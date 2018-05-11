Энергетики встретили тайфун во всеоружии

Аварийные бригады восстановили электроснабжение в большинстве населенных пунктов Приморья, где из-за сильного ветра и осадков на прошедшей неделе произошли отключения электричества. По информации краевых департаментов по ЖКХ и энергетики, в Приморье продолжаются восстановительные работы на поврежденных электросетях.

Большой ремонт был произведен в селе Тимофеевка Ольгинского района, в селе Некруглово и части села Михайловка Михайловского района, в селе Монастырище и части села Сибирцево Черниговского района. Бригады энергетиков подали электричество в поселки и села Хасанского района, где была наиболее сложная ситуация - специалистам пришлось обследовать более 60 километров электросети, чтобы обнаружить повреждения.

Также восстановлено электричество в ряде населенных пунктов Артема, Уссурийска, Пограничного, Пожарского, Октябрьского районов. Всего, по данным департамента энергетики региона, за сутки в крае произошло 60 аварийных отключений электричества.