"На страже экологии жилища должно стоять государство"

Руководители института ДальНИИС о безопасности строительных материалов для приморских строек

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы содержит требования к участникам инвестиционно-строительной деятельности, нацеленной на возведение нового жилья, закладывать в проекты и их реализацию современные решения, учитывающие комфортность и улучшение здоровья населения.

В этом особую роль играет качество строительных материалов, о чем деловая газета «Золотой Рог» провела беседу в стенах Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству (ДальНИИС), в которой приняли участие директор института Владимир СМОТРИКОВСКИЙ и заместитель директора по науке Светлана ВАВРЕНЮК:

- Владимир Иосифович, до какой степени строительный материал может быть экологичным?

- Понятие экологической безопасности определяется наименьшим вредом для организма человека. Это не значит, что вреда как такового нет. Ничего абсолютно безвредного не бывает. Как это, например, с таблетками: от одной - польза, а от нескольких - койка в реанимации.

Пожалуй, так же и со строительными материалами. Все очень условно. При этом среди них обязательно есть экологически более безопасные.

- И как избежать применения опасных?

- Понятие безопасности сегодня нормируется. Со строительными материалами все относительно и взаимосвязано: безопасно то, что разрешено.

Еще недавно асбестовые материалы применялись повсеместно. И это входило в нормативные требования. Но однажды выяснилось, что применять их нельзя: они способствуют серьезным заболеваниям. И государство, обеспечивая социальные гарантии перед здоровьем людей, наложило на применение асбеста в строительстве запрет.

Но где гарантии того, что то, что мы сегодня называем безопасным, завтра тоже не окажется опасным?!

Государственная политика и нормативы позволяют массово применять те материалы, которые не наносят вреда. Но даже хорошо взвешенная строительная норма не панацея.

Например, норма жилищной обеспеченности. Для общежитий она принята от шести квадратных метров на человека. Но ученые выяснили, что такая небольшая жилая площадь очень сильно влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И если жилищные условия улучшаются, то эти заболевания во многих случаях автоматически уходят. Это не значит, что люди совсем не болеют, но уже не так много. И, конечно, при уровне обеспеченности жильем в США около 70 кв. метров на человека люди болеют меньше, чем у нас при средней обеспеченности 22-24 квадрата на каждого.





- Светлана Викторовна, а ваше мнение?

- Существуют санитарно-гигиенические нормы для каждого материала. Для стеновых на основе минеральных веществ - блоки, кирпич и прочее - важным требованием является радиационная безопасность. Все они должны проверяться на это. Для материалов с органикой - минеральная вата, краски, ламинаты - важно определенное содержание органических веществ. Для каждого из этих материалов свои нормы, которые должны быть выдержаны.

А чтобы строить, все нужно проверять.

Допустим, строится дом, и для него берут материалы, на которые есть документы. И все хорошо, если они честно сертифицированы. Но сейчас к ним часто прилагаются поддельные документы.

Например, если стеновые блоки 20*20*40 почему-то сертифицируются и испытываются не у нас в крае, а в центральной части страны или в Сибири, то это обман. Неужели кто-то повезет вагон блоков или отправит их на испытания самолетом в Москву! Вряд ли их возили так далеко на испытания, но серьезные сертификаты на них, оказывается, есть.

В.И.: - Для нашего производителя это естественно - нечестная сертификация. Компании лучше заплатить за «сертификат» и побыстрее продавать свой товар, чтобы получать прибыль.

В соседнем Китае с этим вопрос решили принципиально. Любой материал, который поступает на стройку, независимо от производителя, от заявок, бренда, обязан пройти проверку на соответствующие нормы в государственной лаборатории. По определенной методике проверяются не только бетон и цемент, но и канализационные трубы, водопроводные, кондиционеры. Казалось бы, продукция фирмы «Дайкин» не может быть плохой, но я видел, как и ее испытывают в китайской лаборатории. Я спросил: «Зачем вы это делаете? Ведь это хорошая фирма! У них все сертификаты есть». А они отвечают: «Как зачем?! Так положено!»

В принципе, если застройщик у нас не будет проверять материалы таким образом, то ответственность за их применение, если вдруг что-либо случится, полностью будет на нем. А если заплатит копеечку лаборатории, то понятнее, застройщик виноват или все-таки та же фирма «Дайкин».

Сертификаты соответствия обязательно должны подтверждаться лабораторными исследованиями при поступлении на стройки. Почему в Китае пошли по этому пути?

В ту же лабораторию в Гуанчжоу материалы, конструкции и техника для дома поступают зачастую инкогнито. Испытывающий их не знает, откуда они, от какого производителя. Им может быть, например, расположенный рядом завод с отличным германским оборудованием. Но независимо от производителя его продукцию проверяют, когда она проступает на стройку. Для этого есть соответствующая аппаратура, камеры и прочее. Есть и определенный регламент.

