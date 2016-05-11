Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный гектар на нашу голову
Приморье на первом этапе готово принять 13 тысяч новоселов - такова общая площадь земли в Ханкайском районе, выделенной согласно закону о «дальневосточном гектаре»
Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», с 1 июня в девяти пилотных муниципальных образованиях регионов Дальнего Востока начинается бесплатное предоставление дальневосточных гектаров.
Владимир Путин подписал указ о «дальневосточном гектаре». Теперь граждане России могут однократно получить в безвозмездное пользование земельный участок в ряде регионов Дальнего Востока. Земли будут выделяться постепенно. Так, с 1 июня участки будут доступны в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов, среди которых Ханкайский район Приморского края.
Досье «Золотого Рога»: Пилотными районами по выделению «ДВ гектара» определены: Ханкайский район (Приморский край); Амурский район (Хабаровский край); Октябрьский район (Еврейская автономная область); Архаринский район (Амурская область); Нерюнгринский район (Республика Саха (Якутия)); Ольский район (Магаданская область); Усть-Большерецкий район (Камчатский край); Тымовский район (Сахалинская область); Анадырский район (Чукотский автономный округ).
Приморье на первом этапе, согласно «нормативам», готово принять 13 тысяч новоселов - такова общая площадь трех земельных массивов в Ханкайском районе. Общая же площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в рамках закона в Приморье, по предварительным данным составляет около 650 тысяч гектаров.
Напомним, что получить «дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование смогут только граждане Российской Федерации. Земельный участок предоставляется в пользование на пять лет, в течение которых его необходимо освоить. По истечении данного срока гражданин сможет оформить гектар в аренду или собственность.
Ссылка на гектар
При этом нельзя будет освоить территорию, ограниченную в хозяйственном обороте (заповедники, земли обороны и пр.) и участки в радиусе 10 км от города с численностью свыше 50 тыс. человек и в радиусе 20 км от города с численностью свыше 300 тыс. человек.
Подобные ограничения напоминают скорее выдержки из руководства для жандармерии по работе со ссыльными, чем закон, призванный привлечь и закрепить людей на Дальнем Востоке. Тем более что у населения Приморья перед глазами имеется пример многодетных семей, уже получивших бесплатные наделы. Как отмечал Сергей БЕССЧАСНЫЙ, прокурор Приморского края, многодетные неоднократно жаловались на то, что им выдают участки непригодные для проживания и строительства, которые расположены в местах, не обеспеченных соответствующей инфраструктурой, - в болоте или посреди леса.
«В нашей компании работает многодетный отец, который стал «счастливым» обладателем участка бесплатной земли, благодаря государственной программе, - рассказал Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства «Бирюков и Партнеры». - Располагалась земля не так далеко от федеральной трассы, и ее получение могло бы стать отличной поддержкой многодетной семьи. Но в итоге выглядело это больше как издевательство: кроме огражденной территории на данном участке не было ничего - ни коммуникаций, ни воды, только лес. Чтобы это благоустроить, необходимо потратить намного большее количество денег, чем купить готовый коттедж или дом в этом же районе, поскольку инфраструктура стоит неимоверных денег».
И многие эксперты обеспокоены тем, что «дальневосточные гектары» тоже станут далеко не лакомыми кусочками.
Неподъемная инфраструктура
«Все новое - хорошо забытое старое. Мы помним, как аналогичная реформа Петра Аркадьевича Столыпина в свое время дала огромный импульс к развитию региона. Нам предстоит реализовывать закон в новых исторических условиях», - отметил в одном интервью Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Приморского края.
Тем не менее есть существенные различия между реализацией закона в прошлом веке и сегодня. «Тогда была заявлена вполне понятная идея: давали 10 гектаров земли, подъемные деньги, беспроцентные кредиты, безналоговые сроки эксплуатации, - рассказал Бирюков. - И каждый желающий мог на этой земле что-то производить. Сегодня же я даже теоретически не могу представить, что будет с «дальневосточным гектаром». Готовы ли власти дать людям подъемные деньги, беспроцентные кредиты, возможности создать инфраструктуру?.. Пока что я об этом не слышал… А без такой поддержки, я не могу представить, как этот гектар обеспечить за 5 лет производством, инфраструктурой, коммуникациями и т.д.».
Юрий ТРУТНЕВ, полномочный представитель президента РФ в ДФО, в ходе брифинга по завершении заседания правительства России отметил, что некоторым гражданам могут быть интересны гектары и без инфраструктуры. «Ведь Дальний Восток - это не только города и населенные пункты, Дальний Восток как раз интересен замечательной природой. Нужно дать возможность раскрыть ее потенциал. И есть много направлений деятельности, которые не нуждаются в большом объеме инфраструктурного обеспечения, - сказал полпред. - Надо дать возможность тем активным гражданам, которые уже сегодня работают на Дальнем Востоке, получить землю, развивать свой бизнес, туризм, охоту, сельское хозяйство, рыбную ловлю».
