Кремовое искушение

Покупка домашних тортов сродни «русской рулетке»

Приморские домашние кондитеры заявляют, что десерты, изготавливаемые на кухне - не только вкусные, но и полезные, так как при их приготовлении используются только свежие продукты. При этом, доморощенные производители тортов не спешат получать регистрации об осуществлении предпринимательской деятельности и работают подпольно. О том, насколько опасен теневой кондитерский рынок - в обзорном материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Согласно официальной информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, «наибольший удельный вес исследованных проб пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по микробиологическим показателям, отмечается в группах пищевых продуктов: «кремовые кондитерские изделия», «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии»».

Говоря простым языком, ведомство предупреждает граждан о том, что кондитерские изделия, которые изготавливаются по непонятной технологии, и в не предназначенных для этого помещениях, несут реальную опасность для жизни человека. Контроль качества за десертами, которые изготавливаются «на дому» и реализуются через Интернет, практически отсутствует.

Приобретая такую продукцию, человек рискует не просто отравиться, но заразиться трудноизлечимыми заболеваниями, такими, как гепатит А, сальмонеллез, ротавирусная и стафилококковая инфекции. Приморцы, как и россияне в целом, смотрят на такие риски «сквозь пальцы». Русское «авось» не раз доводило до трагедий.

На свой страх и риск

Деловая газета «Золотой Рог» провела собственный соцопрос среди жителей Владивостока, и выяснила: 12 из 20 человек регулярно приобретают «домашние тортики» через интернет. 7% заказывают кондитерское «чудо» у кустарных производителей, основываясь на отзывы в «Инстаграмм» - самой популярной соцсети для домохозяек. Самое странное - каждый третий, не опасаясь последствий, заказывал торт для своего ребенка.

«Здесь как везде у нас в России – повезет-не повезет. Мне лично кондитера посоветовала подруга. Вот уже во второй раз заказали торт по собственному эскизу – и очень довольны», - рассказала Ирина Н. На вопрос, не было ли случаев отравления, женщина пожала плечами:

«Нас такие проблемы не коснулись. Но вот у друзей случаи были. Например, не так давно, приятель в честь дня рождения жены заказал торт через интернет. Они его съели и только через некоторое время почувствовали недомогание. Мужчина утверждает, что это именно из-за крема, мол, сразу показался на вкус странным. Только уже ничего не поделаешь, торта – нет, посуда помыта, даже экспертизу не сделаешь», - ответила Ирина.

Здесь как в пословице: «пока гром не грянет – мужик не перекрестится». Вероятно, нужно дождаться летального исхода, чтобы пришло понимание: покупать кремовые бисквитные и прочие кондитерские изделия опасно.

Напомним прогремевший на всю страну случай в Воронеже, где семья отравилась приготовленным на заказ тортом весом в 5 кг и стоимостью 2 тыс. рублей. Итог в том случае был печальным, но не критическим – люди выжили, однако лечение им предстояло долгое и дорогостоящее. Семилетнему мальчику, например, медики поставили диагноз «острая токсикоинфекция». Даже в этом вопиющем случае люди не стали обращаться ни в какие инстанции, так как чека, доказывающего факт покупки, у них не было.

Частный кондитер Ольга ПЛАТОНОВА искренне возмущается.

«Нормальный торт, изготовленный из свежих продуктов, не может стоить 2 тыс. рублей! Все, что предлагается за сумму меньше 1,2 тыс. рублей за 1 кг – не может быть качественным кондитерским изделием. У меня только на растительные сливки уходит от 600 до 800 рублей. Плюс остальные продукты, плюс украшения, плюс затраты электроэнергии и прочие расходы. Стоимость безопасного для здоровья человека, вкусного торта не может априори быть ниже себестоимости продуктов, которые в него входят. Торт весом в 4 кг должен продаваться за 6-7 тыс. рублей», - пояснила Ольга, добавив, что во Владивостоке каждый второй считает себя частным кондитером, продавая торты через интернет, не особенно замарачиваясь на качестве. Однако, как таковых, серьезных отравлений в столице Приморья не зафиксировано.

Кондитерский демпинг

Действительно, производство тортов на заказ - популярный и достаточно прибыльный бизнес. В основном этим промышляют домохозяйки и мамы в декретных отпусках, которые обучаются приготовлению десертов по обучающим роликам в интернете. Для раскрутки пользуются всё теми же социальными сетями и досками объявлений в интернете.

Так, на популярном в Приморском крае ресурсе выложено около 200 предложений об услуге «торт на заказ». Практически все они - от частных лиц. Торты предлагаю от 600 до 5 тыс. рублей за 1 кг. Уникальным показалось объявление о торте «Рыжик», цена которого указывалась - 180 рублей за кг. Попытавшись связаться с продавцом, стало ясно - информация конфиденциальная, точнее, односторонняя. «Рыжик», как указано в объявлении, также готов к сотрудничеству с магазинами и оптовиками. Выводы пусть делает каждый самостоятельно.

Несколько производителей тортов за цену ниже себестоимости апеллировали тем, что «очень много заказов, поэтому в минус не ухожу». Каждый утверждал: продукты самые качественные и свежие. Только одна девушка по имени Катя призналась, что ее тортики, стоимостью 700 рублей за кг, прибыли не приносят.

