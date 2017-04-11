Состоятельные приморцы до сих пор не могут вселиться в элитное жилье

Девелоперы Приморья не видят перспектив в возведении жилья самого премиального класса во Владивостоке, зато с уверенностью смотрят в сегмент экономжилья. Когда в краевой столице Приморья начнутся действительно «элитные» стройки, неизвестно: пока что «элитными» считаются объекты бизнес-класса и класса «комфорт», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Казалось бы, власти решили, что город нуждается в строительстве двух «Хаяттов», а значит, достаточно «созрел» и для жилья высшего ценового сегмента. Однако предпосылок для строительства элитного жилья нет до сих пор: кошельки приморцев не настолько туги, чтобы сформировался необходимый спрос.

Что же такое «элит»

Хотя в России нет закона, который давал бы конкретное определение понятию «жилье класса премиум», мировой рынок все-таки диктует элитным объектам жилой недвижимости вполне прозрачные критерии: это месторасположение объекта, социальный статус жильцов, конструктивные и эстетические особенности строения, планировка дома и квартир, их число и площадь в доме и на этаже, обустроенность придомовых территорий, парковка, наличие централизованной охраны и собственная инфраструктура. Квартиру в элитном доме сложно представить и без собственного входа. Само собой, из перечня вытекает и соответствующая цена квартир в элитном объекте: она начинается от 200 тыс. рублей за кв. метр и где-то от 300 млн рублей за квартиру в целом.

- В домах премиум-класса инфраструктура представляет собой замкнутую экосистему, обеспечивающую жильцам все необходимое внутри жилого комплекса, - отметил директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ. - Кроме того, инвестор не может рассчитывать на то, что магазины и рестораны, которые также должны быть представлены в элитном ЖК, принесут ему доход «со стороны». Все это должно быть рассчитано только на самих жильцов.

Во Владивостоке же «элит» понимается немного по-другому: хотя в городе и есть квартиры с отдельным входом (как, например, в доме по улице Станюковича, 52), охраной, развитой инфраструктурой и т.д, как правило, по всем критериям они все равно не дотягивают до класса «элит». К примеру, тот же дом на Станюковича, 52 выполнен в посредственном «краснокирпичном» дизайне, хотя квартира на среднем этаже 17-этажного дома и правда роскошна: кроме индивидуального входа – шикарная парадная, шесть комнат, современный дизайн и панорамный вид на Амурский залив. Однако из класса «элит» квартира «выбивается» и по второму пункту: кроме среднего этажа в доме еще 16 этажей, где в обычных квартирах проживают совсем не «элитные» люди. Стоит богатая квартира на среднем этаже от 125 млн рублей.

По-владивостокски элитны и дома микрорайона Лесная поляна: хотя территория микрорайона ограничена, находится под постоянной охраной и представляет собой автономный сектор со своими детскими площадками, футбольным полем, спортплощадками, автостоянками, магазинами и кафе, все же есть тут свои «неэлитные» проблемы. Так, у жителей микрорайона до сих пор проблемы с коммуникациями, что дискредитирует статус «премиум». Тем не менее дом площадью 250 кв. метров в Лесной поляне стоит 13 млн. рублей.

Из домов с претензией на «элитность» во Владивостоке еще ЖК «Адмирал», который в процессе строительства «вырос» из класса комфорт в класс бизнес; ЖК «Два капитана», который в процессе строительства, напротив, опустился с заявленного класса премиум до класса эконом: из-за нехватки средств застройщик подписал договор с администрацией Приморья по переселению жильцов из ветхого жилья. «Ветхий» контингент людей в одночасье превратил «Два капитана» в непривлекательный для богачей объект. ЖК «Орлиное Гнездо» и «Сердце океана» также по-владивостокски элитны, только обоим не хватает уникального дизайна и собственных входов в квартиры. Та же проблема, за исключением дизайна, в ЖК «Аркада-Хаус». Только здесь еще не «элитен» район: все-таки Вторая Речка.

