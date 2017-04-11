Китай подыскивает порт в Приморье

В прицел попали порты Славянка, Зарубино и Посьет

Китай, всерьез рассчитывающий монополизировать мировой рынок судоходных грузоперевозок, впервые обозначил интерес к вхождению в Приморский край с собственным проектом. На прошлой неделе стало известно, что гонконгская компания China Merchants International Port Holdings (входит в China Merchants Group, CMG), рассматривающая различные варианты участия в проекте строительства зернового терминала в порту Зарубино, параллельно подыскивает место в других морских портах Приморья для создания на территории одного из них промышленного города с портовым терминалом и индустриальным парком.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», китайцы всерьез рассматривали вариант получения контроля над ООО «Морской порт в бухте Троицы» (стивидорная компания в порту Посьет), однако позже остановились на реализации проекта «с нуля».

Один пояс, один путь

Для Китая наличие собственного порта в Приморье идеально вписывается в программу «Один пояс, один путь», которая была подробно раскрыта китайскими властями в 2015 году. Программа предполагает объединение уже существующих концепций «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века». Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. При этом наш сосед готов тратить миллиарды долларов на строительство по всему миру удобной для себя транспортной инфраструктуры. Так, CMG уже объявила о планах приобретения терминала в Клайпедском порту (Литва), а в будущем планирует участвовать в развитии внешнего порта.

Досье "Золотого Рога": China Merchants Group - ведущий государственный конгломерат КНР, базирующийся в Гонконге. Многопрофильная корпорация реализует инвестиционные проекты по всему миру в сфере энергетики, судостроения, финансовых услуг, освоения городской недвижимости. Компания также является крупнейшим поставщиком комплексных логистических услуг и самым крупным инвестором платных дорог в Китае.

«Подключение китайских компаний к сооружению новых портовых комплексов и модернизации действующих, на мой взгляд, хорошо укладывается в базовый постулат концепции Экономического пояса Шелкового пути о транспортной доступности», - отмечал ранее торговый представитель России в Китае Алексей ГРУЗДЕВ.

Центром распределения грузов на Шелковом пути сегодня становится китайский город Муданьцзян - от него до Владивостока порядка 360 километров. Приморские порты - самый короткий путь к морю, откуда можно на судах отправлять грузы в Шанхай, Нинбо и Гуанчжоу, а также Японию, Южную Корею и западное побережье США. Для сравнения, путь от Муданьцзяна до китайского порта Далянь насчитывает 1,4 тыс. километров. Муданьцзян соединен транспортным сообщением с пунктами пропуска Маньчжоули (КНР) на границе с Забайкальем, городами Дунин и Суйфэньхэ на границе с Приморьем. Для организации транзитных перевозок в Муданьцзяне несколько лет назад была создана логистическая компания «Хуашэнгоюнь». Ее цель - создать новые логистические маршруты через Россию, построить сухой порт - перевалочный терминал, который будет соединен с морскими портами автомобильными и железными дорогами. Первая из трех очередей порта уже готова - это склады площадью 30 тыс. квадратных метров, контейнерный терминал - 11 тыс. квадратных метров, две специальные железнодорожные линии.

Китайцы долго запрягают…

Интерес CMG к портам Приморья был озвучен на рабочей встрече губернатора Владимира Миклушевского с заместителем генерального директора Сhina Merchants Group Ху ЦЗЯНЬХУА на прошлой неделе. Проект China Merchants Group направлен на развитие одного из приморских портов по особой, созданной компанией, модели: «порт - индустриальный парк – город». Модель была разработана корпорацией специально для развивающихся территорий и впервые апробирована на Шэньчжэне.

«Маленькую деревню мы превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста», - сказал Ху Цзяньхуа, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.

Предполагается, что развитие портового терминала, индустриального парка и города будет осуществляться одновременно.

В настоящее время China Merchants Group занимается проработкой вопросов, связанных с арендой земли, созданием необходимой инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет место под реализацию проекта. Китайские инвесторы уже ознакомились с возможностями портов Славянка, Зарубино и Посьет.

Потенциально интересным активом в порту Зарубино обладает АО «Морской порт в бухте Троицы».

