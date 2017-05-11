В Приморье кадастру указали путь в МФЦ

Приморцы, по старой памяти, предпочитают пункты приема Кадастровой палаты

Казалось бы, такие формальные процессы, как постановка недвижимости на кадастровый учет или же регистрация права собственности на нее, не должны становиться причиной для торможения бизнес-процессов в цивилизованных регионах. Однако в Приморье все именно так: несмотря на усилия краевых властей инновационным, или «проектным», путем оптимизировать условия ведения бизнеса, в ходе десятков круглых столов, стратегических сессий и прочих «мозговых штурмов» бизнесом региона озвучиваются одни и те же проблемы, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Так, в ходе очередной стратегической сессии по достижению целевых показателей выяснилось, что поставить земельный участок или объект недвижимости на кадастровый учет в оперативные сроки по-прежнему мешают три фактора: во-первых, низкая доля границ между субъектами, муниципальными образованиями, населенными пунктами, утвержденными и занесенными в государственный кадастр недвижимости (ГКН); во-вторых, малое покрытие территории субъекта сетью МФЦ, предоставляющих услуги Росреестра; в-третьих, малое количество участников с уточненными границами, внесенных в ГКН.

В свою очередь, регистрация права собственности на земельный участок или недвижимое имущество бизнесом в Приморье упирается в прежние проблемы: медленное осуществление регистрационных действий, неразвитость системы подачи заявлений бизнесом через МФЦ, а также низкая степень межведомственного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления (ОМС), в результате чего на запросы Росреестра приходит мало ответов от ОМС в электронном виде.

Вышеперечисленные проблемы сильно затягивают сроки операций с недвижимостью для малого и среднего бизнеса Приморья. В результате вместо семи положенных по закону рабочих дней право собственности, к примеру, регистрируется в течение 10-14 дней.

По словам представителей Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, бизнесмен может подать документы на регистрацию права собственности в МФЦ тремя способами: по почте, при личном посещении МФЦ, а также в электронном виде. Кроме того, до сих пор можно провести операцию через кадастровую палату, а не через МФЦ.

- До сих пор 40% таких заявлений проходит через кадастровую палату и 60% - через МФЦ, - поясняет руководитель Управления Евгений РУСЕЦКИЙ. – Однако кадастровая палата по решению Росреестра в скором времени планирует закрыть свои пункты приема, о чем необходимо информировать предприятия лучше. На территории Приморья действует 47 отделений МФЦ, более 400 окон, однако граждане в силу слабой информированности до сих пор идут в органы кадастровой палаты.

Логично, что в XXI веке подача документов на регистрацию права собственности должна быть доступной в электронном формате. Но и здесь, по словам предпринимателей, в Приморье есть проблема: для электронной подачи документов нужна лицензированная электронная подпись, получение и необходимость обновления которой также затягивают процесс.

- В результате меньше 10% предпринимателей пользуются порталом Росреестра для подачи документов, в основном документы приносятся на бумаге в МФЦ, - добавил Русецкий.

Но и при личном посещении МФЦ предприниматель сталкивается с проблемой. По словам руководителя представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО Ольги КУРИЛОВОЙ, бизнесменов Приморья ущемляют в предоставлении государственных услуг.

- Необходимо освободить МФЦ для бизнеса, - заметила Ольга Курилова. – Не во всех городах и населенных пунктах Приморского края в МФЦ есть отдельные окна для бизнеса. Таким образом, бизнес ущемляется в услугах. Почему бы не сделать в каждом МФЦ отдельное окно для государственного обслуживания предпринимателей, как, допустим, в Благовещенске?

Неудобство государственного обслуживания при регистрации прав собственности, по прогнозам предпринимателей в сфере строительства, может в итоге вылиться в появление на рынке посредников: зарабатывать на подаче заявок в МФЦ через электронный портал смогут риелторы, обладающие электронной подписью.

Средневековые темпы

Пока между органами государственной власти и органами местного самоуправления не будет налажено межведомственное взаимодействие, ни о каком качественном росте государственных услуг для предпринимателей не может быть и речи. Темпы, которыми населенные пункты Приморья отвечают на запросы Росреестра о кадастровом состоянии тех или иных объектов недвижимости, можно назвать средневековыми: на электронные запросы ведомства муниципалитеты не отвечают, несмотря на свою обязанность делать это в течение максимум двух дней.

- По истечении положенного срока мы вынуждены отправлять в ОМС бумажные письма, - отметила начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Приморскому краю Елена БЕЛОЗЕРСКАЯ. – Это сильно затягивает процесс. Увы, не все ОМС работают с электронной почтой. Так, в 2016 году из 460 запросов в ОМС мы получили только 50 ответов. Каждый раз, когда ответ на наш запрос не приходит, мы вынуждены отказывать предпринимателю в государственной регистрации права собственности.

Однако, по мнению Ольги Куриловой, Росреестру не следовало бы искать виноватых «негодяев».

- Это совместная работа, - отметила Курилова. – Почему бы Росреестру не проводить встречи и совещания с главами муниципалитетов, чтобы решить эту проблему? Представители муниципалитетов должны участвовать в собраниях, на которых должны искаться совместные решения насущных проблем. Это и есть межведомственное взаимодействие.

Ошибки на миллионы

Еще одна проблема, тормозящая операции с недвижимостью в Приморье, - это ошибки сотрудников МФЦ. По словам предпринимателей, из-за малейшей ошибки при заполнении заявления весь процесс оформления документов начинается сначала: от Росреестра приходит отказ. При этом ошибки в заполнении заявлений часто совершают именно сотрудники МФЦ, отвечающие за прием заявлений. Однако, по словам Русецкого, бизнесмен, расписываясь в заявлении, подтверждает, что проверил его. Таким образом, ответственность за ошибки сотрудника МФЦ ложится на плечи предпринимателя. При этом, несмотря на постоянный процесс обучения сотрудников МФЦ, о котором говорят власти, ошибки все еще совершаются довольно часто.

- Пока в сферу государственных услуг не будет внедрена система штрафования сотрудников, ошибки будут совершаться, - отметила Ольга Курилова. – При этом цена их высока: препятствуя оформлению права собственности на недвижимость и земельные участки, задерживая этот процесс, участвующие в нем специалисты, в том числе и сотрудники муниципалитетов, способствуют недополучению миллионов рублей налоговых отчислений от предпринимательской деятельности в свои бюджеты.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА, формальный подход чиновников и специалистов из сферы государственных услуг к своей работе – не новость.

- Мы прислушиваемся к советам со стороны бизнеса в этом плане, - добавил Усольцев. – В том числе и к совету по созданию оперативных штабов, где выявлялись бы причины ошибок и совершившие их лица. Однако в целом стоит отметить, что в Приморье все не так уж плохо в плане достижения целевых показателей по направлениям постановки на кадастровый учет земельных участков и недвижимого имущества, а также регистрации права собственности на них. Со своими результатами регион попал в национальный рейтинг успешных практик.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.