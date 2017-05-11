В Приморье построят новый пункт пропуска в Китай

В Приморье появилась определенность относительно нового международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный»: ввести долгожданный объект в строй планируется к 1 декабря 2018 года. Власти Приморья надеются, что жители смогут ездить в Китай на личных автомобилях, после того как будут урегулированы правовые аспекты возможности пересечения границы таким способом, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в г. Владивостоке уже объявил аукцион на строительство объекта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 115,899 млн рублей.

Пункт пропуска расположен в 8 км западнее пгт Пограничный. Согласно техдокументации, пропускная способность пункта должна составить 1,3 тыс. автомобилей в сутки, в том числе 500 грузовых, 600 легковых и 200 автобусов.

Модернизировать пункты «Краскино» и «Пограничный» предполагалось еще к саммиту АТЭС 2012 года. Однако в срок объекты сданы не были. В начале 2013 года Главное управление МВД по ДФО возбудило уголовное дело по факту мошенничества при строительстве обоих пограничных переходов. Озвучивалось, что ущерб федеральному бюджету составил более 130 млн рублей.

Новому автомобильному пункту пропуска «Пограничный» предстоит обслуживать грузо- и пассажиропоток международного транспортного коридора «Приморье-1», который связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края.

Росграница первоначально объявляла конкурс на строительство пункта пропуска в октябре 2016 года. Тогда максимальная цена контракта составляла 1,113 млрд рублей. Заявки подавали московские «Стройпутьинвест» и ООО «Градстройпроект». По результатам рассмотрения заявок все они были отклонены, конкурс признан несостоявшимся.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.