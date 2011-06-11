Приморское морское пароходство доработалось до убытка

ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, входит в корпорацию PRISCO) по итогам 2010 года получило 61,368 млн рублей чистого убытка против 99,339 млн рублей чистой прибыли в 2009 году.

При этом выручка осталась практически неизменной – 115,232 млн рублей в 2010 году и 115,688 млн рублей в 2009 году. В отчете компании поясняется, что основное влияние на финансовый результат оказало расторжение Соглашения от 18 января 2008 года о продаже танкера «Капитан Ершов», в результате чего отмечено уменьшение внереализационных доходов (статья «Доходы и расходы прошлых лет») на 154 млн 237,29 тыс. рублей и произведена корректировка внереализационных расходов на 924,26 тыс. рублей.