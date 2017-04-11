www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.39 р. 100 JPY: 51.54 р.
EUR: 60.75 р. 10 CNY: 83.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Сергей Дарькин хорошо порыбачил

11 Апреля 2017, 13:40 | Приморье

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в 2016 году увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4%, до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», собственники НБАМР закладывали на 2016 год прогноз чистой прибыли в размере 2,929 млрд рублей.

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Удельная доля НБАМР в 2015 году в общероссийском вылове составила 3,26%, в Дальневосточном бассейне - 5,14%. В рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год НБАМР заняла второе место, пропустив вперед только компанию «Ролиз», которая послужила трамплином в большой бизнес и далее в политику для Сергея ДАРЬКИНА.

В настоящее время 80,79% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), на паритетных началах принадлежащее ООО «Приоринвест» и ООО «Альтгрупп». По данным участников рынка, НБАМР контролируется Сергеем Дарькиным, который наряду с братом Олегом ДАРЬКИНЫМ входит в действующий совет директоров компании.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: рыбная отрасль  НБАМР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:11, 11.04.2017#

    ПИСя отдыхает на Лубянке, а Дарыч рыбачит? Несправедливо это. Непорядок.

  • Vik5514:18, 11.04.2017#

    Это он не порыбачил, это цены задрал!. .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru