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В Приморье в агротехнопарк приглашают северокорейцев

11 Июня 2014, 12:02 | Приморье

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на прошлой неделе провел встречу с Министром внешней торговли КНДР ЛИ РенНамом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Приморским краем и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Товарищ Ли Рен Нам отметил, что новые перспективы сотрудничества двух стран открылись благодаря решениям, принятым накануне по итогам заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. В частности, был списан долг КНДР перед РФ, приняты механизмы расчетов в российских рублях.

«Это позволит увеличить товарооборот между нашими странами. Так, мы готовы возобновить поставки в Приморье товаров для строительной отрасли, а в Приморье закупать нефтепродукты, сырье для легкой промышленности и переработки сельхозпродукции», -  сообщил Ли Рен Нам.

По его мнению, Приморский край и Приморье занимают особое место в развитии экономического, политического, культурного сотрудничества между двумя странами.

Так, для увеличения транзита грузов помимо существующего железнодорожного сообщения планируется развивать и автомобильное. А значит, возникает необходимость строительства моста между Хасаном и Туманганом.

Также Ли Рен Нам сообщил, что в настоящее время идут переговоры по организации гастролей Приморского театра оперы и балета в КНДР.

Владимир Миклушевский отметил хорошие перспективы для экономического, культурного, и иного сотрудничества. В частности, глава Приморья предложил сосредоточиться на реализации проекта агротехнопарка в Михайловском районе Приморья.

Также обсуждался переезд Генерального консульства КНДР из Находки во Владивосток. В настоящее время предлагается несколько мест для его размещения. Это и площадка для строительства нового здания, и готовые помещения в разных районах города.

«Рекомендую вам также обратить внимание на здания, которые сейчас продает ДВФУ. Все они расположены в центре Владивостока», - отметил Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: вакансии  КНДР  агротехнопарк 



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