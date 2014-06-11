Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в агротехнопарк приглашают северокорейцев
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на прошлой неделе провел встречу с Министром внешней торговли КНДР ЛИ РенНамом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Приморским краем и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Товарищ Ли Рен Нам отметил, что новые перспективы сотрудничества двух стран открылись благодаря решениям, принятым накануне по итогам заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. В частности, был списан долг КНДР перед РФ, приняты механизмы расчетов в российских рублях.
«Это позволит увеличить товарооборот между нашими странами. Так, мы готовы возобновить поставки в Приморье товаров для строительной отрасли, а в Приморье закупать нефтепродукты, сырье для легкой промышленности и переработки сельхозпродукции», - сообщил Ли Рен Нам.
По его мнению, Приморский край и Приморье занимают особое место в развитии экономического, политического, культурного сотрудничества между двумя странами.
Так, для увеличения транзита грузов помимо существующего железнодорожного сообщения планируется развивать и автомобильное. А значит, возникает необходимость строительства моста между Хасаном и Туманганом.
Также Ли Рен Нам сообщил, что в настоящее время идут переговоры по организации гастролей Приморского театра оперы и балета в КНДР.
Владимир Миклушевский отметил хорошие перспективы для экономического, культурного, и иного сотрудничества. В частности, глава Приморья предложил сосредоточиться на реализации проекта агротехнопарка в Михайловском районе Приморья.
Также обсуждался переезд Генерального консульства КНДР из Находки во Владивосток. В настоящее время предлагается несколько мест для его размещения. Это и площадка для строительства нового здания, и готовые помещения в разных районах города.
«Рекомендую вам также обратить внимание на здания, которые сейчас продает ДВФУ. Все они расположены в центре Владивостока», - отметил Владимир Миклушевский.
Новости тематики
- "Русагро" идет на убой
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
- В Приморье ориентируются на продуктивных коров
- Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье
Новости раздела
- Марикультура увидела перспективу
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее
- Малому бизнесу создали принципиально новые тарифы мобильной связи
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- В Находке назрел очередной портовый передел
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье