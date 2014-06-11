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"Приморская соя" работает с сертификатом ХАССП
С внедрением на предприятии системы ХАССП, УМЖК переходит на новую ступень своего поступательного развития
Предприятия Приморского края активно включаются в процесс внедрения технического регламента Таможенного союза, подразумевающий наличие системы ХАССП. На прошлой неделе сертификат, подтверждающий соответствие продукции международным стандартам, получило ЗАО УМЖК «Приморская соя».
Уссурийский масложиркомбинат является одним из старейших предприятий Дальнего Востока. Со временем маслобойня купца Скидельского превратилась в современное предприятие, выпускающее широкий ассортимент продукции: растительное масло, маргариновая и майонезная продукция, туалетное и хозяйственное мыло, кормовой шрот. В тяжелые времена перестройки предприятие продолжило свою деятельность, сохранило коллектив. С приходом нового руководителя - Юрия ПОПОВА, - несмотря на все трудности, в 2010 году были запущены новые цеха с современным оборудованием по производству маргариновой и майонезной продукции, а затем и туалетного мыла. На полках магазинов появился широкий ассортимент продукции предприятия: майонезы «Провансаль», «Нежный крем», «Домашний», майонезный соусы «Легкий» и «Пикантный».
Сегодня, с внедрением на предприятии системы ХАССП, УМЖК переходит на новую ступень своего поступательного развития. Как рассказывает заместитель генерального директора по производству Людмила ЛЫСАК, разработка и внедрение данной системы на ЗАО УМЖК «Приморская соя» заняло более года. Действие полученного сертификата распространяется на производство пищевой масложировой продукции – майонезы и майонезные соусы, маргариновую продукцию, масло растительное соевое и «Уссурийское».
«Внедрение системы ХАССП дает предприятию возможность еще раз подтвердить качество и конкурентоспособность своей продукции. А покупатели, приобретающие продукцию со значком ХАССП, могут не сомневаться в ее качестве и безопасности», - говорит специалист предприятия.
В техническом регламенте Таможенного союза № ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» изменились требования, как к продукции, так и к организации производственного контроля. Технический регламент в обязательном порядке предусматривает наличие системы ХАССП. При осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Церемония торжественного вручения сертификата ХАССП «Приморской сое» состоялась 4 июня. В ней приняли участие руководство и коллектив предприятия, а также заместитель руководителя отдела сертификации продукции и ХАССП, начальник отдела сертификации ООО «Приморский центр сертификации» Александр ФЕЙГИН.
«Внедряя данную систему менеджмента безопасности пищевой продукции, предприятие в будущем обеспечивает себе хорошую репутацию, - сказал Александр Фейгин, вручая документ руководству предприятия. - Продукты питания приобретают статус безопасных, заслуживая доверие потребителей. Это позволяет привлекать инвестиции, выходить на международные рынки, участвовать в крупных тендерах. Важным моментом внедрения ХАССП на предприятиях является изменение психологии сотрудников: формируется понимание и осознание того, что выпускаемая продукция должна быть качественной и безопасной».
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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