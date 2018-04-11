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В Приморье запланировано строительство трех новых мостов
С приходом положительных температур в крае стартует сезон активного ремонта и реконструкции автодорог
Об основных объектах, которыми дорожники края займутся в 2018 году, на минувшей неделе рассказал директор департамента дорожного хозяйства Приморья Александр ШВОРА.
По словам главы департамента, в текущем году запланировано строительство трех новых мостов. Первый из них - у села Кроуновка Уссурийского городского округа. Он строится взамен моста, смытого наводнением в 2015 году. Работы на этом объекте уже ведутся, сдать его планируется до конца текущего года. Еще один новый мост построят в Кировском районе. Третьим, наиболее востребованным и долгожданным мостом, который должны построить в 2018 году, станет переход через реку Литовка на находкинской трассе.
- На сегодняшний день заключен контракт с подрядчиком, это «Примавтодор». Со следующей недели приступим к строительству, все планы работ на текущий год согласованы. Объект планируем завершить до конца года, - сообщил Александр Швора.
Напомним, что всего в Приморье насчитывается около 1,6 тысяч мостов. В прошлом году шла речь о том, что состояние 140 из них требует срочного ремонта. Однако финансовые возможности региона пока позволяют вести ремонт и реконструкцию достаточно скромными темпами. Например, помимо трех объектов нового строительства, в 2018 году восстанавливается всего четыре искусственных сооружения, которые пострадали в прошлом году. Кроме того, завершаются работы по восстановлению четырех мостов, смытых тайфуном «Лайонрок» в 2016 году.
- 10 мостов планируется выполнить в рамках ремонта, а на 2019 год будем просить помощи «Росавтодора» еще по 10 объектам, на проектирование по которым средства уже предусмотрены. Планы у нас есть, мы расписали объекты до 2025 года, - добавил Александр Швора.
Крупнейшим объектом нового дорожного строительства в Приморье останется второй участок дороги «Владивосток - Находка - порт Восточный», предполагающий обход Шкотово и Смоляниново. Работы по нему ведутся в плановом режиме, срок завершения контракта - 2020 год. Кроме того, на 2018 год намечено строительство 10 км новых автомобильных дорог для обеспечения инфраструктурой объектов территорий опережающего развития, созданных в Приморье.
Ремонт в текущем году запланирован по 27 автодорогам, протяженность отремонтированных участков составит более 150 км. Как уточнил Александр Швора, более 20 км из них относятся к существующей находкинской трассе, в теплое время года востребованной отдыхающими. Сейчас департамент совместно с подрядчиком определяет график производства работ, чтобы в курортный сезон ремонт дорог не создал осложнений в движении транспорта. Летом 2018 года должны возобновиться работы по реконструкции трассы Уссурийск - Пограничный, ранее приостановленные по финансовым причинам. Полностью они завершатся в 2019 году. А муниципалитеты Владивостокской агломерации получат 1,46 млрд рублей на ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в рамках проекта отремонтируют 88 км автодорог.
Артем СТРОГИН.
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