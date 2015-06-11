Жители Приморья ждут от работодателя высокой зарплаты и возможности карьерного роста

При выборе работодателя большинство соискателей обращают внимание, в первую очередь, на размер заработной платы (80%), сообщает деловая газета "Золотой Рог". Онлайн-опрос проводился в марте-мае 2015 г. Основная цель опроса – выяснить, по каким критериям соискатели выбирают работодателя и по каким причинам отказываются от уже полученного job-offer, Каждый второй ориентируется на предлагаемый работодателем график работы (45%), и на репутацию кампании-работодателя (57%), а также на территориальное расположение офиса (30%). Командировки (14%) и корпоративная культура (16%) привлекают приморцев в меньшей степени. Наличие «Белой» заплаты оценили 39% респондентов. Удивительно, но социальный пакет интересует 40% жителей Приморского края.

Интересно отметить, что 7 из 10 приморцев хотя бы раз отказывали работодателю, получив официальный job-offer. Чаще всего соискатели отказывались от полученного предложения по трудоустройству по причине выбора в пользу другой компании (45%). Более, распространенной причиной для отказа является неудовлетворенность предложенной зарплатой (52%).

Каждый четвертый объясняет свой отказ работодателю такими причинами, как: неуютная атмосфера в офисе, несоответствие перечня обязанностей ожиданиям, неудобное расположение офиса, а также своей интуицией.

Кроме того, среди причин для отказа можно увидеть неудовлетворенность предложенным графиком работы, а также антипатией к потенциальному начальнику, проявившаяся на собеседовании.

Отсутствие программ обучения, социального пакета и неудовлетворенность корпоративной культурой не являются причиной отказа работодателю после получения приглашения на работу для большинства соискателей.

Наиболее важными факторами для соискателей, которые они хотели бы получать от работодателей, являются перспективы карьерного роста (73%), выполнение компанией своих обязательств (76%), а также профессиональное обучение и развитие внутри компании (71%). Благотворительная и социальная активность, работа с зарубежными компаниями и возможность влиять на улучшение качества жизни из здоровья людей необходимы для них в наименьшей степени.

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