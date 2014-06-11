Заслуженного строителя России тревожит судьба отрасли в Приморье

По мнению заслуженного строителя России, Владимира Нескоблинова, к возрождению строительной отрасли сегодня нужно приложить большие усилия

Для Заслуженного строителя РСФСР, ветерана строительной отрасли Приморского края Владимира Васильевича НЕСКОБЛИНОВА возраст, а он только что отметил 80 лет, не помеха оставаться полезным коллегам.

Сегодня он председатель совета НП СРО «Альянс строителей Приморского края» и активно участвует во всех его делах, мечтая о том, что однажды строительный комплекс региона вернет утраченные позиции и станет локомотивом региональной экономики. Об этом и многом другом он рассказал в интервью «ЗР».

- Владимир Васильевич, вашей энергии могли бы завидовать многие молодые. В чем секрет?

- В том, что я все время – с людьми. Во-первых, я приморец, и прожил в крае всю сознательную жизнь. Здесь родились мои дети и внуки, появился первый правнук. Семья стала большая. Одних племянников – пять человек. И почти вся наша династия – строительная.

Во-вторых, у меня характер, видимо, такой. В школе, а затем в горном техникуме в Хабаровске я возглавлял комсомольскую организацию. После окончания техникума вернулся в Приморье – строить и восстанавливать шахты. Начал работать мастером в Артемовском СУ. Мастер тогда был на «острие» управления стройкой. Одновременно продолжал учиться в ДВПИ и, окончив его, получил диплом инженера-строителя.

Вокруг меня всегда были добрые люди, с хорошей, что ли, закалкой. Меня очень многому научили опытнейшие и уже немолодые бригадиры, работавшие в моем подчинении. А первым моим начальником, наставником и учителем был руководитель участка Николай ГУЛЕР. У меня не было никаких «волосатых» рук, которые бы «тащили» наверх, но постепенно, начиная с мастера и пройдя все ступени организатора строительного производства, я завершил свою строительную деятельность начальником Главвладивостокстроя (Приморкрайстроя). Наш главк тогда – это действительно была очень серьезная сила. Одновременно строились сотни объектов, каждый день на стройки выходило около 18,5 тысячи строителей плюс около 30 000 обслуживающих их работников. В последние годы, когда главк был на подъеме, в нем работало около 50 000 человек. У нас имелось более 1,5 миллиона кв. метров собственного жилья, 7 своих пионерлагерей, 14 детских садиков, больницы, свой санаторий, и в каждом тресте – своя база отдыха. Тратились огромные средства, чтобы все это хорошо работало!

- А сегодня те усилия, которые вы предпринимаете, чтобы вернуть приморским строителям прежнюю роль, дают отдачу?

- Меня очень тревожит судьба нашей отрасли в крае.

Но, к счастью, в стране есть люди, которые и на федеральном, и на местном уровне к строительному комплексу относятся как к главному. Например, сохранившийся хабаровский главк «Дальспецстрой» пришел в Приморье и теперь показывает нам, как надо строить. Ими построен огромный красивый жилой комплекс «Снеговая падь».

Еще яркий пример: бывший мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ удержал строительный комплекс Москвы от «чубайсовской» приватизации – все осталось в руках рабочих-акционеров, которые там выросли и сегодня работают, не снижая темпов ввода жилья. Они сумели сохранить свой строительный комплекс и даже выросли в рыночных отношениях. А в Приморском крае случилось иначе.

- Но попытка сохранить наш комплекс все же была!

- Да. Однако пошла чехарда со сменой руководителей края, что не пошло нам на пользу. Кроме того, когда началась приватизация собственности в нашей отрасли, то в крае некому на это было здраво среагировать. СУ растащили по сусекам свои базы. Или, например, в Спасске главком был построен крупный завод – ЖБИ-100, чтобы выпускать железобетон для строительства жилья в сейсмически активных районах, школ, детских садов, предприятий сельского хозяйства. Сегодня там как после Сталинградской битвы: все растащили, сняли краны и даже стены начали разбирать.

- И теперь мы говорим, что в Спасске надо создавать новый производственный кластер для строительства!

- Не понимаю это слово «кластер»! Считаю, правильнее говорить именно «комплекс» и рассматривать его в том виде, в каком он нужен в целом для края.

Когда начали создаваться СРО, и появилась Ассоциация строителей России, у меня появилась надежда, что мы все-таки дойдем до того, что создадим свой строительный комплекс, как это есть и в капиталистических странах. Верилось, что наступил момент, когда электрики снова начнут объединяться, как у нас уже было, в «Дальэлектромонтаж», сантехники – в «Сантехмонтаж», появятся общестроительные компании, которым можно будет предложить любой заказ, и они его выполнят.

Я бывал в Японии, Финляндии, Германии. И везде есть свои ведущие строительные объединения. Например, «Кажима» в Японии, где только своих 3,5 тысячи человек, а еще 15 тысяч – электрики, сантехники и т.д. – на субподряде. По сути это маленький главк.

Было время, когда весь бывший Союз учился у нас поточному строительству жилья. А сейчас я на любом уровне говорю: «Теперь в Приморском крае строительной отрасли нет. Есть просто отдельные компании, которые не строят, а просто выживают».

- Чтобы жить, а не выживать, нужна занятость, то есть заказ на строительство. И здесь, видимо, особенно важна политическая воля.

