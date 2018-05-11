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Проект нового моста между Приморьем и КНДР могут представить на ВЭФ
Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двух стран. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы. Стороны уже провели ряд встреч по вопросам реализации проекта.
«Теперь необходимо провести консультации специалистов, которые просчитают все технические параметры, такие как количество техники, материалов, а также смогут определить сроки строительства, – рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ. – Такие консультации могут состояться уже в июне».
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА заявил, что первые расчеты по созданию данной трансграничной инфраструктуры будут рассмотрены сторонами до Восточного экономического форума. Очевидно, у российских чиновников есть интерес громко представить проект на этом форуме.
Как отметил Александр Галушка, «Российская Федерация является ответственным участником международной деятельности. Поэтому торгово-экономические связи с КНДР будут обсуждаться в рамках, которые установлены Совбезом ООН».
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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