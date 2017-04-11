Tele2 избавилась от "Черного"

На смену пакетным тарифам с апреля пришел новый продукт «Мой» с другой архитектурой и наполнением

ООО «Т2 РТК Холдинг» (оператор Tele2) обновило тарифную линейку: на смену пакетным тарифам линейки «Черный» пришла линейка «Мой». Обновление линейки связано с ростом проникновения пакетных предложений и смартфонов в абонентскую базу. В настоящее время пакетными предложениями пользуется примерно 40% абонентов оператора, проникновение смартфонов превышает 50%.

Новая линейка, как и предыдущая, включает четыре пакетных тарифа. На всех предложениях звонки на номера Tele2 по России бесплатны и не расходуют пакет минут . Кроме того, оператор обнулил стоимость интернет-трафика в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook и мессенджерах WhatsApp и Viber.

«В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию «Другие правила» и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей», - сказал директор приморского филиала Tele2 Роман ДЯБЛОВ.

Максимальная стоимость пакета в Приморском крае, как и раньше, составляет 600 рублей в месяц. При этом пакет «Мой онлайн+» включает 20 Гб интернет-трафика и пакет голосовых услуг на 1,2 тыс. минут.

В то же время все новые тарифные планы включают меньшее количество sms, чем прежние: 50 SMS вместо 350-1200 sms в старых предложениях. Оператор пояснил, что оставил в тарифах то количество sms, которое реально востребовано - все большую популярность у абонентов набирают сообщения в мессенджерах, трафик в которых Tele2 сделала в трех тарифах новой линейки бесплатным и безлимитным. Sms вне пакета будут стоить 1,5-2,5 рубля.

Еще одним нововведением линейки Tele2 стал тарифный план «Мой Tele2» с ежедневной оплатой 7 рублей в сутки. Он не включает пакеты минут и sms, они тарифицируются поштучно. Объем месячного data-трафика составляет 5 Гб.

Стоимость младшего тарифа новой линейки Tele2 составляет 250 рублей, тариф «Мой разговор» ориентирован на пользование голосовыми услугами, включает 400 минут разговоров на все номера Приморья и 5 Гб трафика.

Еще один тариф – «Мой онлайн» стоимостью 400 рублей. Включено 600 минут разговоров на все номера РФ и 10 Гб интернет-трафика.

Новые тарифные планы уже доступны для подключения в Приморье, тарифы линейки «Черный» закрыты для подключения с 6 апреля.

Акционеры Tele2 в настоящее время обсуждают переход оператора под контроль ПАО «Ростелеком». «Прорабатывается возможность изменения структуры акционеров Tele2 в пользу получения контроля над компанией «Ростелекомом», - заявил первый зампред ВТБ Юрий СОЛОВЬЕВ.

Досье "Золотого Рога": Tele2, созданное на базе оператора Tele2 Russia и мобильных активов «Ростелекома» (в том числе приморского «АКОСа»), в настоящее время принадлежит «Ростелекому» на 45%. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохраняет за собой группа ВТБ и консорциум инвесторов в составе банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА.

Необходимость смены контролирующего акционера первый зампред ВТБ объяснил потребностью в синергии мобильного и фиксированного бизнеса, которая уже есть у конкурентов из «большой тройки». По его словам, конкурировать с «большой тройкой» (МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом») Tele2 должна прежде всего кросс-продуктовым предложением, которое снизит издержки операторов.

«Мы (Tele2 и ее акционеры. – «Золотой Рог») прошли самое тяжелое время, самые высокие процентные ставки, самый большой CAPEX в тяжелейшей конкурентной борьбе. «Большая тройка» может давать на своей инфраструктуре quadruple play (пакет из услуг мобильной и фиксированной связи, ШПД и ТВ). Tele2 отдельно не может конкурировать. Когда мы обменялись мобильными активами с «Ростелекомом», у нас была надежда на то, что компании смогут работать эффективно. К сожалению, структура акционеров не позволяет нам реализовать эту синергию полностью. Потому что появляются два юридических лица, одно из них - с контрольным пакетом государства, со своим ценообразованиям, CAPEX и своими проблемами федеральных законов, тендеров и так далее. Мы, к сожалению, здесь начинаем проигрывать. Поэтому мы задумались о том, что структуру акционеров, наверное, нужно каким-то образом изменить. Мы разговариваем с менеджментом «Ростелекома» - и с предыдущим, и с существующим, - и с акционерами. Мы думаем, что «Ростелеком» как консолидатор этих услуг на себе, скорее всего, должен увеличить свою долю в Tele2. Это позволит увеличить синергетический эффект от предоставления различного рода продуктов», - сказал Юрий Соловьев.

Досье "Золотого Рога": С 2013 года ПАО «Ростелеком» возглавлял Сергей КАЛУГИН. Под руководством Калугина была завершена реорганизация «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста» и ряда его дочерних компаний, оператор сконцентрировался на развитии проводного бизнеса: широкополосного интернета, телефонии, платного ТВ и медиа. Сотовые активы «Ростелеком» передал в совместное предприятие с оператором-дискаунтером Tele2. В начале марта совет директоров компании назначил президентом компании зампреда правления ВТБ Михаила ОСЕЕВСКОГО сроком на пять лет вместо Калугина. В начале апреля премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил Сергея Калугина заместителем министра связи РФ.

Отметим, что количество мобильных абонентов в России по итогам 2016 года повысилось на 1,5%, до 255,59 млн sim-карт. Как следует из исследования аналитической компании AC&M Consulting. Более половины чистых подключений в 2016 году - 52% - пришлось на ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС). Еще 32% прироста обеспечило ООО «Т2 РТК Холдинг», оставшиеся 16% - ПАО «МегаФон». У ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в прошлом году баланс подключений был отрицательный, оператор сократил свою абонентскую базу на 2,5%.

Проникновение услуг мобильной связи в России по итогам прошлого года повысилось до 179% со 176% в 2015 году.

По итогам 2016 года МТС занимала 31% российского рынка по абонентам (80 млн sim-карт), «МегаФон» - 30% (75,6 млн sim-карт). Доля «ВымпелКома» составляла 23% (58,3 млн sim-карт), Tele2 - 15% (39 млн sim-карт), региональные операторы обслуживали 1% рынка. При этом доля МТС за год повысилась на 1 п.п., доля «ВымпелКома» сократилась на 1 п.п.

Олег КЛИМЕНКО.