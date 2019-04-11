Китай хочет построить в Приморье завод СПГ

Китайская компания Guangdong Jovo Energy Group Corporation, Ltd планирует построить на Дальнем Востоке РФ несколько заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Власти Приморья уже изучают возможность привлечения иностранных инвестиций в проект строительства в регионе завода по производству СПГ мощностью до 1,5 млн тонн в год. В настоящее время в крае нет действующего производства СПГ.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по добыче и производству СПГ китайская компания на прошлой неделе заключила с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Подписи под документом поставили президент Guangdong Jovo Energy Group Corporation Чжан Цзяньго и гендиректор АПИ Леонид ПЕТУХОВ.

«В рамках соглашения будет осуществляться взаимодействие по проектам в сфере разработки и эксплуатации газовых месторождений, производству сжиженного природного газа, включая инвестиции в строительство заводов по производству СПГ и в производство газохимической продукции», - сказал г-н Петухов.

Агентство, со своей стороны, окажет инвестору помощь с подбором земельных участков для размещения производства и получением государственной поддержки, необходимой для реализации проектов.

Стоимость проектов и предполагаемая мощность заводов не уточняются.

В 2015 году на фоне падения мировых цен на углеводороды «Газпром» переформатировал проект завода по производству СПГ в Приморье («Владивосток СПГ»). Новую жизнь проект получил как среднетоннажный - на 1,5 млн тонн в год. К середине 2019 года должно быть подготовлено обоснование инвестиций проекта, в 2020 году - начаться стройка. Продукция проектируемого завода «Владивосток СПГ» может пойти не только на экспорт, но и на российский рынок.