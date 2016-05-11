"Новые проекты должны получить качественную страховую защиту"

Первый заместитель председателя правления СОГАЗа Николай Галушин предлагает использовать на Дальнем Востоке наработанный опыт одной из крупнейших страховых компаний России

Дальний Восток сегодня получил мощный драйвер экономического развития в рамках новых режимов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Наличие качественной системы страхования рисков является важным условием для успешного решения этой задачи, считает первый заместитель председателя правления СОГАЗа, член правления Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Николай ГАЛУШИН, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

СОГАЗ обладает большим опытом в сфере страхования рисков, связанных с реализацией федеральных целевых программ и крупных инвестиционных проектов, в том числе на Дальнем Востоке. Для восточных регионов это особенно актуально в связи с высоким риском природных катаклизмов.

По словам Николая Галушина, СОГАЗ считает важным учесть опыт прошлых лет и использовать его при разработке страховой защиты тех проектов, которые реализуются в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». СОГАЗ, в свою очередь, готов предоставить необходимую методологическую помощь в разработке программ страхования.

Подробнее о ситуации на страховом рынке России и стратегии развития СОГАЗа Николай Галушин рассказал Деловой газете «Золотой Рог».

- Николай Владимирович, СОГАЗ традиционно представлен практически во всех отраслях страхования на Дальнем Востоке, но особенно сильны позиции в страховании рисков крупных промышленных предприятий. Какие тенденции вы отмечаете в этом сегменте?

- На Дальнем Востоке мы традиционно работаем с предприятиями «Роснефти», с дочерними компаниями «Транснефти», обслуживающими ВСТО. Еще одна точка приложения - газопровод «Сила Сибири». Нам также интересны проект строительства верфи на базе завода «Звезда» в Приморье и новые портовые мощности. В принципе, мы готовы подключиться к любому инфраструктурному проекту и обеспечить его страховую защиту. Кстати, объекты ДВФУ на момент проведения саммита АТЭС были застрахованы именно в СОГАЗе.

Стоит отметить, что, после вступления в 2014 году в силу приказа Минстроя РФ об исключении страхования из сметы расходов на госстройки, многие проекты, финансирование которых осуществляется за счет бюджета, фактически оказались без страховой защиты. В случае наступления непредвиденных событий это может привести к существенному росту нагрузки на бюджет и затягиванию сроков введения объектов в эксплуатацию. Исключив расходы на страхование, можно в разы увеличить стоимость строительных или восстановительных работ. Избежать этого можно, если заказчик строительства будет контролировать заключение подрядными организациями договоров страхования строительно-монтажных рисков. В этом случае вопрос компенсации возможного ущерба ляжет на плечи страховых компаний.

- Не секрет, что сдерживающим фактором развития Дальнего Востока является нехватка квалифицированных кадров. С помощью каких инструментов, на ваш взгляд, можно задержать отток дальневосточников и привлечь специалистов из других регионов?

- Что касается страхового рынка – это внедрение корпоративных программ накопительного страхования жизни. Реализация таких программ должна осуществляться за счет частных и государственных предприятий, заинтересованных в привлечении новых сотрудников. Договор накопительного страхования жизни сроком на 5 лет не только предусматривает налоговые льготы, но и позволит удержать человека в новых, не всегда комфортных для него условиях проживания и работы. По окончании действия трудового контракта он получит выкупную сумму, которую использует, например, в качестве платежа по ипотечному кредиту, если решит вернуться к себе домой и купить квартиру. Или он может остаться на новом для себя месте и улучшить свои жилищные условия.

- Озвучьте ваш прогноз, в каком направлении в ближайшей перспективе будет развиваться страховой рынок России. Какие вы видите точки роста?

- Увы, но особых драйверов роста в нынешних экономических условиях мы не наблюдаем. В прошлом году положительная тенденция присутствовала в сегменте ОСАГО на фоне роста тарифов, но на мой взгляд, этот потенциал уже исчерпан. В этом году в плюс, скорее всего, сработает инвестиционное страхование жизни и страхование имущества физических лиц. Но это, скорее, последствия низкого уровня проникновения страхования в этих сегментах. Небольшой рост рынка будет приходиться на договоры ОСАГО, которые будут заключаться в первом квартале 2016 года, на фоне повышения в апреле 2015 года тарифов по ОСАГО: повышение тарифов не коснулось этих договоров, но возобновляться они будут уже на основе новых тарифов.

Большинство же сегментов рынка в условиях кризиса будет стагнировать, что может спровоцировать снижение рентабельности бизнеса. А с учетом ужесточения политики регулятора неизбежен уход с рынка небольших страховщиков. Но российский рынок сегодня и без того консолидирован: из имеющихся в наличии трехсот с лишним компаний на первые сто приходится около 95% всех сборов, на первую десятку – более половины объемов. К примеру, доля Страховой Группы «СОГАЗ» в прошлом году выросла еще на два процентных пункта и составляет сейчас почти 14 процентов. Мы второй по величине страховщик России, а на «топ-2» крупнейших страховых компаний приходится около 30% общероссийских страховых сборов. И если Центральный банк за этот год избавит рынок от пятидесяти-семидесяти компаний, для потребителей страховых услуг никаких потрясений не будет.