Досье "Золотого Рога": «Морской порт в бухте Троицы» (бывший «Морской порт Зарубино») – незамерзающий порт в бухте Троицы залива Посьет, который, в свою очередь, является частью залива Петра Великого. Порт находится на стыке границ России, Китая и Северной Кореи. Способен обрабатывать грузы, которые следуют в Японию и другие страны АТР, и, соответственно, грузы, прибывающие в Россию из указанных выше стран, а также следующие транзитом через Россию в Европу и иные страны, граничащие с РФ по суше. Порт Зарубино имеет выход на железнодорожную сеть страны через линию Барановский – Хасан. На 161 км этой линии к станции Сухановка примыкает одноколейная ветка на порт Зарубино. Суммарная протяженность железнодорожных путей порта составляет 15,5 км, из них подъездной путь от станции Сухановка – 11 км, внутрипортовые пути – 4,5 км.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», среди акционеров АО «Морской порт в бухте Троицы» числятся Александр ДУДАРЕНКО (владеет 18,1% уставного капитала), АО «Трансгрупп Инвест» (Таллинн) – 17,91%, ООО «Стэлторг» (Москва) – 11,3%, ООО «Три Е» (Владивосток) – 10%. Еще 36,6% распределены между четырьмя офшорами, зарегистрированными на Кипре. Учредителями уже ООО «Морской порт в бухте Троицы» являются ООО «Диалог инвест» (Москва), владеющее 25% и три кипрских офшора из того же списка – Vampiro Holdings Limited, Divelico Trading Limited и Pertimo Investments Limited (каждому принадлежит по 25%). Генеральным директором АО «Морской порт в бухте Троицы» и ООО «Морской порт в бухте Троицы» выступает один и тот же человек – Вячеслав БУРИН.

«Первоначально порт Зарубино в бухте Троицы проектировался как рыбный. Строительство началось в 1972 году: большой холодильник, причальная линия, принимающая сразу несколько судов, железнодорожная ветка. На сегодня мы - незамерзающий порт на юге Дальнего Востока России, на стыке границ России, Китая, КНДР, - отмечает Вячеслав Бурин. - Наши козыри: географическое положение, статус международного порта, причальная стенка более 600 метров, что позволяет принимать несколько судов, бухта с хорошей якорной стоянкой. Созданы возможности оперативного прохождения всех процедур государственного надзора. Важное для Зарубино направление работы - рыбная продукция. Принимаем ее у рыболовецких судов, храним в своих холодильниках, далее отправляем по стране вагонами-рефрижераторами, а недавно начали поставлять в Китай автотранспортом. Есть прекрасные перспективы развития контейнерных перевозок: контейнерная площадка, возможность подключения рефрижераторных контейнеров, наличие перегрузочной техники, близость к крупнейшим международным контейнерным хабам: Ниигата (Япония, 483 мили) и Пусан (Южная Корея, 482 мили)».

Но несмотря на столь впечатляющие перспективы, из годового отчета АО «Морской порт в бухте Троицы» за 2015-й год следует, что «у организации наблюдается крайне сложная финансовая ситуация, что подразумевает принятие незамедлительных мер по ее оздоровлению». Казалось бы, китайцам и карты в руки, однако входить в такой проект соседи не торопятся.

Широкий размах

China Merchants Group уже проявила предметный интерес к проекту по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино. В феврале проект вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестпроектов для включения в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господдержки Минвостокразвития. Проект реализуется на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции.

Проект планируется реализовывать в три этапа. До 2020 года будет введен первый этап проекта, в рамках которого планируется построить причал для судов типа Panamax и Post Panamax, специализированный зерновой терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующим поэтапным развитием до мощности 33,5 млн тонн в год.

Управление инвестпроектом осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) - 100%-ное дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), которое было учреждено в 2016 году в соответствии с директивой правительства РФ.

В настоящее время подрядчик ОЗК - ООО «Морское строительство и технологии» («Морстройтехнология», Санкт-Петербург) - завершает первый этап разработки проектной документации ДВЗТ.

В свою очередь, группа «Сумма» реализует проект по строительству специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино. Помимо строительства зернового, контейнерного и бункеровочного терминалов, проект предусматривает развитие железно- и автодорожной, а также энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Предполагается, что порт будет переваливать грузы из северо-восточных провинций КНР в южные, а также часть российского зерна на экспорт. Объем инвестиций оценивается более чем в 200 млрд рублей.

«Сумма» рассчитывает привлечь к проекту по развитию «Большого порта Зарубино» международного портового оператора DP World (ОАЭ). В сентябре прошлого года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает их готовность «рассмотреть возможность совместных проектов в различных областях портовой, транспортной и логистической инфраструктуры».

КСТАТИ

Арабский интерес

DP World заинтересован в создании совместного предприятия с РЖД и изучает вопрос о логистических парках в России.

«Мы намереваемся пойти этим путем. Если РЖД предложат, и мы увидим выгоду, мы это сделаем. Мы также думаем о логистических парках по всей России - Москва, Владивосток. Что касается железной дороги, то если она есть и сервис хорош, то нам нет смысла этого делать. Если дороги хорошие, но сервис не очень хороший, то мы можем инвестировать, нам приходится инвестировать. Как в Индии, например. Там были дороги, но не было хорошего сервиса. Я уверен, что в России компания в сфере железнодорожного сервиса очень эффективна. И ее недавно назначенный глава очень динамичен», - говорил ранее председатель группы компаний и исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулаим.

Олег КЛИМЕНКО.