Если бы у нас был принят закон, вводящий порядок, что для любой стройки строительный материал должен испытываться, прежде чем будет применен, то у нас и наука развивалась бы, и завод, производящий материалы, был бы заинтересован в росте качества своей продукции. Возможно, активнее развивались бы и соответствующие технологии. А ответственность и безопасность строительства были бы намного выше.

- Получается, что входного контроля для большинства стройматериалов на стройке нет?

В.И.: - Проблема в том, что сегодня в строительной отрасли многие могут выдавать сертификаты соответствия. Законодательное поле, которое мы сегодня имеем, позволяет выдать непонятно какой сертификат, выписанный на коленке за три рубля.

Наше государство фактически отошло от гарантий качества и экологичности всех стройматериалов. И это парадокс, потому что официально забота о здоровье человека - это один из его основных приоритетов.

С.В.: - Потребитель должен уметь проверять документы на стройматериалы. Именно он больше всего заинтересован в их высоком качестве. Он должен понимать, чем важен подлинный сертификат. Если он не поддельный, а настоящий, там все видно, понятно, четко. К нему прилагаются результаты санитарно-гигиенических испытаний, характеристики материала, для ряда материалов - пожарный сертификат. Есть технический регламент о безопасности зданий и сооружений, где прописана механическая безопасность, связанная с прочностью, устойчивостью здания. По пожарной безопасности тоже есть технический регламент, где прописаны все минимальные требования.

Покупатель, знакомясь с этой информацией, должен понимать, из чего дом будет построен.

Есть еще нормы по шумоизоляции помещений. Материалы, из которых строится дом, должны их обеспечивать. Проникновение внешних звуков не должно превышать определенных пределов.

В.И.: - К сожалению, в Снеговой пади, например, в новых 25-этажках шумопроницаемость зданий просто невероятно высокая.

Мало иметь на руках сертификат соответствия. Материал обязательно должен проверяться на стройке. Только тогда можно обеспечить качество. Ведь вместо материала заявленного сертификатом качества на стройку может поступить что угодно.

- На это, наверное, должен обращать свое внимание стройнадзор?

В.И.: - Стройнадзор сегодня в основном занимается проверками соответствия проектной документации и изменениями проектно-планировочных решений.

- Надзор не может проверить материалы?

В.И.: - У него нет лабораторий. Его специалисты в основном проверяют, не появился ли лишний этаж, не произошла ли замена строительных материалов на другие. Например, для фасада дома планировался керамогранит, а застройщик заменил его на естественный камень. И по этому поводу был большой скандал…

- И все же если советовать, из чего строить дом, то что лучше?

С.В.: - Считается, что самый экологичный материал - дерево. Но не будем же мы сегодня строить повсюду «кижи».

- Опять же, деревянный дом защищается лаком, красками, и это уже не натуральная деревянная поверхность.

В.И.: - Сейчас делают дома из клееного бруса, и люди говорят, что экологичность этого материала сомнительна.Пока на законодательном уровне не будет определено, что завод на выходе продукции обязательно должен давать свои гарантии, а затем эти гарантии должны подтверждаться непосредственно на те материалы, которые поступают на стройку, безопасность жилья, в том числе экологическая, сомнительна.

Я не говорю даже частных случаях строительства и хозспособ. Когда строишь дом для себя, то консультируешься со специалистами, чтобы не попасть на контрафакт. Если в таком случае удается строить дешевле и с гарантиями, то это хорошо. Ведь то, что предлагается дорого, тоже может быть подделкой.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что мешает застройщику проверить материалы, которые он закупил для строительства?

В.И.: - Для него в этом нет смысла. Для него важнее: быстро нашел материал подешевле и - применил. Большинство застройщиков вообще мало интересуется вопросами качества и экологии комплектации. Когда на стройку приходит материал, его уже никто не проверяет. Только бетоны. Особенно на прочность и радиационную безопасность.

С.В.: - И это важно, потому что фонить может что угодно. Исходная для производства глина может быть в норме, а обожженный кирпич из нее - фонить.

В.И.: - Действительно, надо проверять и обои, и те же выключатели «Легран». Кто может гарантировать что ты купил не подделку и качество? А чтобы выяснить, нужно идти в лабораторию. Конечно, не надо проверять все подряд. Достаточно это делать по выборке образцов из партии. Такие проверки никто не отменял, и это стимулирует производителя улучшать свою продукцию.

На фото: Директор ДальНИИСа Владимир Смотриковский и заместитель директора по науке Светлана Вавренюк: «Наше государство фактически отошло от гарантий качества и экологичности всех стройматериалов. И это парадокс, потому что официально забота о здоровье человека - это один из его основных приоритетов».

Виктор КУДИНОВ.