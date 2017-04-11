Сергей Дарькин хорошо порыбачил

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в 2016 году увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4%, до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», собственники НБАМР закладывали на 2016 год прогноз чистой прибыли в размере 2,929 млрд рублей.

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Удельная доля НБАМР в 2015 году в общероссийском вылове составила 3,26%, в Дальневосточном бассейне - 5,14%. В рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год НБАМР заняла второе место, пропустив вперед только компанию «Ролиз», которая послужила трамплином в большой бизнес и далее в политику для Сергея ДАРЬКИНА.

В настоящее время 80,79% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), на паритетных началах принадлежащее ООО «Приоринвест» и ООО «Альтгрупп». По данным участников рынка, НБАМР контролируется Сергеем Дарькиным, который наряду с братом Олегом ДАРЬКИНЫМ входит в действующий совет директоров компании.

Олег КЛИМЕНКО.