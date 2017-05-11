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Расселение аварийного жилья не укладывается в сроки

11 Мая 2017, 16:20 | Приморье

Губернаторы регионов, которые не смогут в срок завершить выполнение программы по расселению из аварийного жилья, должны будут публично объяснить ситуацию жителям, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ на заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Программа по расселению аварийного жилья должна быть завершена к сентябрю этого года.

«Те губернаторы, которые не выполнят взятые на себя обязательства вовремя, должны публично объяснить проблему людям, принять все меры по скорейшему завершению выполнения задачи и, конечно, осознать всю ответственность», - сказал Михаил Мень.

Он отметил, что подавляющее большинство регионов выполнит задачу в поставленный срок.

«Но, несмотря на все усилия, в ряде регионов темпы расселения пока не соответствуют планам, и порядка 11 из них вызывают опасения. И эти регионы могут не выполнить обязательства в срок. Минстроем РФ и Фондом содействия реформированию ЖКХ ведется работа в ручном режиме с каждым проблемным регионом. За каждым закреплены кураторы», - сказал министр.

Ранее на Госсовете президент РФ Владимир Путин предложил финансово поощрить субъекты РФ, которые выполнят программу расселения в срок. В Минстрое эту инициативу поддержали.

Федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 2012 года. Завершение программы намечено на сентябрь этого года. За время работы программы было переселено более 860 тыс. человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: аварийное жилье 



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