Промышленность отдает свой долг природе

«Транснефть – Дальний Восток» в этом году будет высаживать саженцы деревьев в Дальнереченске

Предприятия и компании, хозяйствующие в Приморье, в Год экологии особое внимание уделяют выполнению задач, поставленных государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в ООО «Транснефть – Дальний Восток», в апреле-мае этого года ее сотрудники высадят в г. Дальнереченске 200 саженцев многолетних древесных растений.

Начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования районного нефтепроводного управления «Дальнереченск» Анна ФИЛАТЕНКОВА сказала, что эти посадки будут производиться на территории городского парка Дальнереченска и в сквере им. Вс. Сибирцева. В этой работе примут участие около 20 сотрудников этого подразделения ООО «Транснефть – Дальний Восток».

Помимо озеленения приморского города работники предприятия, транспортирующего нефть по второй очереди магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2) через четыре региона Дальнего Востока, высадят саженцы и в других дальневосточных городах – Белогорске и Хабаровске.

Но разовой акцией беспокойство предприятия о «зеленом друге» в Приморье не ограничится. Особая его забота – посадки реликтового остроконечного тиса. Дело в том, что при строительстве трубопровода с разрешения Росприроднадзора пришлось вырубить 14 одиночных краснокнижных деревьев. Затем, как это предусмотрено природоохранным законодательством РФ, нанесенный природе ущерб был компенсирован. Причем в десятикратном размере. Саженцы этой древесной породы в 2011 году в тайге высадили специалисты Ботанического сада-института ДВО РАН. Участок под тисы был отведен в Варваровском лесничестве – в Анучинском районе, неподалеку от нефтеперекачивающей станции (НПС) №41.

- Когда мы начали мониторинг этих посадок, то из 140 саженцев нашли 125. Живыми из них были 90, - сказала инженер по охране окружающей среды ООО «Транснефть – Дальний Восток» Луиза ИСМАИЛОВА. – Для тиса, поросль которого часто полностью гибнет во время первой-второй зимовок, результат оказался хорошим. Ведь саженцы в глубине лесного массива заваливает бурелом, им не хватает света, а зимой молодые побеги объедают изюбри. Более живучей оказалась кустарниковая форма растения.

Отдел экологической безопасности и рационального природопользования «Транснефти – Дальний Восток» взял на себя постоянное наблюдение за ростом и здоровьем этих тисов и выполнению мероприятий по уходу за ними. Экологи вместе с сотрудниками НПС №40 и НПС №41проводят субботники, обрабатывают саженцы карбофосом, неприятный запах которого на длительное время отпугивает от растений копытных, которые зимой обгладывают зеленые веточки.

Усиленный уход за уцелевшими тисами требуется еще около пяти лет, пока, повзрослев, они не станут более устойчивы к окружающей среде. Эта забота оправдана, потому что сейчас каждая тисовая роща является памятником природы, и даже одиночные деревья стоят на специальном учете.

Сегодня тис – одно из наиболее редких и медленно растущих растений планеты. Возраст отдельных деревьев этой породы доходит до 1000-1500 лет. Считается, что в Приморье он сохраняется еще со времен мелового периода. В соседних Китае и Японии, где тис тоже довольно редок, он священен: там убеждены, что обереги и амулеты, сделанные из него, способствуют долголетию владельцев.

Мероприятия по сохранению флоры – это только часть огромную работы, которая осуществляет ООО «Транснефть – Дальний Восток» для улучшения состояния дальневосточной экологии. По итогам работы за 2016 год предприятие стало лидером природоохранной деятельности среди организаций системы ПАО «Транснефть».

Генеральный директор ООО «Транснефть – Дальний Восток» Роман КОВАЛЕВ отмечает, что, как и прочие дочерние предприятия компании «Транснефть», дальневосточное является экоориентированным и уделяет значительное внимание вопросам охраны окружающей среды. Еще на стадии проектирования всех его технологически сложных производственных площадок была особенно принята во внимание экологическая составляющая. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду были внедрены природоохранные мероприятия и специализированное оборудование, позволившие повысить экологическую безопасность объектов ВСТО-2, сократить выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, отходы производства.

По его словам, предприятие на постоянной основе осуществляет комплекс компенсационных мер в природоохранной сфере, включающий выпуск молоди рыб в реки субъектов ДФО, по которым проходит трасса трубопровода, мониторинг тисов и гнездовий черноклювых дальневосточных аистов, пересадку краснокнижных растений. Сейчас предприятие в рамках общероссийского Года экологии реализует мероприятия «Года охраны окружающей среды», объявленного по ПАО «Транснефть».

На главном фронте этой работы – отдел экологической безопасности и рационального природопользования предприятия, а в филиалах – службы экологической безопасности и рационального природопользования, созданные для выполнения программ по охране окружающей среды в Обществе с момента его образования. Они ведут лабораторный контроль за воздействием деятельности предприятия на окружающую среду, осуществляют меры по предотвращению и компенсации вреда природе.

И, надо отметить, природа ощущает эту заботу. В местах, где проходит трубопровод, ей в основном уже возвращен первозданный облик. Доказательство этому - на приморском участке ВСТО-2 наблюдаются уссурийские тигры. Этих краснокнижных хищников не раз видели у «трубы» в Спасском районе возле села Кронштадтка и у поселка Тигрового вблизи Партизанска.

На фото: Посадки в этом году будут производиться на территории городского парка Дальнереченска и в сквере им. Вс. Сибирцева.

Виктор КУДИНОВ.