Учредитель несостоявшегося резидента Свободного порта Владивосток с легкой руки банкиров попал под наблюдение

Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка ввел 6-месячную процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа «Транзит-ДВ» (головная компания одноименной группы). Банк №1 ежегодно инициирует по стране десятки процедур наблюдения в адрес своих заемщиков. В большинстве случаев удается найти удовлетворяющие кредитора и заемщика инструменты по реструктуризации задолженности и сохранению деятельности компании. В случае с группой «Транзит-ДВ», имеющей разветвленную структуру, найти устраивающий всех выход из сложившейся ситуации будет достаточно сложно.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», временным управляющим ООО «Группа «Транзит-ДВ» назначен член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Игорь ГЛАДКОВ. Последний известен тем, что выполнял функции арбитражного управляющего в ходе банкротства входящего в группу «Е4» ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» и ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» на острове Шикотане.

Отметим, что 5 мая Арбитражный суд Приморского края должен был провести судебное заседание по проверке обоснованности заявления Сбербанка о признании банкротом входящего в группу «Транзит-ДВ» ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ». Сомневаться в том, что суд примет сторону банкиров, не приходится. Хотя тот же суд уже оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о банкротстве ЗАО «Востокбункер», еще одного участника группы.

Единственным акционером ООО «ТД «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «СВМП» и ряда других компаний является зарегистрированная в Гонконге Tranzit Group Property Limited, основным бенефициаром которой участники рынка называют президента ГК «Транзит-ДВ» Игоря ПОЛЬЧЕНКО.

Валютный дефолт

В случае с банкротством ООО «Группа «Транзит-ДВ» речь идет о задолженности перед Сбербанком на общую сумму 3,962 млрд рублей, в том числе 3 млрд 571,606 млн рублей основного долга и 390,521 млн рублей по уплате сумм процентов (по состоянию на 21 февраля 2017 года).

ООО «Группа «Транзит-ДВ» в 2016 году выступило поручителем по трем кредитным договорам, открытым Сбербанком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ»: соответственно на 2,170 млрд рублей, 800 млн рублей и 520 млн рублей. Самый большой кредит привлекался для погашения текущей задолженности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед Банком Москвы по открытым в 2013-2014 гг. пяти кредитным линиям на цели финансирования затрат по поставке товара по экспортным контрактам (внешнеторговое финансирование) на срок по 19 августа 2019 года.

В ходе судебного разбирательства должник заявил ходатайство о снижении размера неустойки и пени, но суд оставил его без удовлетворения.

Отметим, что другой крупный кредитор «Транзит-ДВ» - банк ВТБ (№2 в ренкинге российских банков по размеру активов) – пошел другим путем. В марте Ленинский районный суд Владивостока в полном объеме удовлетворил гражданский иск банка ВТБ к шести компаниям группы «Транзит-ДВ» о взыскании задолженности по кредитному соглашению. «Заочным решением суда иск о взыскании задолженности по кредитному соглашению и договорам поручительства, а также обращении взыскания на предмет залога по договору об ипотеке морского судна удовлетворен в полном объеме», - пояснили в суде.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог» речь шла о сумме в $4,36 млн.

Напомним, что «Транзит-ДВ» является наравне с китайской компанией по управлению государственными активами «Чжун Гун Синь» учредителем ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания» (ТИК). В октябре 2015 года Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток (СПВ) одобрил ее проект «Строительство гостиницы и жилого комплекса в пгт Славянка» с объемом инвестиций 5 млрд рублей. Проектом предусматривалось возведение 5-звездочной гостиницы на 182 номера и жилого комплекса в административном центре Хасанского района. Но резидентом СПВ ООО «ТИК» так и не стало, а на фоне финансовых проблем у «Транзит-ДВ» к проекту охладели китайцы.

Президент ГК «Транзит-ДВ» Игорь Польченко ранее объяснял, что его бизнес не вынес бремени валютных кредитов. На фоне обвала цен на нефть и курса рубля обязательства группы перед банками выросли более чем в два раза. Плюс из-за падения цен на нефть серьезно упала выручка бункеровочного подразделения группы. В итоге «Транзит-ДВ» начал реализовывать антикризисную программу, сокращая персонал и социальные проекты.

Кроме того, группа уже продала уникальный рейдовый перегрузочный комплекс «ТОР», построенный в 2014 году по спецзаказу на верфи голландской судостроительной компании Damen в китайском городе Наньтуне. РПК «ТОР» представляет собой плавучий кран дедвейтом 1,7 тыс. тонн, способный поднимать контейнеры весом до 50 тонн на высоту до 36 метров. Технические характеристики дают возможность обслуживать самые крупные контейнеровозы, длина которых достигает 400 м. Производительность РПК составляет 1 контейнер в минуту. В Славянке «ТОР» работал под российским флагом, кто его нынешний владелец - неизвестно…

Мостостроитель не вынес реструктуризации

Отметим, что это уже не первая тяжба Сбербанка с приморским бизнесом. В настоящее время банк №1 через арбитраж пытается взыскать 834,947 млн рублей (подтверждено вступившими в законную силу судебными актами) с бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Виктора ГРЕБНЕВА, который обвиняется в растрате более 400 млн рублей и преднамеренном банкротстве некогда сверхуспешной по дальневосточным меркам компании. Еще 24,7 млн рублей Виктор Гребнев должен московскому ООО «ПСК-Монтаж». Таким образом, двум кредиторам – Сбербанку и «ПСК-Монтаж» – принадлежит соответственно 98,17% и 1,83% голосующих требований).

