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Энергетики встретили тайфун во всеоружии
Аварийные бригады восстановили электроснабжение в большинстве населенных пунктов Приморья, где из-за сильного ветра и осадков на прошедшей неделе произошли отключения электричества. По информации краевых департаментов по ЖКХ и энергетики, в Приморье продолжаются восстановительные работы на поврежденных электросетях.
Большой ремонт был произведен в селе Тимофеевка Ольгинского района, в селе Некруглово и части села Михайловка Михайловского района, в селе Монастырище и части села Сибирцево Черниговского района. Бригады энергетиков подали электричество в поселки и села Хасанского района, где была наиболее сложная ситуация - специалистам пришлось обследовать более 60 километров электросети, чтобы обнаружить повреждения.
Также восстановлено электричество в ряде населенных пунктов Артема, Уссурийска, Пограничного, Пожарского, Октябрьского районов. Всего, по данным департамента энергетики региона, за сутки в крае произошло 60 аварийных отключений электричества.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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