Е-культ личности

Поставщики коммунальных услуг активно расширяют возможности личных кабинетов для физических и юридических лиц

Уже несколько лет собственники жилья в Приморье могут оплатить начисления за коммунальные услуги, узнать статистику по ранее выставленным и оплаченным счетам, скорректировать личную информацию без посещения офисов ресурсоснабжающих организаций. Благодаря функциям личного кабинета общение между поставщиком ресурсов и их конечным потребителем сводится к нескольким нажатиям клавиш на компьютере или мобильном устройстве.

В свою очередь, от своевременной оплаты услуг во многом зависит выполнение ремонтных и инвестиционных программ, а также достижение ряда целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2021 годы».

Все счетчики остались в памяти

Абоненты ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» могут создать личный кабинет, доступ к которому удобен как со стационарного компьютера, так и через мобильное приложение. Сделать это можно, потратив всего несколько минут для заполнения формы на сайте ДЭК. Доступ в личный кабинет будет открыт спустя 24 часа после его регистрации. Кроме того, на специальной странице официального сайта компании можно восстановить доступ к личному кабинету, если вы забыли или утратили пароль и логин.

С помощью личного кабинета на сайте ПАО «ДЭК» можно передать показания приборов учета, а также ознакомиться с историей их показаний, начислений и платежей за потребленное электричество за определенный период. Для получения истории показаний необходимо выбрать счетчик по заводскому номеру с помощью выпадающего списка, причем в базе сохраняются показания не только работающего сейчас счетчика, но и счетчиков, которые были установлены ранее.

Но, пожалуй, наиболее востребованная абонентами функция - оплата потребленной электроэнергии онлайн. Удобные возможности личного кабинета на сайте «ДЭК» – это получение справки о взаиморасчетах, оформление дубликатов платежных поручений. Способ получения дубликатов можно выбрать здесь же, на сайте. Остались на сайте ПАО «ДЭК» и привычные опции для передачи показаний приборов учета и оплаты начислений для клиентов, которые по каким-либо причинам не желают заводить личный кабинет. В компании отмечают, что при использовании сервисов на сайте организации показания электросчетчиков автоматически фиксируются в базе.

В КГУПы – с паспортом

Зарегистрировать личный кабинет, отправив онлайн-заявку, могут и абоненты КГУП «Приморский водоканал», проживающие в частном секторе Владивостока, а также жители Большого Камня и Надеждинского, Лазовского, Михайловского, Шкотовского и Хорольского районов. Жители многоквартирных домов Владивостока могут зарегистрировать личный кабинет на сайте Вычислительного центра https://www.vlad-vc.ru/. На специализированном портале зарегистрировано почти 40 тысяч квартиросъемщиков.

Для юридических лиц и физических лиц в обслуживаемых КГУП районах Приморья необходимо обратиться в ближайший абонентский отдел с паспортом или доверенностью и написать заявление на доступ в личный кабинет. Абонентов частного сектора Владивостока примут в головном офисе «Примводоканала» на Некрасовской, 122, а жителям многоквартирных домов столицы Приморья для получения логина и пароля придется обратиться в Вычислительный центр по коммунальным платежам Владивостока. Добавим, что абоненты КГУП, как и прежде, могут передать показания счетчиков или оплатить начисления за услуги водоснабжения и водоотведения через специальные формы на сайте краевого предприятия или посредством смс-сообщения.

Функция онлайн-оплаты доступна и для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», которое в зависимости от муниципалитета предоставляет услуги тепло-, а также горячего и холодного водоснабжения. Подробно о том, как оплатить начисления, рассказывается в видео-

ролике на сайте предприятия.

Подключение в несколько кликов

Новый тренд, способствующий улучшению инвестиционного климата и активно поддерживаемый органами власти Приморья, - возможность подачи заявки на технологическое присоединение к инженерным сетям без стояния в очередях. В конце 2017 года на сайте АО «Дальневосточная генерирующая компания» появился онлайн-кабинет по технологическому присоединению к системам теплоснабжения. Нововведение позволило ускорить процедуру получения технических условий и заключения договора о подключении: подать заявку на подключение объекта к сетям теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности АО «ДГК» теперь можно не выходя из дома или офиса. Услуга доступна в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, ЕАО и Нерюнгринском районе Республики Якутия.

