации этих проектов, – обозначил Олег Кожемяко.

Думайте сами, решайте сами

Состоявшийся пять лет назад запуск системы капитального ремонта многоквартирных домов изначально предусматривал активное участие граждан в определении перечня работ и контроле их конечного результата. Во-первых, собственники вправе выбрать способ формирования фонда капремонта своего МКД – платить взносы в «общий котел» либо аккумулировать их на отдельном спецсчете. Независимо от способа формирования фонда капитального ремонта, собственники могут самостоятельно установить размер взноса на капитальный ремонт для своего дома, однако он не должен быть ниже, чем установленный в данный момент в регионе. Добавим, что способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен решением общего собрания собственников в любое время, однако переход из «общего котла» на спецсчет занимает определенное время и требует соблюдения ряда условий.

Напомним, что сначала региональный Фонд капремонта направляет собственникам жилья в МКД предложение о проведении тех или иных работ в рамках подпрограммы капитального ремонта государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. После чего собственники на общем собрании должны определить перечень работ по капитальному ремонту и сроки их проведения, смету расходов и источники финансирования капитального ремонта. При этом собственники жилья вправе внести изменения в перечень запланированных программой капремонта работ в их доме. Для этого на общем собрании принимается решение о проведении необходимого вида работ, копия которого направляется в местную администрацию.

Собственники помещений в МКД также участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту в своем доме. Они выбирают уполномоченное лицо для взаимодействия с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта или с банком (если взносы в данном МКД аккумулируются на специальном счете). Уполномоченное лицо подписывает договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, участвует в конкурсе по выбору подрядной организации и в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, доводит до остальных собственников жилья информацию о принятых решениях касательно проведения капитального ремонта.

Жилищный контроль по правилам

Актуальным вопросом по-прежнему остается общественный контроль за работой управляющих компаний. И здесь собственникам жилья помогают принятые в 2014 году изменения в Жилищный кодекс РФ, определившие, что субъектами общественного контроля в сфере ЖКХ могут быть общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов и другие заинтересованные лица. В январе 2017 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля», которым определены порядок, формы и сроки проведения такого контроля, права общественников, а также порядок определения и обнародования результатов контроля.

Осуществлять общественный жилищный контроль имеют право субъекты контроля: Общественная палата РФ, общественные палаты регионов и муниципалитетов, общественные советы при государственных и муниципальных органах, объединения, иные НКО, советы многоквартирных домов, а также другие лица. Граждане могут участвовать в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве общественных контролеров и общественных экспертов.

В 2017-2018 годах при поддержке фонда президентских грантов в Приморье был реализован образовательный проект «Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в отдаленных районах Приморского края». В рамках проекта специалисты в сфере ЖКХ провели в 28 муниципальных образованиях Приморья выездные совещания по вопросам создания благоприятных условий для деятельности Центров поддержки собственников жилья, реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, информационные и обучающие семинары, а также индивидуальные консультации для жителей муниципальных образований.

Досье "Золотого Рога": Общественный контроль в соответствии с федеральным законом №212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, оказания помощи гражданам в защите их интересов в суде, формирования общественных рейтингов управляющих организаций, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектом общественного жилищного контроля оформляется итоговый документ.

На фото: В домах, в которых жильцы серьезно подходят к делу управления своим домом, они не только решают вопросы ремонта и выбирают места для благоустройства, но и сами контролируют ход проведения и приемку работ.

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