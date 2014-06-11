Ящур в Приморье: А был ли вирус?

«Уничтожение животных – это мера, на которую нужно идти в последнюю очередь», - считает генеральный директор ООО «Спасский бекон» Сергей ДЕРКАЧ

Вслед за объявлением карантина в связи со вспышкой ящура в Спасском районе и забоем 13 тыс. голов свиней в свинокомплексе в селе Прохоры появилась информация в СМИ о возможной причастности к возникновению очага инфекции другого свинокомплекса - предприятия «Спасский бекон», расположенного в селе Зеленодольском. Генеральный директор ООО «Спасский бекон» Сергей ДЕРКАЧ подал иск в Арбитражный суд по признанию недействительным распоряжения об изъятии поголовья на этом свинокомплексе и заявление в прокуратуру по факту распространения недостоверной информации. Свою оценку возникшей ситуации Сергей Деркач изложил в интервью «Золотому Рогу».

- Сергей Павлович, почему все озвученные через СМИ предположения о причине возникновения вспышки ящура в Спасском районе сводятся к вашему предприятию?

- После обнаружения санитарного забоя на территории комплекса в количестве 150 голов на период с 5 марта по 18 апреля был наложен карантин на предприятии, были запрещены все мероприятия, связанные с перемещением животных как внутри фермы, так и реализацией за пределами комплекса. Были взяты образцы сыворотки крови на анализ. На предприятии работали все контролирующие службы, как краевые, так и федеральные. Работала полиция, занималась прокуратура, доступ на ферму был для всех проверяющих контролирующих органов свободен. Это подтверждается как актами обследования, актами осмотра, протоколами, так и фиксацией видеонаблюдения. Все, кто только мог, находились на ферме, в том числе и противоэпизоотический отряд. Материал, который был отобран, отправляли как в местную лабораторию, так и в г. Владимир, где есть специализированная лаборатория. Никаких опасных заболеваний выявлено не было. Был разработан план мероприятий, который предприятие исполнило. И 18 апреля появился приказ о снятии всех ограничительных мер и разрешении свободной реализации продукции.

- Вы говорите о той яме с захоронением останков животных, о которой столько разговоров сейчас?

- Да. Это было нарушение со стороны наших специалистов, делавших выбраковку животных, проводивших санитарный забой. На ферме всегда есть нормы сохранности животных. Если сохранность соответствует норме, то тогда это не проблема, а естественная убыль. Но в данной ситуации проблема была в том, что в зимний период работники произвели выбраковку и не сразу начали утилизацию. Они накапливали материал для дальнейшей утилизации. Предприятие за это было на сотни тысяч рублей оштрафовано. Именно этот материал был отобран для исследования в г. Владимире и в других лабораториях. Тогда было доказано, что никаких опасных заболеваний там нет. Это обычная выбраковка.

- Тогда получается, что предположение о том, что вы продавали мясо зараженных животных, не имеет основания?

- У нас есть акты о том, что вся продукция, которая реализовывалась, всегда дважды проходила экспертизу ветеринарной службы. Ни одно животное не выходило за территорию фермы без согласования с ветеринарами Приморья. Сначала контрольные мероприятия осуществлял специалист Чкаловской ветстанции, а затем уже Спасская ветстанция клеймила. Есть 2 документа на каждую тушу. Какие есть основания не доверять работникам ветслужбы? Если у кого-то есть сведения, что «Спасский бекон» нарушал законодательство, ну пусть покажут. Таких фактов нет. В наших действиях нет ничего криминального. Никто нас по таким фактам не привлекает к ответственности, нет никаких административных дел, тем более уголовных. Это все слова, не более того.

- Но СМИ сообщали, что ветеринары смогли попасть на ваш свинокомплекс только с помощью правоохранительных органов. Почему вы не пускали их?

