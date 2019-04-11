Во Владивостоке приступили к ремонту дорог

С наступлением сезона во Владивостоке начались работы по восстановлению дорожного покрытия. Масштабный ремонт дорог затронет все районы краевого центра. При этом новое асфальтобетонное покрытие появится не только на основных магистралях, но и на межквартальных дорогах и проездах к жилым домам.

В настоящее время укладка асфальта ведется на улицах Котельникова и Кирова. А в самое ближайшее время дорожные работы начнутся и на десятках других улиц города: Нейбута, Черняховского, Каплунова, Гоголя, Толстого, Спортивной, Русской и других. Бригады рабочих уже сформированы, асфальтоукладчики, катки и фрезы прошли необходимое техническое обслуживание.

Десятки придомовых территорий отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Большой объем работ будет выполнен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется комплексно отремонтировать 15 улиц и построить надземный пешеходный переход. Кроме того, будут отремонтированы проезды к медицинским учреждениям по муниципальной программе «Здоровый город».

Параллельно с ремонтом дорог во Владивостоке ведется ремонт и замена люков и решеток системы ливневой канализации. С начала года в городе установлено более 100 канализационных люков и ливневых решеток, большая часть из которых – полимерные. Кроме того, было прочищено и промыто более 1500 метров ливневого трубопровода, приямков и колодцев.

Большое внимание уделяет администрация города и о дорогах на островных территориях. Так, спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сейчас ведёт свою работу на Русском. Здесь дорожники нарезают кюветы и грейдируют дорогу.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации «Золотому Рогу» рассказали, что на объекте трудятся сразу несколько единиц техники. Для отвода поверхностных вод нарезают кюветы, а само дорожное полотно грейдируют и выравнивают.

Продолжают свою работу и озеленители Владивостока, благо погода уже позволяет. Основные работы сейчас идут по уходу за деревьями и кустарниками, особое внимание уделяя поливке хвойников. Это помогает растениям быстрее проснуться от зимы и уберечься от солнечных ожогов.

Напомним, что ранее глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК поручил уделить особое внимание санитарному состоянию улиц, обрезке и врубке сухих и аварийных деревьев. Ежедневно специалисты проводят работы по уходу за городскими зелёными насаждениями – ведётся санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка, а также вырубка старых сухих деревьев.

В круглосуточном режиме продолжается уборка дорог и тротуаров, лестниц, виадуков и остановок общественного транспорта. На уборку улиц дальневосточной столицы вышли и пылесосы.