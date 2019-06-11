Жить в комфорте сегодня, а не завтра

Настойчивость - главное оружие собственников жилья для своевременного проведения текущего ремонта

Программа капитального ремонта многоквартирных домов позволяет приводить в порядок важнейшие конструктивные элементы и инженерные системы МКД. Но ощущение комфорта и ухоженности дома во многом зависит от состояния и внешнего вида подъездов и других мест общего пользования. Сделать их комфортными и красивыми можно в рамках работ по текущему ремонту. Однако стоит помнить о том, что состояние подъезда зависит от отношения собственников и нанимателей квартир к общедомовому имуществу: оберегая его, жильцы могут сэкономить собственные средства.

Текущий ремонт – это периодические работы по полному восстановлению или замене составных частей и устройств, либо работы по частичному восстановлению и замене основных конструкций и механизмов МКД. Текущий ремонт бывает двух видов: планово-предупредительный, выполняемый с установленной периодичностью для обеспечения нормальной технической эксплуатации общего имущества в МКД, а также внеплановый – его делают в срочном порядке для исправления случайных повреждений и недостатков.

Плановый текущий ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме проводится на основании решения общего собрания собственников помещений. Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ в рамках текущего ремонта, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. Работы осуществляются за счет средств, собранных управляющей организацией в составе платы за текущий ремонт и содержание жилья по графе «текущий ремонт». Примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, утвержден Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170. Жильцы по согласованию с управляющей компанией могут дополнить список своими требованиями (к примеру, ремонт козырьков подъездов, ремонт двери подъезда и другие).

Красивый подъезд начинается с заявления

Наиболее часто собственники жилья в многоквартирном доме просят отремонтировать подъезды. Данный вид работ относится к текущему ремонту. Подъезды должны содержаться в соответствии с выше упомянутым постановлением Госстроя РФ № 170. В нем установлена периодичность проведения текущего ремонта в подъезде в интервале 3-5 лет, исходя из фактического износа здания и местных условий.

Для того, чтобы добиться проведения внепланового/внеочередного ремонта подъезда в многоквартирном доме, необходимо подать заявление в УК с указанием «проблемных зон» в подъезде. В подтверждение слов можно приложить фотографии. Заявление подается в УК в двух экземплярах; один экземпляр с указанием входящего номера возвращается заявителю. На предоставление ответа управляющей организации отводится 30 дней – за это время УК должна провести осмотр жилого фонда и составить акт осмотра. Именно этот документ впоследствии станет основанием для утверждения перечня необходимых работ. Решение о проведении текущего ремонта утверждается общим собранием собственников жилья или Советом МКД.

Следить за качеством выполняемых ремонтных работ должны сами собственники многоквартирного дома, либо Совет МКД. Желательно контролировать ход работ в течение всего срока. Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе представителей собственников многоквартирного дома и организации по обслуживанию жилищного фонда. В процессе составления акта приемки-передачи ремонтных работ нужно внимательно проверить наличие дефектов и при их обнаружении описать их в данном документе, указав на необходимость их устранения для принятия работы, и срок, в течение которого они должны быть устранены. Если представитель собственников не принимал участие в приеме работ, а недостатки не устранены, необходимо направить жалобу в УК.

Если УК отказывается привести подъезд в надлежащее состояние, необходимо направить жалобу в государственный орган жилищного надзора, который выдаст необходимое предписание. Отметим, что Государственная жилищная инспекция Приморского края регулярно штрафует УК за неисполнение подобных предписаний. Так, в минувшем году на 400 тысяч рублей за отсутствие ремонта была оштрафована управляющая компания в селе Новосысоевка Яковлевского района, ООО «ГУЖФ». 200 тысяч рублей заплатила одна из «управляек» в Уссурийском городском округе за неисполнение в срок требований провести работу по текущему ремонту дома.

Осмотр по новым правилам

Как уже отмечено выше, юридическим основанием для вынесения решения о проведении ремонта на общее собрание собственников являются данные осмотра, проведенного представителем УК. Весной 2018 года правила подобных осмотров были четко регламентированы новой редакцией постановления правительства №491. Документом установлено, что осмотры общего имущества в МКД могут быть текущими, сезонными и внеочередными.

Текущие осмотры делятся на общие, в ходе которых проводится осмотр всего общего имущества, и частичные, в ходе которых осуществляется осмотр элементов общего имущества. Сезонные осмотры проводятся в отношении всего общего имущества дважды в год: весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного периода в целях выявления произошедших в течение зимнего периода повреждений общего имущества. При этом уточняются объемы работ по текущему ремонту. Осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода в целях проверки готовности многоквартирного дома к эксплуатации в отопительный период.

Внеочередные осмотры проводятся в течение одних суток после произошедших аварий, опасного природного процесса или явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. Результаты осмотра общего имущества оформляются актом осмотра, который является основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии требованиям обеспечения безопасности граждан. Техническое состояние элементов общего имущества, а также выявленные неисправности и повреждения отражаются в акте или журнале осмотра.

Если крыша кое-где у нас порой…

Добавим, что собственники квартир на последних этажах многоквартирных домов в Приморье иногда сталкиваются с проблемой протечки крыши во время дождей. Несмотря на то, что постепенно эта проблема решается благодаря капитальному ремонту крыш в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, собственникам необходимо помнить и о возможности неотложного ремонта крыши. И главное здесь – своевременное обращение в управляющую компанию. В соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода; защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования.

В течение трех дней с момента подачи заявления о протечке кровли, в результате которой произошло подтопление квартиры, на место происшествия должен явиться представитель управляющей компании для составления письменного акта. Если же факт неисправности крыши зафиксирован, но управляющая организация не принимает мер по исправлению ситуации, собственник жилья может подать письменную жалобу в региональную жилищную инспекцию. По закону, потребитель услуг УК может требовать от нее устранения недостатков и возмещения вреда, причиненного протекающей крышей. Если «управляйка» откажется выплатить вам компенсацию после письменного обращения, то необходимо обратиться в суд.

Выявив повреждения кровли дома, УК своевременно должна предпринять шаги по их устранению. За счет средств, ежемесячно взимаемых УК за текущий ремонт и содержание жилья, могут быть оплачены неотложные ремонтные работы на крыше, которая относится к общему имуществу. Если денег не хватает, а ремонт необходим срочно, есть вариант провести необходимый ремонт в счет будущих платежей, или ввести дополнительный платеж для собственников. Однако это возможно только на основании решения общего собрания собственников.

СПРАВКА

Работы, выполняемые в рамках текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

1. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы.

2. Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8. Полы: замена, восстановление отдельных участков.

9. Печи и очаги: работы по устранению неисправностей.

10. Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

14. Вентиляция: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

15. Мусоропроводы: восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

На фото: Помните, что собственники дома имеют полное право следить за качеством выполняемых работ в процессе ремонта. Более того, это является и их обязанностью.

Фото автора