Тем не менее Владимир Путин, заслушав доклад о планах реализации закона о «дальневосточном гектаре», сказал, что нужно с руководителями регионов работать, чтобы участки выделялись в тех местах, где хотя бы какая-то инфраструктура есть. Александр ГАЛУШКА, министр РФ по развитию Дальнего Востока, в свою очередь, указал, что в законе предусмотрена норма о том, что если образована совокупность из 20 участков и более, в этом случае регион окажет содействие в обеспечении инфраструктурой.
Но возникает еще один вопрос: что за участки будут соседствовать друг с другом? Ведь законотворцы не произвели зонирование территорий по категориям. «Я могу взять гектар под свиноферму, а рядом со мной откроется химический завод, - возмутился топ-менеджер крупной приморской компании, пожелавший остаться анонимным. - И мои животные погибнут! А представьте «радость» человека, взявшего гектар для постройки дачи и обнаружившего у себя в соседях животноводческую ферму! Эта проблема в скором времени станет достаточно острой, поэтому я дальневосточный гектар брать пока не спешу».
А вам нужен «дальневосточный гектар»?
Деловая газета «Золотой Рог» провела небольшой опрос среди наиболее активной части населения - предпринимателей - и задала им вопрос: «Хотели бы вы получить дальневосточный гектар?»
Сергей ПЕРЕВОЗКИН, директор ООО «ДТК-Владивосток»:
- Я городской житель, родился в городе, вырос в городе, и меня земля абсолютно не интересует. Взять гектар для бизнеса? Сельскохозяйственный бизнес меня совершенно не привлекает, к тому же у нас далеко не чернозем. На мой взгляд, Дальний Восток - рыбный край, и надо не сельхозпродукцию развивать, а именно на морепродукты ориентироваться. Это более рентабельно.
Евгений ШКАРУПА, директор компании «Финансовый навигатор», председатель клуба молодых предпринимателей «Примбиз»:
- Пока я для себя не вижу какого-то применения «дальневосточного гектара». С точки зрения сельскохозяйственной деятельности одного гектара мало. Если говорить о сельхозпредприятиях, то надо понимать, что затраты на выращивание сои на 100 га сопоставимы с затратами по выращиванию сои на 1 га. То есть экономического смысла нет никакого. Можно, конечно, рассмотреть эту территорию для личного подсобного хозяйства, но она достаточно удалена от населенных пунктов. Соответственно, я не вижу перспектив использования «дальневосточного гектара».
Николай ТОКУРЕНОВ, генеральный директор ГК «Байкал»:
- В целом, идея неплохая. И если государство дает землю, то ее надо брать. Меня не смущает отдаленность от населенных пунктов, ведь эти 10-20 км от города - не столь великое расстояние. Активные люди и в чистом поле дом построят, и дорогу проведут. Надо использовать то, что нам дают, ведь далеко не каждый житель Дальнего Востока может похвастаться гектаром в собственности.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
- Корея потирает руки
- Дерипаска может "переехать" на остров Русский
- Бизнес Хабаровска защищает свои права
Новости раздела
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
Комментарии
-
-
Псевдоним10:54, 11.05.2016#
Уважаемые господа! Все дальневосточники, за исключением некоторых чинуш (засланцев) давным давно прокусили, что может быть ГОЛОВА в Москве и правильные мысли изрекает, только вот одна у них проблема за Красной стеной, совершенно отсутствует работа мозжечка - то есть руки и ноги делают все по своему усмотрению, или не делают боясь, что их оторвут от тела. По факту если бы голова хотела смогла бы сама на центральной площади раздать желающим землю, ну два три дня бы потратила. Зато сразу пошли бы налоги. А у нас у засланских рук и ног, попробуйте в простом порядке взять землю. При этом не в Ебе. . . . . Х. Все это окажется очередным бредом, в очереди после Океанариума, Хаятов. Нет хозяина в нашем крае, и ГОЛОВА то боится нас поэтому. потому, что дальневосточники уже давным давно все прокусили. Жаль. . . .
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним12:03, 12.05.2016#
Согласен с Vik55, ПОПУЛИЗМ для потребителей "Зомбоящика". По факту Голова изрекла правильную мысль - Трутнев т. к. не местный (думаю, в силу этого натолкнувшийся на тихий саботаж местных чиновников) ничего не понимающий в менталитете Дальневосточников (и ничего не могущий сделать с местными), пытается что то доложить Голове. Галушка ??? Тот и есть ГАЛУШКА. . . . Где ТОРы, где супер предприятия, где супер проекты. В свое время в 2007-2008 году было изречение одного близкого к Центру: "Все эти проекты (Саммит, Сочи, Футбол и т. п. )связаны с желанием обуздать Галопирующую инфляцию". . . . Это факт.
-
Псевдоним11:28, 16.05.2016#
Причём тут менталитет дальневосточников? Все эти проекты для понтов и распила. Не более. Про экономику ни кто не думает серьёзно, т. к. все её беды успешно оправдываются происками запада и пятой колонны. Ручное управление имеет дальность планирования максимум месяц.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
Как козе баян, как зайцу стоп сигнал, как собаке пятая нога, , и т. д.