Дальневосточный гектар на нашу голову

Приморье на первом этапе готово принять 13 тысяч новоселов - такова общая площадь земли в Ханкайском районе, выделенной согласно закону о «дальневосточном гектаре»

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», с 1 июня в девяти пилотных муниципальных образованиях регионов Дальнего Востока начинается бесплатное предоставление дальневосточных гектаров.

Владимир Путин подписал указ о «дальневосточном гектаре». Теперь граждане России могут однократно получить в безвозмездное пользование земельный участок в ряде регионов Дальнего Востока. Земли будут выделяться постепенно. Так, с 1 июня участки будут доступны в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов, среди которых Ханкайский район Приморского края.

Досье «Золотого Рога»: Пилотными районами по выделению «ДВ гектара» определены: Ханкайский район (Приморский край); Амурский район (Хабаровский край); Октябрьский район (Еврейская автономная область); Архаринский район (Амурская область); Нерюнгринский район (Республика Саха (Якутия)); Ольский район (Магаданская область); Усть-Большерецкий район (Камчатский край); Тымовский район (Сахалинская область); Анадырский район (Чукотский автономный округ).

Приморье на первом этапе, согласно «нормативам», готово принять 13 тысяч новоселов - такова общая площадь трех земельных массивов в Ханкайском районе. Общая же площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в рамках закона в Приморье, по предварительным данным составляет около 650 тысяч гектаров.

Напомним, что получить «дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование смогут только граждане Российской Федерации. Земельный участок предоставляется в пользование на пять лет, в течение которых его необходимо освоить. По истечении данного срока гражданин сможет оформить гектар в аренду или собственность.

Ссылка на гектар

При этом нельзя будет освоить территорию, ограниченную в хозяйственном обороте (заповедники, земли обороны и пр.) и участки в радиусе 10 км от города с численностью свыше 50 тыс. человек и в радиусе 20 км от города с численностью свыше 300 тыс. человек.

Подобные ограничения напоминают скорее выдержки из руководства для жандармерии по работе со ссыльными, чем закон, призванный привлечь и закрепить людей на Дальнем Востоке. Тем более что у населения Приморья перед глазами имеется пример многодетных семей, уже получивших бесплатные наделы. Как отмечал Сергей БЕССЧАСНЫЙ, прокурор Приморского края, многодетные неоднократно жаловались на то, что им выдают участки непригодные для проживания и строительства, которые расположены в местах, не обеспеченных соответствующей инфраструктурой, - в болоте или посреди леса.

«В нашей компании работает многодетный отец, который стал «счастливым» обладателем участка бесплатной земли, благодаря государственной программе, - рассказал Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства «Бирюков и Партнеры». - Располагалась земля не так далеко от федеральной трассы, и ее получение могло бы стать отличной поддержкой многодетной семьи. Но в итоге выглядело это больше как издевательство: кроме огражденной территории на данном участке не было ничего - ни коммуникаций, ни воды, только лес. Чтобы это благоустроить, необходимо потратить намного большее количество денег, чем купить готовый коттедж или дом в этом же районе, поскольку инфраструктура стоит неимоверных денег».

И многие эксперты обеспокоены тем, что «дальневосточные гектары» тоже станут далеко не лакомыми кусочками.

Неподъемная инфраструктура

«Все новое - хорошо забытое старое. Мы помним, как аналогичная реформа Петра Аркадьевича Столыпина в свое время дала огромный импульс к развитию региона. Нам предстоит реализовывать закон в новых исторических условиях», - отметил в одном интервью Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Приморского края.

Тем не менее есть существенные различия между реализацией закона в прошлом веке и сегодня. «Тогда была заявлена вполне понятная идея: давали 10 гектаров земли, подъемные деньги, беспроцентные кредиты, безналоговые сроки эксплуатации, - рассказал Бирюков. - И каждый желающий мог на этой земле что-то производить. Сегодня же я даже теоретически не могу представить, что будет с «дальневосточным гектаром». Готовы ли власти дать людям подъемные деньги, беспроцентные кредиты, возможности создать инфраструктуру?.. Пока что я об этом не слышал… А без такой поддержки, я не могу представить, как этот гектар обеспечить за 5 лет производством, инфраструктурой, коммуникациями и т.д.».

