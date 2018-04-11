РОО - первые в профессии, первые в России

12 апреля 2018 года Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» празднует свой «серебряный» юбилей!

Сложно определить, какое именно событие в истории современной России можно принять за точку отчета, с которой началось возрождение оценочной деятельности в нашей стране. Объективные процессы развития рыночной экономики начала 90-х привели к возникновению различных форм собственности, и в обществе появилась потребность в проведении независимой оценки имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот. Уже тогда были предприняты первые опыты по составлению отчетов об оценке, налаживались контакты с зарубежными коллегами, появилась возможность изучать опыт западных специалистов.

Но есть одна бесспорная дата, с которой многие авторитетные источники связывают возрождение института оценки в нашей стране – это 5 марта 1993 года, когда в Москве состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение о создании профессиональной организации – Российского общества оценщиков (РОО).

К началу 1995 года количество членов РОО составило уже 1,2 тыс. человек. Значительно расширилась его география: были созданы региональные отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах.

На сегодняшний день в рядах нашего Общества состоит более 6 тыс. специалистов, имеющих профессиональное образование в области оценки. РОО имеет 83 республиканских, краевых и областных региональных отделения по всей территории России.

Приморское региональное отделение РОО является самым крупным профессиональным объединением оценщиков на Дальнем Востоке - в его рядах состоит более 170 человек.

Так сложилось, что юбилей оценщикам приходится встречать в новых реалиях. С 1 апреля 2018 г. изменились требования законодательства к субъектам оценочной деятельности. Согласно измененной редакции ст. 4 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в РФ», оценщик может осуществлять профессиональную оценку по направлениям, указанным в квалификационном аттестате, который выдаётся после успешной сдачи квалификационного экзамена по соответствующему направлению – Оценка недвижимости, Оценка движимого имущества, Оценка бизнеса. То есть, сегодня получилось так, что, без квалификационного аттестата, специалист, имеющий базовое образование вобласти оценки и огромный опыт работы, не имеет права подписывать отчеты об оценке.

Соответственно, юридическое лицо, оказывающее оценочные услуги, обязано иметь в штате не менее двух оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено, то есть имеющих квалификационные аттестаты.

Скажем прямо, эти новации законодательства были восприняты оценочным сообществом без особой радости и энтузиазма. Тем более, что мнение оценщиков относительно процедуры и сроков приёма квалификационного экзамена, формирования базы вопросов, возможности пересдачи экзамена, фактически было проигнорировано.

Первые экзамены, стартовавшие в Москве в конце августа 2017 года, при том, что по закону, эксперты саморегулируемых организаций и вновь вступившие члены обязаны были уже с 1 июля прошлого года иметь аттестаты, проходили в полном информационном вакууме. Решать сложные и, порой, некорректные задачи, предлагалось с помощью калькулятора.

Оценочное сообщество находилось в замешательстве. Звучали призывы бойкотировать экзамен, написаны десятки обращений в Минэкономразвития, Госдуму.

Многие в тот момент считали, что ряды оценщиков к 1 апреля существенно поредеют, и на рынке труда окажется большая группа квалифицированных людей с опытом работы, но с туманными перспективами получить ее.

Новые, более жесткие критерии, установленные для допуска специалистов на рынок оценки, сформировали основную повестку 2017–2018 гг. - практически все ресурсы РОО и его региональных отделений были направлены на то, чтобы помочь членам остаться в профессии.

Начиная с июня прошлого года нами ведется работа по практической подготовке членов РОО к квалификационному экзамену, методическая, информационная и моральная поддержка оценщиков.

Еще в ноябре 2017 года стало понятно, что Российское общество оценщиков – первое в России объединение оценщиков – сохранило статус СРО – более 300, объединяемых им специалистов, в течение трех месяцев успешно сдали квалификационный экзамен. По состоянию на 1 апреля этого года уже более 1,8 тыс. членов РОО сдали квалификационный экзамен.

Приморские оценщики также с честью выдержали испытание. Коллапса на рынке оценки не случилось! На сегодняшний день 69 членов Приморского РО РОО сдали экзамен и получили квалификационные аттестаты. То есть, подтвердили своё право оставаться в профессии и могут подписывать отчеты об оценке. В том числе - 7 человек имеют аттестаты по трем направлениям, 33 – по двум направлениям.

Благодаря тому, что одними из первых экзамен сдали члены Экспертного совета и Экспертно-консультационного комитета ПРО РОО, отделение уже с ноября 2017 года продолжило деятельность по экспертизе отчетов об оценке. Данная услуга оказалась очень востребована, так как в крае активно идет процесс оспаривания кадастровой стоимости.

Испытания, которым подверглась отрасль, показали, что РОО – это не просто саморегулируемая организация, членство в которой позволяет заниматься оценкой. Дружба, взаимовыручка и поддержка между членами РОО из разных регионов России позволяет всегда рассчитывать на надежную помощь коллег в любой ситуации.

Поздравляем всех наших любимых оценщиков с юбилейной датой! От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, чтобы все происходящие перемены давали каждому специалисту возможность в полной мере проявить свои способности, применить накопленные знания, опыт и использовать все конкурентные преимущества, которыми обладает настоящий профессионал!

Председатель Правления Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков Елена ОЛЕННИКОВА.





«Общественная организация «Приморское региональное отделение Российского общества оценщиков» 690091,

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