- С момента запуска системы ОСАГО тема урегулирования убытков является одной из самых обсуждаемых в страховании. Совсем недавно президент России Владимир ПУТИН поручил правительству совместно с ЦБ к октябрю 2016 года внести предложения по совершенствованию ОСАГО в части возмещения вреда, причиненного машине, посредством преимущественного использования формы восстановительного ремонта поврежденного автомобиля. В чем, на ваш взгляд, плюсы последних новаций и что это даст рынку?

- Не секрет, что СОГАЗ не является одним из основных розничных страховщиков. В прошлом году мы собрали 147 млрд рублей премии на страховании физических лиц, включая ипотеку, страхование имущества, автомобильные каско и ОСАГО. Это около 10% сборов от общего объема, остальное приходится на работу с юридическими лицами. Тем не менее если в 2012 году СОГАЗ был 17-м в списке крупнейших страховщиков по ОСАГО, то спустя три года мы стали уже шестыми. Количество проданных полисов ОСАГО за прошлый год почти приблизилось к 1,2 млн штук.

Что мы видим сегодня. Чуть более года назад произошло существенное повышение тарифов по ОСАГО, и это был лишь первый пересмотр тарифов за десять лет с момента запуска закона. На наш взгляд, это запоздалая мера. За столь продолжительный период времени все радикальным образом изменилось, начиная со стоимости жизни в России и заканчивая обновлением автопарка. Плюс девальвация рубля. Как следствие, серьезно подорожали детали и стоимость ремонта автотранспортных средств. Поэтому меры по корректировке тарифов были жизненно необходимы для рынка. Не стоит только забывать, что, помимо изменения тарифов, резко выросли страховые суммы по так называемому «железу» и по «жизни». Поэтому корректировка тарифов не просто дань времени, а объективная необходимость.

Переход на восстановительный ремонт, на наш взгляд, выгоден как страховщику, так и страхователю, который полностью снимает с себя проблемы, связанные с техническими моментами ремонта. Качественный ремонт на профессиональном сервисе - это большой плюс для клиента.

Второй момент – мы уходим от распространенной в последнее время практики «выбивания» завышенных требований страхователя через суд, а это серьезный сдерживающий фактор развития рынка.

- СОГАЗ является одним из лидеров страхового рынка по региональной сети. Какие преимущества это дает для клиентов?

- СОГАЗ обладает широкой региональной сетью, мы представлены во всех субъектах Федерации. Региональное развитие предусматривает не только работу через филиалы в столицах субъектов Федерации, но и открытие обособленных офисов продаж по основным населенным пунктам. Региональная сеть осуществляет функции не только продаж, но и сопровождения клиентов, содействует урегулированию убытков наших клиентов. Нас не надо искать – мы всегда рядом и готовы прийти на помощь нашим партнерам. Близость к клиенту, возможность получить профессиональную консультацию, заключить непосредственно на месте договор страхования – это неоспоримое преимущество компании.

- СОГАЗ в последнее время расширяет свое присутствие в сегменте обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе за счет приобретения работающих компаний.

- С 2012 года конструкция ОМС изменилась, и теперь каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать себе страховщика ОМС. Именно по этой причине в настоящее время у СМО (страховых медицинских организаций) изменились подходы к работе на новых для себя территориях: требование законодательства по ОМС предусматривает наличие филиала на территории субъекта Федерации и представительств в каждом муниципальном образовании плюс наличие договоров с каждым лечебным учреждением, работающим по системе ОМС. Даже при успешном проведении большого объема подготовительной работы налицо отсутствие каких-либо гарантий, что удастся успешно перевести клиентов в свою компанию. Но издержки на открытие офиса и формирование команды специалистов, работающих в регионе, уже будут понесены. Исходя из этого, стратегия СОГАЗа по ОМС предусматривает покупку региональных СМО. Мы можем приобретать небольших региональных игроков, работающих в тех районах, где мы еще не представлены. И тем самым создавать себе, как это называется на нашем языке, «страховое поле».

На сегодняшний день в ОМС у СОГАЗа застраховано порядка 17 млн человек, и мы являемся по этому показателю третьей по величине компанией России.

Что касается страховщиков другого профиля, то здесь стратегия несколько иная. Нас интересуют компании, которые близки по профилю нашей деятельности и с большим корпоративным портфелем. В частности, именно этим условиям отвечали две последние страховые компании, которые СОГАЗ приобрел за последнее время, – СК «Транснефть», интеграция которой в группу «СОГАЗ» должна завершиться в этом году, и СК «Алроса», которая уже успешно интегрирована в СОГАЗ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.