"Ратимир" - Компания года-2016

В 20-летнюю историю побед «Ратимира» вписана еще одна яркая страница

Компания «Ратимир» стала победителем XIII Бизнес-Премии Приморского края, ей присвоено почетное звание «Компания года Приморского края» по итогам 2016 года. Такое решение принято на основе народного голосования, а также голосования Экспертного совета, в состав которого вошли 50 профессионалов от бизнеса, общественных объединений предпринимателей и органов власти нашего края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На церемонии награждения прозвучали слова поздравления в адрес всего коллектива известного на Дальнем Востоке предприятия и его генерального директора Романа САНКЛЕРА.

Памятный кубок и диплом «Компания года - 2016» председатель экспертного совета XIII Бизнес-Премии Александр КОСТЕНКО и официальный партнер XIII Бизнес-Премии президент холдинга безопасности «Альфа» Руслан БУЛАТОВ вручили директору по маркетингу компании «Ратимир» Кириллу АВДЕЕВУ. В 20-летнюю историю побед предприятия – а именно такой юбилей отмечает в этом году «Ратимир» – вписана еще одна яркая страница.

– Хочу поблагодарить от лица компании организаторов Бизнес-Премии, экспертов, которые высоко оценили работу нашей компании, а также всех проголосовавших за «Ратимир» – нам важно это признание, - сказал Кирилл Авдеев в ответном слове. – Особую изюминку этому событию придает тот факт, что компании исполнилось 20 лет. За эти годы она проделала большой путь от маленького колбасного цеха до крупного агропромышленного комплекса полного цикла в Приморье. Все это было бы невозможным без тех людей, которые работают на предприятии, – это более 2600 человек. Все они большие профессионалы, спасибо им!

Сегодня в цехах «Ратимира» выпускается 360 наименований продукции общим объемом 30 000 тонн в год. Это колбасы, сосиски, различные полуфабрикаты, паштеты, охлажденное мясо и другая продукция. С учетом различных финансовых возможностей и предпочтений покупателей, созданы две торговые марки разных ценовых сегментов: «Ратимир» и «Мясной ряд». Продукция с фирменными знаками компании имеет гарантированно высокое качество.

Именно это позволило ей завоевать широкое доверие потребителей во всех концах Дальнего Востока. По данным маркетинговой службы компании, 94% жителей Дальнего Востока хорошо знают торговую марку «Ратимир» и порядка 1,5 миллиона семей отдают предпочтение именно этой продукции. Как видим, мнение экспертного сообщества, отдавшего свои голоса компании, совпало с потребительскими предпочтениями населения Дальневосточного региона.

В активе «Ратимира» – системная работа по обновлению технологических процессов и управлению качеством, создание высококвалифицированных рабочих мест и обучение персонала, реализация государственного курса на импортозамещение. В 2015 году завод частично перешел на российскую свинину, заключив стратегическое партнерство со Спасским свинокомплексом. Тем самым был заложен фундамент для обеспечения стабильной сырьевой базы, финансовой устойчивости и независимости предприятия от колебаний курса валют.

- Любой компании, которая ответственно делает свое дело, полезна оценка ее деятельности со стороны, оценка тех людей, для кого она работает, – именно она может объективно показать, где ты находишься сейчас и куда двигаться дальше. Поэтому Бизнес-Премия так важна для предпринимательского сообщества и для нас, – сказал Кирилл АВДЕЕВ корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» после церемонии награждения. – Мы, конечно, удовлетворены итогами голосования, ведь они подтверждают наше понимание, что тот путь, который выбрала компания 20 лет назад, верен. Мы на правильном пути, и надо двигаться дальше.

В планах компании – дальнейшее развитие агропромышленного холдинга полного цикла, не только с собственным мясным производством, но и со своей кормовой базой, потому что, по мнению руководителей «Ратимира», за такими проектами полноценных животноводческих кластеров с полной вертикальной интеграцией - будущее.

Продолжается системная работа по выводу продукции крупнейшего приморского мясопереработчика на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2016 году «Ратимир» первым среди мясоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока получил разрешение на ввоз продукции в Китай и Японию.

– Недавно «Ратимир» принял участие в крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе международной выставке пищевых продуктов и напитков FOODEX JAPAN 2016, прошедшей в Токио. Мы представили достаточно широкий спектр своей продукции, от вареных колбас до деликатесов. Многие компании проявили к ней интерес, сейчас ведем дальнейшие переговоры. Конечно, такой продукт, как вареные колбасы, менее понятен японскому потребителю, а деликатесы и сосиски, мне кажется, с удовольствием потребляют уже во всем мире. И нам бы хотелось завоевать сердца японских покупателей, хотя для этого, возможно, придется поработать и над вкусовой составляющей, с учетом предпочтений жителей азиатских стран, – поделился планами директор по маркетингу Компании года - 2016.





Сергей КУЗЬМИН.