«Я понимаю, что работать за доход в 100-150 рублей – глупо. Но также я осознаю, что пока я в самом начале пути – цены задирать не имею права. Я только учусь работать в этом сегменте, нарабатываю клиентскую базу, и мне важно, чтобы каждый мой торт вызывал восхищение у моих покупателей, даже если в какой-то степени, пока что, в финансовом отношении мне это прибыли не приносит», - рассказала она.

Простому обывателю необходимо помнить, что кондитеры, работающие на дому, - обычные люди. Они имеют свои семьи, детей, домашних животных. Так же, как и все болеют, бывают не в настроении и часто работают на основной работе, воспринимая коммерческую кулинарию как хобби, позволяющее усилить денежный поток в семью.

Не доверяешь – в кондитерскую

Но у маститых кулинарных мастериц заказы расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Случается так, что в погоне за прибылью кустарные производители забывают о технологиях приготовлении и сроках хранения кулинарных изделий, сбывая торт заказчику в любом виде. И вот тогда начинаются неприятности.

На форумах, посвященных кондитерскому ремеслу, «хозяйки-предприниматели» активно обсуждают свои проблемы, забывая порой, что именно их действия приводят к головным (и не только) болям горе-покупателей.

Например, одна из предпринимательниц разворачивает тему «психических» покупательниц–мамочек, которые остаются, порой, недовольны продукцией. Автор поста пишет: «Это их заламывание ручек и закатывание глазок...охи-ахи-придыхание... когда вся семья там прыгает и скачет вокруг нее как будто она из хрусталя...... Я по первости подумала, что мне показалось, но потом поделилась с другими девочками этой мыслью - и у всех то же мнение...Потому как ровно через год эти же мамочки приходят за вторым тортом и уже адекватны...При этом адекватны на 150 %...С ними сразу становится приятно и удобно работать...» (текст без изменений, орфография сохранена).

Из высказываний понятно отношение кондитера к своим покупательницам. Другая дама прямо говорит, что, переделывая неудачный торт, замывала неудачную мастикой надпись на торте водкой. И это при том, что изделие предназначалось детям.

Стартап из духовки

И действительно, многие частные кондитеры абсолютно уверены, что начать продавать торты можно, изготавливая их на собственной кухне с помощью обычной плиты, и никакие регистрации здесь не нужны.

«На самом деле, это очень выгодный бизнес, - говорит одна из местных приморских продавцов тортов на дому. - У вас под рукой уже есть все, что необходимо для начала работы: плита, кастрюли, сковородки, терка, форма для выпечки, ножи, разделочные доски. Лучший вариант – изготовление праздничных тортов под заказ. Возни немного, заработок приличный. Сразу напрашивается вопрос: зачем эту деятельность регистрировать? На первых порах, пока вы набьете руку и создадите каталог тортов, можно работать без оформления. Реализуйте торты через друзей, знакомых и родственников. Зачем при минимальных заработках лишние расходы на налоги, социальные отчисления и прочее? А как только соберетесь давать рекламу, можно открыть ИП. И то – не обязательно. Если есть своя клиентская база, и рекламы никакой не нужно».

Юристы поясняют: чтобы продавать выпечку, понадобится сопроводительная документация на продукцию. И даже с учетом того, что сертификация отменена, все равно необходима декларация соответствия.

Кондитеры парируют: этим непростым вопросом стоит заниматься лишь тогда, когда будет принято решение реализовывать торты и прочую выпечку через магазины и другие точки питания. В этом случае, безусловно, понадобится подтверждать качество продукции. Но если продавать несколько тортов в день, то нет смысла тратиться еще и на сертификаты.

Бывший маркетолог сети ресторанов «Чайхона «Хлопок» Маргарита ШИШКОВА уверена, что заказывать торты люди ни в коем случае не перестанут.

«Мы опираемся на современные критерии – «это быстрее и дешевле», при этом не задумываемся о безопасности. Ведь ни одна хозяйка не пишет на своей страничке или в объявлении что-то о санитарных условиях, зато все указывают другие характеристики – «быстро, красиво, вкусно, по вашему дизайну». Нет нигде такого, чтобы указывалось «безопасно». Да и безопасности никакой не существует. Мы сами себя стараемся обмануть, заказывая торт через интернет, мол, хозяйка же делает как «для самой себя». Но, в силу массовости заказов у домашних кондитеров, нередко торты выпекаются и хранятся без соблюдения технологий. Это именно та причина, чтобы, при наборе телефона такой «хозяйки», задуматься – риск отравления может быть приближен к 100%. Стоит ли рисковать?», - говорит специалист.

ОДНАКО

Самобытная кулинарша на жалобы ее коллеги о том, что за ее некачественный продукт, которым отравились гости, клиент пригрозил обратиться в правоохранительные органы, выдала гениальную мысль:

«Девочки, если от торта траванулись - надо еще доказать что это от торта. Это не бесплатно) Относительно запугивания полицией и СЭС - ну-ну, пусть пишут и что-то там попытаются доказать, у них не получится. Если, конечно, тортодел не имеет глупость заключать договора с заказчиками и давать им что-то на подпись (поэтому всегда говорю - если вы не ип то ниче не подписывать с заказчиком!!!) Ну придут даже если к вам - дверь не открывайте и они уйдут, с нас брать нечего, девочки, им с нами неинтересно. И потом - заказчик должен понимать,что заказывает не в кондитерской а у частника, это работа на доверии. Если не доверяют - им в кондитерскую)» (орфография сохранена).