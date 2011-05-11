За два год мощность НХЗ «Роснефти» в Находке «усохла» почти в 6 раз

Мощность планируемого нефтехимического завода НК «Роснефть» в Приморье может составить 3,4 млн тонн в год, говорится в годовом отчете компании. Два года назад генеральный директор ООО «РН - Приморский НПЗ» Юрий КАСЮК озвучивал мощность завода в 20 млн тонн с глубиной переработки не менее 95%.

Напомним, что совет директоров НК в конце 2010 года одобрил общую концепцию строительства нефтехимического завода в районе Находки. Предполагается, что завод будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы с Комсомольского и Ачинского НПЗ, а также Ангарской НХК. Предприятие будет специализироваться на выпуске полимеров (полиэтилена и полипропилена), а также производить ряд других продуктов нефтехимии. В рамках проекта планируется построить специализированный морской терминал для отгрузки готовой продукции на экспорт. Целевыми рынками будут Дальний Восток и страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китай. Для реализации проекта «Роснефть» планирует привлечь зарубежного партнера.

Первоначально «Роснефть» изучала возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в районе мыса Елизарово в Партизанском районе Приморского края мощностью до 20 млн тонн в год. При этом Ростехнадзор утвердил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы материалов строительства Приморского НПЗ, после чего «Роснефть» вторично представила проектную документацию по морской части проекта «Приморский нефтеперерабатывающий завод мощностью 20 млн т/год» (морской терминал, водозабор морской воды, рассеивающий выпуск очищенных стоков), которую ведомство одобрило.

В то же время экологическая организация ДВМЭОО «Зеленый Крест» посчитала, что размещение НПЗ на площади водосбора реки Литовка в пади Елизарова в заливе Восток представляет опасность для жизни и здоровья населения и нанесет непоправимый ущерб государственному природному комплексному морскому заказнику, являющемуся местом воспроизводства около 700 видов ценных морских животных, в том числе включенных в Красные книги России и Приморского края. Суд обязал «Роснефть» предоставить экологам проектную документацию объекта.

В конце прошлого года президент «Роснефти» сообщил, что завод будет перерабатывать, в частности, 3,5 млн тонн нафты и сжиженных углеводородных газов, 1,5 млн тонн газового конденсата и 5 млн тонн нефти, которая будет транспортироваться компанией после завершения второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) после 2013 года. Предварительная стоимость строительства оценивалась в $10 млрд.

Ожидается, что строительство нефтехимического комплекса в Приморском крае на Дальнем Востоке начнется не раньше четвертого квартала 2012 года. В первом полугодии 2011 года проект должен быть утвержден на совете директоров компании.

«Проект изначально вызывал сомнения в своей необходимости. Главная проблема - нехватка нефти для переработки на месте. С учетом растущих аппетитов Китая сырья на масштабный проект в видимой перспективе может и не хватить, поэтому «Роснефть», которой уже стыдно отступать, решила ограничиться локальным производством», - говорит один из участников рынка.