Приморье дождалось метанола

Приморский край все-таки получит очередную «болевую точку» - 30 марта премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический» под проект строительства под Находкой комплекса по производству минеральных удобрений. Проект реализует АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ).

«Для реализации этого проекта подписанным постановлением в границы ТОР «Нефтехимический» добавлены 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа Приморского края», - говорится в справке к постановлению.

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд, сейчас - в $6,3 млрд.

Еще в 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта. Тогда проект входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА.

Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем Оболенский, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства (на 2 млн тонн в год).

«Завод будет иметь низкую себестоимость производства метанола - около $80 за тонну, при цене метанола $330-360 за тонну, что делает этот проект привлекательным для потенциальных японских партнеров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается более 20% годовых. Мы с китайскими соинвесторами уже подписали несколько инвестиционных меморандумов по реализации данного проекта, и мы рассчитываем, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию касательно совместной реализации этого проекта», - пояснял г-н Оболенский.

ТОР «Нефтехимический» была создана 7 марта 2017 года в Партизанском районе Приморского края. Первым статус резидента получило АО «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти». Соглашение об осуществлении деятельности на территории было подписано в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского района. Первая очередь ВНХК предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн т нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей.

Есть данные, что «Роснефть» рассматривает возможность реализации проекта ВНХК в партнерстве с американской ExxonMobil. Один из вариантов - передать ExxonMobil более 50% в проекте строительства ВНХК в обмен на соразмерные инвестиции. Если владельцем более 50% ВНХК станет ExxonMobil, это будет означать, что проект будет принадлежать американской компании, а «Роснефть» будет в нем миноритарным акционером, что может избавить проектную компанию от угрозы санкций США.

На фото: Под Находкой появится очередная «болевая точка».

Фото ТАСС.