Долгострой начинает размораживаться

На минувшей неделе на строящемся во Владивостоке по адресу Океанский проспект, 52-58 жилом комплексе бизнес-класса «Атлантикс Сити» были замечены рабочие, начавшие остекление одной из двух 24-этажных башен. До этого в компании утверждали, что на объекте уже давно ведутся внутренние работы – кладка перегородок и сети. Но визуального подтверждения этому не было. На сайте компании уже пять месяцев отчеты со стройки не обновлялись.

Этот объект начинал строиться группой компаний «Динас» одновременно с «Атлантисом-2» и «Магнумом». Столкнувшись с трудностями, компания «Динас» уступила ЖК «Тополиная аллея» (ныне «Атлантикс Сити») и ЖК «Магнум» компании «Атлантикс Констракшн», которая в качестве генподрядчика продолжила строить эти два объекта.

В настоящее время работы на ЖК «Магнум» близятся к завершению, и это, вероятно, становится причиной того, что застройщик, ранее сосредоточивший силы на том объекте, начал уделять внимание «Атлантикс Сити». Проектная высота этого комплекса составляет 75 метров, то есть, он ниже «Магнума», а общая площадь – около 40 тыс. кв. метров. Все 399 квартир – свободной планировки, из них площадью от 97 до 200 кв. метров – 192 квартиры.

В пятиэтажной стилобатной части этого комплекса будут располагаться парковочная зона и новый торговый центр, который бросит вызов расположенным здесь другим торговым центрам – «Игнату», «Галерее» и «Гипермаркету».

По оценкам экспертов Деловой газеты «Золотой Рог», ввод этого жилого комплекса может состояться уже в 2020-м году. Цены на жилье в нем складываются, в силу закрытости компании-застройщика, индивидуально – в приватных беседах с потенциальными покупателями.

Виктор КУДИНОВ.