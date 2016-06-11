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Алкоголь в Приморье будут продавать по-новому

11 Июня 2016, 15:34 | Приморье

Депутаты Законодательного Cобрания приняли изменения в краевой закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как ранее сообщила заместитель директора департамента лицензирования и торговли Яна Мозжерина, реализация в магазинах на кассе алкогольной продукции в городских поселениях должна осуществляться с 1 июля 2016 года с помощью системы ЕГАИС.

«В сельских поселениях организации обязаны фиксировать факт розничной продажи алкогольной продукции в системе с 1 июля 2017 года. Изменения в закон коснуться организаций, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в поселениях численностью менее трех тысяч человек и в которых отсутствует точка доступа к интернету», – отметила она.

В перечень вошли 14 поселений Приморского края.

«Это сельские поселения Глубинненское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Таежненское в Красноармейском районе. Молдаванское в Ольгинском районе, Соболинское в Пожарском районе. Единкинское, Кемское, Максимовское, Усть-Соболевское, Самаргинское, Удэгейское, а также городское поселение Светлое», – добавила Яна Мозжерина.

Депутаты единогласно приняли изменения в краевой закон во втором и третьем чтениях.

Напомним, с 1 января 2016 года оптовые поставщики алкоголя начали работать в ЕГАИС. Сейчас путь каждой бутылки с алкогольной продукцией от производителя до конечного потребителя можно отследить. Производители алкоголя уже с 2010 года вносят в эту систему данные о каждой произведенной единице спиртного через уникальный штрих-код. С 1 января этого года во время продажи алкоголя оптовику предприятие – производитель отмечает движение товара в программе. По аналогичной схеме стали работать и продавцы — как оптовые, так и розничные.

Предприятия и магазины, вовремя не подключившиеся к системе, будут штрафовать: должностных лиц – на сумму до 15 тысяч рублей, юридических – до 200 тысяч рублей.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко уверен, что ЕГАИС во многом поможет решить проблему с реализацией в регионе контрафактного алкоголя. Система просто не позволит пробивать чек на контрафакт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спирт  водка  рынок  торговля  вино  алкоголь  егаис 



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Комментарии

  • 4444408:31, 13.06.2016#

    Значит будут продавать контрафакт без чека.

  • Р РЋРЎСџ08:55, 13.06.2016#

    Значит всё это привидет к удорожанию пойла и стадо потянется за контрофактом который всегда найдётся у хачей и похрену что отрава главное дёшево!Пример на Детском парке на базаре торгуют просрочкой целый павильон просрочки!И НИКТО его не закрывает!!!И очередь всегда потому что ДЕШЕВО!!!А там как повезёт.

  • Псевдоним18:29, 13.06.2016#

    Народ у нас смекалистей и умнее дебилов в правительстве, решат эту задачку

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