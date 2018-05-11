www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.52 р. 100 JPY: 56.91 р.
EUR: 74.18 р. 10 CNY: 98.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Проект нового моста между Приморьем и КНДР могут представить на ВЭФ

11 Мая 2018, 12:50 | Приморье

Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двух стран. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы. Стороны уже провели ряд встреч по вопросам реализации проекта.

«Теперь необходимо провести консультации специалистов, которые просчитают все технические параметры, такие как количество техники, материалов, а также смогут определить сроки строительства, – рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ. – Такие консультации могут состояться уже в июне».

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА заявил, что первые расчеты по созданию данной трансграничной инфраструктуры будут рассмотрены сторонами до Восточного экономического форума. Очевидно, у российских чиновников есть интерес громко представить проект на этом форуме.

Как отметил Александр Галушка, «Российская Федерация является ответственным участником международной деятельности. Поэтому торгово-экономические связи с КНДР будут обсуждаться в рамках, которые установлены Совбезом ООН».

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: КНДР  владивосток  мост  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru