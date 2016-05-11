Как построить свой дом в Приморье

Специалисты советуют хорошо все продумать - от поиска земли до новоселья

Согласно государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2020 гг.», в крае ежегодно планируется вводить в строй более 755 тыс. кв. метров жилья экономкласса, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Программа предполагает развитие жилищного строительства, создание условий для доступности жилья, поддержание и улучшение технического состояния жилого фонда, а также содействие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства и стимулирование реформирования ЖКХ.

Деловая газета «Золотой Рог» предлагает советы и оценки экспертов, которые могут быть полезны приморцам при самостоятельном решении жилищного вопроса с помощью рынков земли, жилья, кредитов, проектных и строительных услуг.

Анна КОРТЕНЕВА, специалист ООО «Городской риэлторский центр» по земельным отношениям:

- При выборе и покупке земли для строительства своего дома надо обязательно учитывать, что продавцами предлагаются участки различного назначения. Поэтому, выбрав понравившийся, обязательно надо узнать, для чего же он годится и что на нем разрешается размещать. Если земля приобретается под ИЖС, то очень важно, чтобы этому соответствовала и зона. Например, вы нашли прекрасный участок, готовы купить его и строиться, как вдруг выясняется, что он находится в промышленной зоне! Опять же, многие говорят, что им мало 6 соток под свой дом, хотят родовые поместья. И это тоже – дело выбора.

Проверка покупаемого участка особенно важна. Она выявляет скрытые факторы, ограничивающие или запрещающие строительство: «красные линии», водоохранные и рекреационные зоны, зоны памятников и спецсвязи и т.д.

Мы обязательно смотрим межевание. Бывает, что участки частично заняты другими пользователями или смещены границы, имеются ограничения из-за судебных споров, есть неучтенный объект и пр. Надо проверить, чтобы все границы участка были выявлены и подтверждены документально. Границами занимаются геодезические компании. Их услуги дороги, и надо обращать внимание, чтобы у выбранной вами имелась лицензия.

Обязательно надо проверить весь пакет документов на продаваемый участок. Многие участки получались под строительство еще в 1950-е годы, другие когда-то продавались через нотариусов. И по старым документам бывают очень серьезные вопросы. Иногда человек пользуется участком, на которые у него уже нет документов, и он еще продает!

Актуально – участок на перспективы использования. Для этого в администрации поселения надо взять выписку из градплана, чтобы было понятно, в какой конфигурации и в какой части участка должно вестись строительство объекта. Важно ознакомиться с планом перспективного развития территории, чтобы не попасть, например, под расширение магистрали, как это случилось со многими во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС.

С января этого года кадастровая стоимость участков, от которой начисляются налоги, поднялась практически в 4 раза, и если участки находятся внутри города, то они достаточно дороги, и могут быть приняты кредитной организацией в качестве залога при кредитовании строительства.

При покупке участка под ИЖС, если не предполагается полная автономия, обязательно необходимы техусловия на подключение электроэнергии. Они не должны быть просрочены. Обычно они обновляются и в случае, если на участке есть недострой. Должны быть договоры на подключение к электрическим сетям и на поставку электроэнергии. Надо смотреть согласования по воде и канализации – возможно ли подключение к централизованным сетям или требуются локальные.

Когда дом построен, он обязательно должен инвентаризироваться: чтобы обязательно была топосъемка с посадкой объекта, был присвоенный адрес. Если дом будет выставлен на продажу, то она не состоится, если дом не инвентаризирован и нет домовой книги.

Наталья ШЕСТАК, начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения Сбербанка России:

- Сбербанк дает кредиты на приобретение земельного участка и строительство дома на нем или только на строительство, если участок уже есть. И для этого есть разные варианты и способы.

Наши условия – процентная ставка индивидуальна и применяется принятая на текущий момент. Она устанавливается в зависимости от типа заемщика, величины первоначального взноса, общего кредита и т.д., что можно узнать в рамках индивидуальной консультации. В срок до 30 лет минимальная сумма кредита составляет от 300 тыс. рублей. При этом собственных средств у заемщика должно быть не менее 25% от стоимости строительства кредитуемого объекта. Они могут быть и в виде каких-то уже выполненных работ, и в виде собственных накоплений. Остальные средства, необходимые на строительство, до 75%, может предоставить наш банк.

Обеспечением кредита может служить либо залог земельного участка и строящегося объекта, залог иного объекта или поручительство физических лиц. В любом случае строящийся дом обязательно будет объектом залога. Иногда в его качестве может быть принят только земельный участок, если он очень дорогой. Еще одно условие – обязательно страхование уже построенного дома.

Дом должен быть современным

Иосиф ЭЙДИС, генеральный директор ООО «Тектон Плюс»:

- Приступая к строительству своего дома, многие не понимают, насколько важен вопрос его энергоэффективности и снижения теплопотерь, которые зависят от ряда факторов. Дома, которые у нас строились в 70-х, для своего функционирования на отопление требуют до 300 кВт/час в год на 1 кв. метр их площади. Здания, которые строились в Европе до 2002 г., требовали 150 кВт/час, а позднее, с 2002 г., в Евросоюзе было законодательно запрещено строить дома с теплопотреблением выше 60 кВт/час на 1 кв. метр в год. То есть требования по энергоэффективности там ужесточились в два с половиной раза.

