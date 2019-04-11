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Обнищание населения добивает бизнес

11 Апреля 2019, 09:42 | Приморье

Один из трендов 2018 года – почти двукратный рост числа обращений, связанных с размещением нестационарных торговых объектов

В докризисном 2013 году в качестве первоочередной проблемы предприниматели Приморья обозначали низкое качество государственного и муниципального управления, но с 2015 года в «топе» проблем стабильно находятся снижение покупательского спроса, сложность с доступом к кредитным ресурсам и высокие тарифы. В 2018 году предприниматели вновь поставили проблему снижения покупательского спроса на первое место - 21%, на второе - высокие тарифы - 20%.

Итоги опроса предпринимателей по наиболее актуальным проблемам 2018 года и другие данные, связанные с самочувствием приморского бизнеса, отражены в ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ, на прошлой неделе представленном в краевой парламент.

Внимания заслуживает также статистика по жалобам от предпринимателей края. За 2018 год в адрес Уполномоченного поступило 428 обращений, что на 11% больше, чем в 2017 году, и на 52% больше, чем в 2014 году, в первый год после учреждения новой должности. Если раньше большинство письменных обращений (34,5%) было связано с деятельностью федеральных органов власти, в 2018 году их доля по сравнению с 2017 годом несколько уменьшилась. А вот на муниципальные администрации бизнес стал жаловаться чаще – в 2018 году доля таких обращений составила 37% против 25% годом ранее. Растет число жалоб на действия либо бездействие правоохранительных органов (8%), а также на органы лицензирования и разрешительной деятельности.

Как и прежде, наибольшее количество обращений поступает из городов с наибольшей концентрацией предпринимателей – Владивостока, Находки и Уссурийска. Один из трендов 2018 года – почти двукратный рост числа обращений, связанных с размещением нестационарных торговых объектов (НТО). Как подчеркнула в своем отчете Марина Шемилина, благодаря разработке и принятию в прошлом году нормативно-правовых актов в сфере размещения НТО, только во Владивостоке удалось «спасти» более 400 объектов малого бизнеса. По оценкам краевого бизнес-омбудсмена, при прекращении работы этих субъектов бюджет столицы Приморья мог недополучить порядка 18,7 млн рублей только по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Но в итоге за хозяйствующими субъектами было закреплено преимущественное право на заключение соглашения о размещении НТО на новый срок, были скорректированы коэффициенты расчета платы за право включения хозяйствующего субъекты в схему НТО и платы за размещение объекта.

Всего при содействии Уполномоченного в 2018 году предприниматели края сэкономили около 6 млн рублей за счет снижения или отмены штрафных санкций, а также предъявляемых финансовых претензий по налогам и арендным платежам. Благодаря положительно рассмотренным жалобам в секторе малого бизнеса сохранено более 1,3 тысячи рабочих мест, а консолидированный бюджет края сохранил поступления (или получил новые) в доходную часть в виде налогов и сборов в сумме более 100 млн рублей. Кроме того, аппарат Уполномоченного активно пользовался предоставленном законом правом и принял участие в 23 судебных процессах в целях защиты прав предпринимателей.

Проверок бизнеса, которые на протяжении многих лет были притчей во языцех, становится меньше. Количество плановых проверок, по данным прокуратуры Приморского края, в 2018 году снизилось почти на четверть и составило 2063 проверки. Из 306 заявлений контрольных органов о внеплановых выездных проверках прокурорскими работниками удовлетворено только 50%. Наибольшим количеством визитов к предпринимателям могут похвастать краевые управления Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Министерства по делам ГО и ЧС, Дальневосточного таможенного управления. Но при этом «федералы» стали реже обращаться с исками в суд о приостановлении предпринимательской деятельности в связи с выявленными правонарушениями.

Досье "Золотого Рога": По данным Приморскстата, по состоянию на 1 января 2019 года в Приморье действовало 105,7 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.  47,5% (55,6 тысячи) субъектов предпринимательства зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество ИП в 2018 году увеличилось на 2,2%. В сфере предпринимательства занято 227,7 тысяч человек, что составляет 23,2% населения, занятого в экономике края. Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме ВРП Приморского края за последние годы не меняется и в среднем составляет более 40% (по России средний показатель – 20%). Во Владивостоке деловая активность по сравнению с 2017 годом выросла на 6,1%, а количество ИП в городе превысило отметку в 20 тысяч. Отметим, что субъекты малого предпринимательства составляют и значительную часть резидентов Свободного порта Владивосток – 92,7% из 632 зарегистрированных на 1 января 2019 года резидентов представляет именно малый бизнес.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: проверки  бизнес  статистика 



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Комментарии

  • малый бизнес12:38, 11.04.2019#

    Малый бизнес без наемных работников-это не бизнес в полном понимании этого слова. Это постоянная нищета и нехватка оборотных средств, это состояние как на пороховой бочке т. к. не понять что ждать от власти завтра или запретят полностью или навешают столько административных обязательств и барьеров что равнозначно закрытию. И это при том что каждый месяц и год падает прибыль в связи с обнищанием населения с сокращением численности населения с ростом налоговой нагрузки.

  • Иванов Сергей Парфирьевич13:22, 11.04.2019#

    Жерсвы ЕГЭ, а что такое в русском языге тренд и топ?

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