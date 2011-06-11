«Прогресс» возобновляет выпуск Ми-34

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. Сазыкина» готово возобновить выпуск легкого вертолета Ми-34, который может быть востребован в бизнесе, в частной и корпоративной авиации.

Производство вертолетов было приостановлено в 2004 году из-за необходимости модернизации машины и отсутствия нужных поставок от производителей комплектующих. В настоящее время ААК «Прогресс» проводит работы по созданию собственного производства комплектующих изделий.

На авиазаводе также возобновлена программа по модернизации легкого вертолета Ми-34, к серийному производству готовится многоцелевой транспортный вертолет для грузопассажирских перевозок Ка-62, выпуск которого начался в 2009 году.