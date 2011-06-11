Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
«Прогресс» возобновляет выпуск Ми-34
11 Июня 2011, 14:18 | Приморье
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. Сазыкина» готово возобновить выпуск легкого вертолета Ми-34, который может быть востребован в бизнесе, в частной и корпоративной авиации.
Производство вертолетов было приостановлено в 2004 году из-за необходимости модернизации машины и отсутствия нужных поставок от производителей комплектующих. В настоящее время ААК «Прогресс» проводит работы по созданию собственного производства комплектующих изделий.
На авиазаводе также возобновлена программа по модернизации легкого вертолета Ми-34, к серийному производству готовится многоцелевой транспортный вертолет для грузопассажирских перевозок Ка-62, выпуск которого начался в 2009 году.
Автор: По материалам информагентств
Теги:
Новости тематики
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
Новости раздела
- Соглашения на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключены на ВЭФ во Владивостоке
- Банк ВТБ и фонд ДВФУ продолжают развивать стратегическое партнерство
- Более 3 млрд рублей собирается вложить корпорация "Би Ши" в строительство завода в Приморье
- На ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин поручил облегчить жизнь резидентам
- Четвертый Восточный экономический форум в Приморье побил рекорды
- В столице Приморья откроется торгпредство Монголии
- "На Дальнем Востоке меньше всего нарушений"
- Tele2 и ДВФУ подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ во Владивостоке
- На ВЭФ во Владивостоке презентовали электронный кабинет инвестора
- На ВЭФ во Владивостоке шаги будут обменивать на криптовалюту
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
Loading...