Максимально приближен к классу премиум, по словам экспертов, ЖК «Гавань Резиденс» по улице Станюковича. Здесь для жильцов, помимо парковок, мест общественного пользования, панорамного вида, предусмотрено еще огромное число сопутствующих помещений и дополнительных услуг. Правда, от самого жилого комплекса пока что имеется только проект.

Не просят – не строим

По мнению строителей Приморья, элитное жилье во Владивостоке сейчас не строится вообще: нет спроса, нет резона.

- Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на предложение элитного жилья в городах-миллионниках по России: что именно предлагается, за какую цену, - отметил главный инженер группы компаний «Капиталстрой» Сергей ЗОЛОТАВИН. - Этого во Владивостоке нет вообще. Причина - отсутствие стабильного спроса. Были попытки в свое время построить что-то отличающееся от общепринятого, к примеру застройка Патрокла, но масштабного спроса на такие объекты не было.

Отличие элитного жилья от «обычного» - это, в первую очередь, развитая сегментированная инфраструктура. Согласитесь, что в одном доме строить два вида квартир («для обывателя» и «для элиты») - не повод называть жилье элитным, ведь в конце концов все квартиры, независимо от их статуса, выходят в один подъезд. Таким образом, для строительства жилья более высокого статуса необходимы определенное расположение участка застройки, предусмотренность обосабливания территории в дальнейшем от внешних факторов, статус района и прочее. А только потом планировка и что-то еще. У нас же эти критерии невозможно совместить, поэтому и элитное жилье не строится: нет достаточного количества покупателей с тугими кошельками.

Сергей Золотавин не исключает того, что в дальнейшем тенденция может поменяться.

- Все зависит от развития города как такового, - отметил Золотавин. - Пока прироста населения не наблюдается, приток капитала и создание новых предприятий идут слабо, а это отражается на строительной отрасли.

На рынке Владивостока элитное жилье понимается как отдельно стоящие загородные дома с большими придомовыми участками, подключенные к городским сетям водоснабжения и канализации, уверен генеральный директор СК «Аврора-Строй» Андрей ИЩЕНКО. Только самые известные особняки Приморья и можно отнести к классу премиум, или элит.

- Строительство ведется индивидуально, по единичным дизайн-проектам. Строится таких домов несколько в год, - отметил Ищенко. - В современной экономической ситуации считаю этот рынок не перспективным для застройщиков края. Что касается элитных квартир, то в Москве и Санкт-Петербурге есть большое предложение таких объектов, готовых и на стадии строительства, расположенных в самом центре столиц и имеющих соответствующую такому классу жилья инфраструктуру. У нас же даже те объекты, которые заявляются застройщиками как жилье бизнес-класса, недотягивают до такового. Почему так происходит? Закон рынка - спрос рождает предложение. У нас в городе спрос на жилье элит-класса крайне низок. В год строится несколько десятков таких объектов, где застройщиками являются непосредственно будущие собственники. Они нанимают для строительства подрядные организации, а те, в свою очередь, ведут строительство по индивидуальным дизайн-проектам. В массовом сегменте строить такое жилье застройщикам края невыгодно: нет ни резона, ни желания, так как сегмент очень сложный. Наша компания также работает только в сегментах эконом и комфортклассов. Это факт: сегодня все строят то жилье, которое пользуется спросом у населения, ведь сделки по договорам долевого участия заключаются еще на этапе котлована. До того момента, пока в крае не начнется процесс увеличения реального дохода граждан, самым востребованным жильем будет класс эконом.

По мнению Ищенко, интерес даже к жилью комфорткласса у Приморского края возник совсем недавно. Что уж говорить о классе элит? Еще рано.

- Жилье комфорткласса начали активно строить только лет семь назад, - добавил Ищенко. - Главным критерием комфортности является наличие нескольких лифтов в доме и потолки не менее 2,75 метра. А все красивые дома с потолками 2,6 метра, строившиеся до того момента, нельзя причислить к жилью комфорткласса. Дома бизнес-класса – их вообще единицы.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.