Сейчас большинство строящихся во Владивостоке и крае малоэтажных домов возводятся без учета повышения их энергоэффективности, хотя стоимость теплоснабжения неумолимо растет. Причин тому достаточно. Зачастую застройщики, захватывающие гектары под такое строительство, занимаются домами на продажу, строят дома внешне привлекательные, но очень затратные в эксплуатации. Многие строят такое жилье с нарушением технологий, хотя и из хороших материалов и конструкций. Обычно никто не думает о том, что под основание дома надо положить утеплитель, утеплить чердак и пр. Многое также зависит от строителей – их квалификации, опыта.

Подрядчики часто идут на поводу у заказчика. Говорит он, например, что хочет дом из кирпича, а о том, что для того, чтобы он был теплым, по нормам придется строить стену толщиной в два метра, он не думает. А ведь вместо кирпича очень хорош газобетон – бурятский или наш раздольненский. Достаточно 400 мм ширины стены, чтобы дом был теплым.

Нет ничего дороже, чем дешевый проект. Например, из интернета выхватывается и продается проект за 30-40 тыс. рублей без учета того, что в нем заложены не те параметры, не те строительные материалы, которые желательно использовать у нас. Проект предлагается без учета климата, рельефа, ориентации дома, что зачастую имеет решающее значение для его экономичности.

Я считаю, что типовые дома у нас делать нельзя, потому что в Приморье множество особенностей, которые надо учитывать. Даже менталитет населения! Поэтому индивидуальный дом должен начинаться с индивидуального проекта. И в него должна закладываться максимальная энергоэффективность. Она достигается удорожанием проекта примерно на 15%, но это быстро окупается и начинает приносить выгоду.

Сергей МАТАФОНОВ, генеральный директор ООО «Тринити-Восток»:

- Обычно люди делятся на тех, кто покупает готовый дом, и тех, кто строит свой. Для последних очень важно вложиться в бюджет. Строить без проекта абсолютно безумно, хотя нас приглашают. Но мы не строим, потому что это может нам дорого обойтись.

Тем, кто собирается строить дом, я предлагаю, чтобы довели свою идею хотя бы до нормального эскизного проекта, но лучше сделать грамотный хороший проект. Тогда многие вопросы по строительству сами собой отпадают, потому что когда между проектировщиками и строителями существует нормальная связь, то проблем нет. Заказчик выражает свои пожелания проектировщику, и он их воплощает. А для строителя главное – правильно построить.

Строя свой дом, особое внимание надо обратить на фундамент. У нас специфические почвы, и я не раз слышал, как коллеги почему-то предлагали заказчикам делать плиту толщиной 40 см. И это под легкий деревянный дом! Без проекта, расчетов заказчик в таком случае обречен выбрасывать деньги на ветер. В другом случае предлагаются инъекционные сваи, которые потом без «перевязки» гуляют, и собственник после строительства дома может погрузиться в постоянные ремонты.

Проектировщики же, работая над проектом, оценивают грунт и предлагают такой фундамент, который необходим конкретному дому. И все элементарно просто: мы воплощаем то, что в проекте. Без него некоторые вещи просто непонятны – узлы, примыкания и пр.

Надо осторожно относиться к тому, что кто-то обещает построить супердом из современных материалов. На деле бывает абсолютно не так. Например, можно очень быстро и относительно дешево построить каркасный деревянный дом. Но каркасный дом из металла с использованием теплых блоков будет мало отличаться от него по цене. Да и другие технологии сопоставимы по затратам. Для тех же, кто покупает готовый дом, мой совет: желательно заказать экспертизу, чтобы специалисты посмотрели его на предмет энергоэффективности и качества строительства. Дело в том, что многие индивидуальные дома имеют свои недостатки, возникшие как при строительстве, так и при эксплуатации. И лучше о них узнать до покупки, чем после.

КСТАТИ

Дешево не значит доступно

Сегодня на рынке проектных услуг существует значительный разброс цен, когда за создание эскизного проекта индивидуального дома авторы просят 200 тыс. рублей. По сути - за красивые картинки на основе «хотелок», по которым строить в принципе невозможно. При этом заказчик уверен, что проект стадии «проект» и «рабочий проект» ему уже будет не нужен.

Специалисты считают, что разумная цена пакета документации проекта оригинального индивидуального дома площадью около 200 кв. м по принципу «теплый дом» должна составлять 450-500 тыс. рублей. При этом заказчик должен предоставить топосъемку, исследование геологии, документы на собственность и пр. Проектирование для этого дома «энергоэффективности» – отдельная плата. При этом от проектировщиков требуется выполнить функции авторского надзора, чтобы подрядчики строили строго по проекту.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.