Зарегистрироваться на сайте и подать заявку в электронном виде могут как физические, так и юридические лица. К заполненной форме прикрепляется пакет документов, предусмотренных Правилами подключения к системам теплоснабжения. Информация по необходимым документам, образец заполнения заявки на технологическое присоединение, нормативная документация и описание порядка действий при подключении также размещены на сайте компании в разделе «Технологическое присоединение». В день подачи заявки через личный кабинет ей автоматически присваивается номер и дата, в тот же день заявка поступает для дальнейшего исполнения.

С начала 2019 года активно развивает электронный документооборот с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и ПАО «ДЭК». Новый формат взаимоотношений существенно повысил оперативность обмена первичными финансовыми документами, а также избавил потребителей от необходимости ежемесячного посещения клиентских офисов для получения документов на бумажном носителе или несения почтовых расходов. К системе электронного документо-

оборота от ПАО «ДЭК» подключены уже около 1,5 тысячи юрлиц в четырех регионах Дальнего Востока. Для перехода на электронный документооборот клиентам необходимо иметь действующую усиленную квалифицированную электронную подпись, соглашение с оператором электронного документооборота, а также оформленное дополнительное соглашение к договору энергоснабжения или государственному контракту с ПАО «ДЭК».

Капремонт: всё обо всех

С 2015 года зарегистрировать «личный кабинет» можно и на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Доступ к сервису имеют как физические, так и юридические лица. Для предоставления доступа в «личный кабинет» пользователю необходимо заполнить заявление о подключении услуги, бланк которого можно скачать с сайта ФКР. В заявлении на открытие личного кабинета указываются основные паспортные данные собственника, адрес регистрации, контактные данные, а также сведения о лицевом счете. Заявку на подключение услуги можно отправить по электронной почте info@fkr25.ru; срок ее рассмотрения составляет пять рабочих дней. После регистрации личного кабинета и первого входа в него рекомендуется сменить пароль.

Благодаря личному кабинету на сайте регионального ФКР собственник может получить детальную информацию по своему лицевому счету и распечатать квитанцию за нужный месяц. Для граждан, имеющих в собственности несколько помещений в многоквартирных домах, предусмотрена возможность добавления новых лицевых счетов – для этого необходимо указать номер необходимого ЛС и прикрепить правоустанавливающий документ.

Важное отличие личного кабинета на сайте Фонда капремонта – возможность посмотреть статистику начисленных, уплаченных и израсходованных средств, начиная с 1 октября 2014 года (именно с этой даты собственники жилья в Приморье начали уплачивать взносы на капитальный ремонт – прим. автора), а также выполненных за это время работ в многоквартирном доме. Кроме того, в специальной графе указаны сведения об общей задолженности по начислениям данного МКД – аналогичная информация содержится и в бумажных квитанциях, рассылаемых Фондом. Отметим, что на сайте ФКР можно проверить состояние счета, получить квитанцию или оплатить ее с помощью специальной формы, без помощи личного кабинета.

Добавим, что на сайтах всех поставщиков коммунальных ресурсов и Фонда капремонта МКД есть возможность задать интересующий вопрос через форму обратной связи. Делать это можно как пользуясь личным кабинетом, так и не входя в него.

КРОМЕ ТОГО

«Жировок» станет меньше

C октября 2018 года абоненты АО «ДГК» в Приморском крае будут получать объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней отражены расчеты за услуги производителя и поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ДЭК» (обе компании входят в группу РусГидро). Единые документы получают около 270 тысяч абонентов ДГК во Владивостоке, Артеме, Партизанске и Лучегорске.

Передавать показания приборов учета клиенты могут без регистрации на сайте ПАО «ДЭК», или зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет клиента» АО «ДГК». При этом у жителей Артема, Партизанска и Лучегорска есть возможность передать показания приборов учета горячего водоснабжения на сайте ДЭК в разделе www.dvec.ru/pokazaniya/teplo. Жители Владивостока показания счетчиков ГВС по-прежнему передают на сайте vlad-vc.ru.

Расчет всех услуг, включенных в объединенную квитанцию, будут вести сотрудники ДЭК. Квитанция за потребленную электроэнергию и квитанция за потребленную тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение размещаются на одном листе. Оплата за разные виды услуг производится отдельно по каждому из лицевых счетов (штрих-коду).

На фото: Современные технологии оплаты коммунальных услуг, доступные приморцам, уже не требуют даже присутствия человека.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.