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» было одной из самых крупных мостостроительных компаний на Дальнем Востоке. Наиболее значимые объекты, возведенные компанией: вантовый подвесной мост через бухту Золотой Рог и дорога с эстакадой на участке поселок Новый - полуостров Де-Фриз - станция Седанка - бухта Патрокл во Владивостоке. ТМК также являлась субподрядчиком строительства космодрома «Восточный». В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе прямой линии с президентом РФ обратились за помощью к Владимиру ПУТИНУ. Виктор Гребнев восемь лет, до начала сентября 2014 года, занимал пост гендиректора ТМК. В 2011 году был избран по списку партии «Единая Россия» в Законодательное собрание Приморского края, в котором возглавил комитет по экономической политике и собственности. В феврале 2015 был назначен директором департамента промышленности администрации Приморья, но после возбуждения против него уголовного дела был отправлен в отставку.

В феврале 2016 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении Виктора Гребнева процедуру банкротства, введя процедуру реструктуризации долгов, но после неисполнения должником обязательств кредиторы отказали Гребневу в утверждении плана реструктуризации долгов и обратились с ходатайством о признании его банкротом и введении реализации имущества.

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что для проведения процедуры реализации имущества гражданина арбитражным судом утверждается финансовый управляющий. В случае с Гребневым им был утвержден представитель «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада» Анатолий МИХАЙЛОВСКИЙ.

Поскольку Виктор Гребнев признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура банкротства - реализация имущества, Арбитражный суд Приморского края обязал бизнесмена передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты, а также предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве сведения.

Гребнев не раз пытался опротестовать решение арбитража, но его попытки оказались неудачными. Банкротное дело шло параллельно с уголовным: Гребнев обвиняется в растрате имущества ТМК с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве компании. По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года экс-глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив тем самым более 288 млн рублей. Кроме того, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн рублей. Гребневу вменяются в вину помимо преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). С мая 2015 года бизнесмен находится под домашним арестом.

Промсвязьбанку не съесть столько курицы

Входящий в число крупнейших банков страны Газпромбанк без особого успеха пытается взыскать долги с «Михайловского бройлера» и близких ему компаний. Сумма требований банкиров к ЗАО «Михайловский бройлер», ЗАО «Продис», ООО «Примзернопродукт», ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» составляет 164,760 млн рублей. При этом процесс банкротства «Михайловского бройлера» контролирует Промсвязьбанк.

Досье "Золотого Рога": Арбитражный суд Приморского края 27 декабря 2016 года открыл конкурсное производство в отношении ЗАО «Михайловский бройлер» сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначена Анна БАДЮКОВА, ранее временный управляющий должника. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 27 июня текущего года.

Промсвязьбанк пока запомнился успешным опытом выведения из процедуры банкротства АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата). Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», основным кредитором «Дальполиметалла» по ходу процедуры банкротства оказалось некое ООО «Лимкар», зарегистрированное в пос. Томилино Московской области. Единственным учредителем компании на данный момент выступает Промсвязьбанк. Банк 16 февраля 2016 года одобрил договор уступки прав (требований) к «Дальполиметаллу» за 7,847 млрд рублей. Собрание кредиторов, главную скрипку в котором играет «Лимкар», приняло решение о заключении мирового соглашения.

Условия мирового соглашения предусматривают выплату кредиторам задолженности по основному долгу и санкциям четырьмя равными платежами в течение одного года, а погашение начисленных процентов перед всеми кредиторами (за исключением ООО «Лимкар») - частями ежегодно до 20 января 2026 года. А вот «Лимкару» положенные ему 8,171 млрд рублей «Дальполиметалл» обязуется погасить в течение десяти лет.

Отметим, что Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, выступавшее инициатором введения процедуры банкротства в отношении «Дальполиметалла», подавало апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд о признании недействительным решения собрания кредиторов «Дальполиметалла» от 16 декабря 2016 года, на котором было принято решение о заключении мировой. В собрании приняли участие уполномоченный орган (ФНС), 4 кредитора из 18, что составляет 99,3365% голосов, включенных в реестр требований на дату собрания. На данный момент налоговой не удалось опротестовать итоги собрания.

Досье "Золотого Рога": Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «ТД «Транзит-ДВ», «Северо-восточное морское пароходство» (СВМП) и ЗАО «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал, через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Около 65% доходов группа получает за счет операций бункеровки судов мазутом и оптовой торговли нефтепродуктами. На сайте «Транзит-ДВ» говорится, что в собственности компании находятся 6 бункеровщиков и 4 танкера общим дедвейтом более 242 тыс. тонн. «Востокбункер» специализируется на перевалке нефтепродуктов в морском порту Славянка (Хасанский район Приморья).

Олег КЛИМЕНКО.