Юрий ТРУТНЕВ, полномочный представитель президента РФ в ДФО, в ходе брифинга по завершении заседания правительства России отметил, что некоторым гражданам могут быть интересны гектары и без инфраструктуры. «Ведь Дальний Восток - это не только города и населенные пункты, Дальний Восток как раз интересен замечательной природой. Нужно дать возможность раскрыть ее потенциал. И есть много направлений деятельности, которые не нуждаются в большом объеме инфраструктурного обеспечения, - сказал полпред. - Надо дать возможность тем активным гражданам, которые уже сегодня работают на Дальнем Востоке, получить землю, развивать свой бизнес, туризм, охоту, сельское хозяйство, рыбную ловлю».

Тем не менее Владимир Путин, заслушав доклад о планах реализации закона о «дальневосточном гектаре», сказал, что нужно с руководителями регионов работать, чтобы участки выделялись в тех местах, где хотя бы какая-то инфраструктура есть. Александр ГАЛУШКА, министр РФ по развитию Дальнего Востока, в свою очередь, указал, что в законе предусмотрена норма о том, что если образована совокупность из 20 участков и более, в этом случае регион окажет содействие в обеспечении инфраструктурой.

Но возникает еще один вопрос: что за участки будут соседствовать друг с другом? Ведь законотворцы не произвели зонирование территорий по категориям. «Я могу взять гектар под свиноферму, а рядом со мной откроется химический завод, - возмутился топ-менеджер крупной приморской компании, пожелавший остаться анонимным. - И мои животные погибнут! А представьте «радость» человека, взявшего гектар для постройки дачи и обнаружившего у себя в соседях животноводческую ферму! Эта проблема в скором времени станет достаточно острой, поэтому я дальневосточный гектар брать пока не спешу».

А вам нужен «дальневосточный гектар»?

Деловая газета «Золотой Рог» провела небольшой опрос среди наиболее активной части населения - предпринимателей - и задала им вопрос: «Хотели бы вы получить дальневосточный гектар?»

Сергей ПЕРЕВОЗКИН, директор ООО «ДТК-Владивосток»:

- Я городской житель, родился в городе, вырос в городе, и меня земля абсолютно не интересует. Взять гектар для бизнеса? Сельскохозяйственный бизнес меня совершенно не привлекает, к тому же у нас далеко не чернозем. На мой взгляд, Дальний Восток - рыбный край, и надо не сельхозпродукцию развивать, а именно на морепродукты ориентироваться. Это более рентабельно.

Евгений ШКАРУПА, директор компании «Финансовый навигатор», председатель клуба молодых предпринимателей «Примбиз»:

- Пока я для себя не вижу какого-то применения «дальневосточного гектара». С точки зрения сельскохозяйственной деятельности одного гектара мало. Если говорить о сельхозпредприятиях, то надо понимать, что затраты на выращивание сои на 100 га сопоставимы с затратами по выращиванию сои на 1 га. То есть экономического смысла нет никакого. Можно, конечно, рассмотреть эту территорию для личного подсобного хозяйства, но она достаточно удалена от населенных пунктов. Соответственно, я не вижу перспектив использования «дальневосточного гектара».

Николай ТОКУРЕНОВ, генеральный директор ГК «Байкал»:

- В целом, идея неплохая. И если государство дает землю, то ее надо брать. Меня не смущает отдаленность от населенных пунктов, ведь эти 10-20 км от города - не столь великое расстояние. Активные люди и в чистом поле дом построят, и дорогу проведут. Надо использовать то, что нам дают, ведь далеко не каждый житель Дальнего Востока может похвастаться гектаром в собственности.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.