- Крайний забой был фактически осуществлен 11 мая. После этого животных не забивали, тем не менее ферму постоянно посещал врач ветинспекции Приморского края. И 21, и 22 мая, когда уже все говорили о ящуре, к нам приходил ветврач и измерял температуру животных. Был составлен акт. Все животные были клинически здоровы. Затем 25 мая комиссия из администрации Спасского муниципального района проводила осмотр. Предприятие последние три месяца было под неусыпным постоянным контролем всех специализированных служб Приморского края и федеральных органов. Мы были открыты и доступны. И все у нас были.

А 27 мая в 19.40 вдруг приезжают к нам работники ветслужбы вместе с полицией и требуют беспрепятственного доступа на территорию, не показывая при этом документа, обоснования тому, что происходит. Им вежливо объяснили, что рабочий день окончен, поэтому «или начальство ищите, или приезжайте завтра с утра». Они уехали. Через полчаса приехал представитель центрального офиса. Больше никого не было. На следующий день они зашли, брали кровь на анализ у животных. Вот здесь возникли инсинуации с «не пустили». Как не пустили, если вы приезжали через день, а на этот раз приехали чуть ли не ночью?

- Почему вы пытаетесь через суд добиться признания недействительным распоряжения об изъятии у вас поголовья?

- Я хочу его сохранить. На территории края вспышки по ящуру были неоднократно. Это происходило и в 2005, и в 2012 году и ранее время от времени фиксировались вспышки. В прошлом году на территории Хабаровского края, ЕАО, Амурской области вследствие наводнения также были вспышки ящура. В соседнем Китае, КНДР эти вспышки постоянно. И даже в Южной Корее бывают. Все животные в периметре Приморского края вакцинированы от ящура. Наш край официально считается благополучным. И позиция ветеринаров - не вакцинировать.

Но при этом ящур - инфекционное заболевание, которое остро протекает и быстро распространяется. И все действия, которые должны быть произведены в случае вспышки, строго регламентированы инструкцией о мерах по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром. Есть еще приказ Минсельхоза и постановление правительства № 310, которое четко регламентирует то, что должны делать органы государственной власти и службы в случае возникновения ящура.

Ящур при всей проблематике – это заболевание, которое лечится. Инструкция регламентирует мероприятия в очаге ящура. Необходимо локализовать вспышку ящура, произвести лечение животных. В случае, если территория благополучная по ящуру, необходимо произвести забой первых заболевших животных на месте очага. Через 21 день после убоя, падежа или выздоровления животных карантин снимается и фактически через 3 месяца после этого мясо может свободно реализовываться без ограничения. Забивать животных и изымать их из крупных хозяйств – это крайняя мера. И при этом в Постановлении четко прописано, что животные должны иметь признаки заболевания. И должно быть установлено, что животные являются вирусоносителями.

Но в любом случае уничтожение животных – это мера, на которую нужно идти в последнюю очередь. Почему, если есть какие-то факторы, которые дают нам право на разные варианты решения проблемы, идут на крайнюю меру по утилизации животных и ликвидации ферм? Для чего тогда мы их строим? Ящур - это то заболевание, которое всегда в Советском Союзе лечилось. А сегодня мы исходим из того, что нужно все сжигать, все губить.

Это паника. Наверное, так проще сделать. Сожгли - и проблему закрыли. А заниматься профилактикой, лечением, вакцинацией, сохранением поголовья – это всегда было сложнее. Но проблема-то в том, что изъятие происходит за счет средств краевого бюджета. В соответствии с законом краевой бюджет должен оплатить стоимость этих животных. Почему никто не думает о сохранении бюджетных средств? Может быть, экономически целесообразно было бы сохранить предприятие, лечить животных, заниматься профилактикой?

Сейчас в Спасском районе регистрируются новые вспышки заболевания. Если бы в первые дни, как только было сообщение о заболевании, «накрыли» бы всех животных края вакциной, не было бы распространения вируса. Посты полиции, которые стоят на дорогах, не остановят вирус. Проблема, на самом деле, не в крупных или мелких свинокомплексах, а в системе, в организации работ по профилактике заболеваний.

Легко искать виноватых. И сегодня мы виноваты, потому что против того, чтобы у нас животных изымали. Это давление на предприятие: дайте мы забьем, вы получите деньги и все будет хорошо. Так не будет хорошо.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.