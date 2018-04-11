Ночь, улица, ломбард…

Минфин предложил разрешить ломбардам работать круглосуточно и взять на себя некоторые функции банков

Разработанный министерством финансов законопроект направлен на расширение функциq ломбардов. В качестве новаций, предлагается разрешить круглосуточный режим ломбардной деятельности, возможность выступать банковским агентом, выдавать деньги клиентам предоплаченными картами и многое другое.

Приморские эксперты, опрошенные Делового газетой «Золотой Рог» уверены, что некоторые пункты законопроекта будут способствовать еще большему росту теневого рынка и криминализации в области ломбардного бизнеса.

Игроки рынка уверены, что разрешение на круглосуточную работу для ломбардов не только бесполезно, но может стать и опасным. В таких относительно небольших городах как Владивосток, конкуренция между нелегальными ломбардами и официально зарегистрированными финансовыми учреждениями очень высока. Если ломбардам разрешат работать ночью, у «легалов» может возникнуть соблазн в темное время суток подзаработать, соответственно, на «темных» делах. Речь идет о приемке драгметалла неизвестного происхождения, чего днем большинство законных учреждений делать не рискнут.

Наш источник, на условиях анонимности, рассказал:

- Сегодня очень тяжело выживать легально, но мы вынуждены поддерживать репутацию, и никогда не примем изделие от подозрительного человека. Мало ли, может он его украл? В то же время, игроки теневого рынка не гнушатся принимать изделия сомнительного характера в любое время суток. Если переход на круглосуточную работу произойдет, могу предположить, что и некоторые законные ломбарды рискнут забирать все, что им предложит клиент, не задавая лишних вопросов. Таким образом, возможна криминализация ломбардной деятельности, ведь в ночное время преступным элементам сдать награбленное будет гораздо легче.

Опрошенные газетой «Золотой Рог» эксперты в большинстве случаев от круглосуточного режима в небольших городах и населенных пунктах не видят особой пользы.

Директор ООО «Ломбард Приморье +» Жанна ВИЛОВАТАЯ:

- Работать в круглосуточном режиме будет не выгодно, по крайней мере, нам. Придется поднимать зарплату сотрудникам, вырастут расходы на электроэнергию. Одним словом, это не рентабельно, и где-то даже может быть опасно.

В части, относящейся к деятельности ломбардов, игроки согласны со многими новациями законопроекта, но не со всеми. Эксперты полагают, что законопроект в его существующих формулировках не вполне учитывает права и законные интересы ломбардов, а значит и их клиентов. Например, в законопроекте не прописаны процедуры обжалования решений Банка России относительно включения в государственный реестр ломбардов и исключения из этого реестра.

Директор ломбарда «София» Александр КУЛАКОВ рассказал, что сейчас пока нет четко прописанного механизма включения и исключения из данного реестра.

- Уже сейчас можно сказать, что, если регулятор будет выкидывать ломбарды из реестра из-за любых, даже небольших, нарушений, теневой рынок только вырастет.

Жанна Виловатая остановилась на этой теме поподробнее:

- Наш ломбард зарегистрирован давно, с 2002 года. На территории Приморского края расположено 30 структурных подразделений нашей компании. В основном они все находятся в небольших городах. Легальным ломбардам вообще нелегко выживать. Процентная ставка, установленная Банком России, - 0,445, это очень мало. Проверки, штрафы за любое самое мелкое нарушение, налоги - все это загоняет ломбарды в жесткие рамки. Если регулятор будет исключать легальные ломбарды из реестра за малейшую провинность, теневой рынок, возможно, пополнится, а значит, еще сильнее усложнит жизнь легальным учреждениям.

Эксперты искренне не понимают, по каким причинам ломбарду разрешается деятельность банковского агента, никак не связанная с основным видом деятельности ломбарда, в то время как виды деятельности, связанные с профессиональной подготовкой работников ломбарда, запрещены.

Например, ремонт и обработка изделий номенклатуры вещей, принимаемых ломбардом.

Кроме того, Ассоциация развития ломбардов также предлагает дать ломбардам право осуществлять ремонт и чистку вещей, а также оказывать агентские услуги, скажем, продавать страховые полисы.

- Разрешение указанных дополнительных видов деятельности могло бы способствовать получению дополнительных доходов, что особенно актуально в небольших городах при ситуации снижения предельно допустимого размера ПСК (полная стоимость кредита), и позволило бы улучшить доступность услуг ломбарда. Кроме того, такое разрешение способствовало бы увеличению налоговых поступлений от ломбардов, - уверен Александр Кулаков

Жанна Виловатая прокомментировала:

- Что касается возможности для ломбардов стать банковскими агентами, алгоритм действий здесь совершенно не понятен. Например, нам придется ставить бухучет на новые рельсы. К тому же, нам, вероятнее всего, нужно будет делать какие-то отчисления банкам. Так как мы выживаем только на проценты, а они мизерные, как ломбарду нам данные новшества представляются сомнительными. Хотя, с другой стороны, возможно, это будет выгодно самим залогодателем.

Теоретически через ломбард можно будет вносить коммунальную плату, погашать кредиты и долги по судебным решениям, платить налоги, расплачиваться за сотовую связь, и многое другое. Для этого каждый ломбард должен будет заключить соответствующие соглашения с банками, и с теми организациями, которые должны получать деньги: с управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуг, судебными приставами, налоговой службой и так далее.

- По части оплаты счетов - тоже не совсем понятно. Менталитет людей поменять сложно. Те же бабушки привыкли сами оплачивать свои счета, закладывают изделие и на эти деньги закрывают оплату по ЖКХ, - отмечает Жанна Виловатая.

Александр Кулаков согласен с коллегой:

- Зачем все усложнять? Человек и так, получив деньги на руки, вправе распорядиться ими как ему захочется, в том числе и для оплаты счетов.

Общее мнение экспертов такое: принимая данный законопроект, Минфину необходимо все тщательно взвесить и приложить максимум усилий, чтобы количество нелегальных ломбардов не увеличилось.

- Теневой бизнес - главный враг зарегистрированных ломбардов, - рассказал анонимный собеседник «Золотому Рогу», - Нелегалов не изводят проверками, они не платят налоги, варьируют процентную ставку по своему усмотрению - все это увеличивает их доходность. Вторая по тяжести конкуренция - с федеральными сетями, которые нацелены получить металл, им невыгодно, чтобы люди выкупали изделия. Так что, многие официально зарегистрированные ломбарды ушли и продолжают уходить с рынка Владивостока. Или за пределы края, или просто «в тень».

Анна МАЦОВСКАЯ.