- Конечно. Только так. Я улавливаю, что новый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ, который стал курировать приморское строительство, наш, местный и не стремится куда-то переезжать. Поэтому есть вера в то, что наша отрасль будет получать необходимое внимание.

Сегодня краю приходится восстанавливать собственный строительный комплекс «из пепла». Надо производить собственный кирпич, чтобы не возить его с Красноярска, делать свой щебень в Спасске. Такое предприятие мы начинали строить, но его растащили. У нас есть Филаретовское месторождение песков, где лежат миллионы кубов песка, а мы возим его с Хабаровска! Спасск раньше был городом стройматериалов – выпускал цемент, шифер, сантехнику, кирпич, песок. Что-то еще осталось, но в целом его строительная промышленость теперь в упадке.

После саммита АТЭС прошло уже два года, а надежды не оправдываются: в нашей строительной отрасли практически ничего не сдвинулось. Одни слова и ожидания!

- Как и с землей под строительство?

- Просто словоблудие! У нас уже два года идет «одиссея» по выделению участков. Разделили – кто молодой, у кого два ребенка, у кого три. Это неправильно!

Будет политическая воля руководства края перейти от слов к делу – будет толк.

Когда мы только входили в рыночные отношения, то ездили и смотрели, как строят финны, корейцы, американцы. Там муниципалитеты полностью за свой счет делают для строительных площадок канализацию, водопровод, электроэнергию, связь, транспортные развязки, подъезды и дороги. Затем, например, приходит семья, которая хочет на этой площадке построить дом. И: «Пожалуйста – можно выкупить участок, можно взять в аренду на 25 лет. Но строить надо быстро. У нас есть организация, которая готовит эти домики. Идите и выбирайте!» И т.д. Вот это я понимаю! А деньги для строительства можно взять в банке – всего под несколько процентов годовых! Если не хочешь платить ипотеку, то, как вариант, дом может стать собственностью банка, а ты ему каждый месяц должен платить квартплату.

Видно, что все там нацелено на то, чтобы привлечь человека, который хочет построить дом. То ли капитальный, то ли для временного проживания – на 10-15 лет, пока рядом есть работа.

Компаниям, которые комплектуют эти дома, предоставляются льготы, чтобы они выпускали дешевые конструкции. А у нас?!

Тереховский ЗБИ мы создавали именно для строительства коттеджей и частных домов из тех блоков, которые он выпускает. Чтобы любой работающий среднеоплачиваемый человек смог быстро построить дом из этого материала сам или купить уже построенный. Но цены на электроэнергию, полистирол так задрали, что теперь этот блок для дома обычный человек уже не купит! В поселке Раздольном мы успели построить автоклавное производство пеноблоков (две линии запустили, а третью не успели – советская власть кончилась). Но и их сегодня далеко не любой, кто захочет построить себе дом, потянет.

- Но для возрождения строительной отрасли одной политической воли, наверное, мало?

- Нам, во-первых, нужна уверенность в завтрашнем дне, в том, что мы не останемся без хорошей загрузки. А ее сейчас нет. Наши компании не могут планировать свое будущее.

Сегодня работает схема, когда по электронным тендерам, которые проводятся в Москве, подряды выигрывают столичные компании, которые затем приезжают к нам и, как генподрядчики, нанимают работать наших строителей на своих объектах на субподряде. Они видят здесь свою долю прибыли в 200-300% и ничего другого не хотят. Конечно, чтобы извлечь свою выгоду, они зажимают людей, которые здесь работают. Если эта практика кончится, то наши строители поднимутся на ноги.

Во-вторых, должна быть поддержка нашей строительной индустрии. У нас в крае есть все, чтобы строить любой объект, – песок, щебень, цемент, дерево, сантехнические изделия и пр. И когда-то имелись мощности, которые обеспечивали все те планы и программы, по которым государство давало нам возможности строить. Теперь, чтобы все это снова появилось в нужных объемах, необходимы какие-то льготные нерыночные отношения. Тогда предприятия начнут думать, как восстановить или построить новые мощности.

И третье – это подготовка кадров. Будут наши компании иметь цель, загрузку – для чего нужны каменщики, плотники, бетонщики (все равно без них и в ХХI веке нельзя), они будут учить своих людей этим профессиям. Если все будет складываться хорошо, тогда потребуются и учебные комбинаты, и техникумы, и пункты подготовки. Тогда поедем по деревням, будем агитировать демобилизованных солдат, чтобы шли к нам работать и знали, что, как и раньше, если поработаешь на стройке 5-7 лет, то будет квартира.

Наверное, только так. Человеку очень важно знать, для чего он живет на этой территории и кому он здесь нужен.

- Наверное, помимо всего, надо находить в себе силы как-то лучше самофинансироваться. Надежда, что к нам придет инвестор и всем станет хорошо, какая-то неправильная. Ведь он сюда идет не для того, чтобы нас сделать счастливыми, а, как и столичные генподрядчики, – получить прибыль?

- Об этом и я все время говорю. Ну сделайте же на нашей территории льготные условия для собственных инвесторов, которые, имея деньги, не рискуют их вкладывать в серьезные проекты. Заинтересовать их можно только одним – не сдирать налогами по три шкуры. Если эта заинтересованность появится, то они вложат свои средства в объекты, которые нужны и им, и краю. И это останется у нас, в России!

Конечно, каждый все меряет на свой аршин. Возможно, я где-то прав, а где-то нет. Но у меня есть надежда, что нашему Приморью и Владивостоку не обойтись без хорошего строительного комплекса и он у нас снова появится.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.