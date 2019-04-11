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Tele2 профинансирует реализацию студенческого проекта в ДВФУ

11 Апреля 2019, 18:10 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил победителей именной стипендиальной программы в Дальневосточном федеральном университете. Авторы работ, занявшие третье, второе и первое места, удостоены стипендии в 50, 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Церемония награждения прошла на территории кампуса в «Точке кипения – Владивосток».

Совместный проект ДВФУ и Tele2 нацелен на мотивацию талантливой молодежи к генерации смелых и ярких идей, способных повысить эргономичность инфраструктуры кампуса и максимально приблизить его пространство к стилю жизни студентов. Участие в проекте приняли свыше ста человек, предложивших креативные решения на заданную тему.

Всего в шорт-лист ежегодного конкурса на соискание стипендии оператора вошли 11 проектов. По итогам очной защиты студенческих работ жюри из числа сотрудников Tele2 и ДВФУ выбрало тройку призеров, а также проект малой архитектурной формы, который будет реализован в университете при финансовом участии оператора.

Третье место в конкурсе занял Тимур Азимов, предложивший построить на набережной ДВФУ музыкальную smart-скамейку со встроенными динамиками и датчиками веса. По замыслу автора, скамейка должна объединять людей: чем больше сидящих на ней, тем громче играет музыка. Второе место присуждено Ксении Уймановой и Кириллу Шабалину за идею создания велопарковок и проката велосипедов для жителей и гостей кампуса в качестве альтернативы существующей системе транспорта. Первое место завоевал проект «Tele2 по-восточному» Нонны Гуреминой. Его суть состоит в организации комфортной и технологичной беседки в виде пагоды с зарядками для смартфонов, системой обогрева, освещением, полезной информацией для иностранных студентов.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Кроме того, вне конкурса мы выбрали для реализации проект Дарьи Чаплыгиной и Валерия Лопина по размещению на входе в главный корпус ДВФУ интерактивного информационного стенда. Это подробная карта кампуса, на которой можно будет найти нужный корпус, узнать, где и какие мероприятия проходят в вузе. Я хочу сказать, огромное спасибо всем участникам за проделанную работу. Мы увидели множество интересных проектов, предлагающих нетривиальные способы улучшения качества жизни в кампусе. Это близко нам по духу и отвечает философии работы Tele2 по «другим правилам».

Директор Департамента стипендиальных и грантовых программ ДВФУ Наталья Спиченкова:

«Конкурс Tele2 интересен тем, что с каждым годом он развивается, в нем отсутствуют ограничения по направлениям подготовки, школам, курсам, успеваемости. Охват аудитории растет. Благодаря стипендиальной программе оператора наши студенты раскрывают в себе способности, о которых они раньше не задумывались. Ребята создают собственные проекты и могут в них творчески развиваться. Участие в конкурсе дает возможность студенту взаимодействовать с представителями компании напрямую, что не только помогает двигаться в нужном направлении, но и улучшает личные компетенции студента. Это очень важная связка, потому что большинство стипендий даются за уже сделанное, а программа Tele2 – проектная деятельность, которая направлена на создание нового и уникального».

Напомним, именные стипендии для студентов ДВФУ Tele2 запустила в 2017-2018 учебном году. В первом конкурсе на соискание стипендии приняли участие 80 студентов, а стипендию в 50 тысяч рублей выиграли четверо старшекурсников. ДВФУ и Tele2 заключили в рамках IV Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, которое закрепило ежегодную мотивационную программу для талантливой молодежи.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  стипендии  ДВФУ  проект 



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