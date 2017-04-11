Подмена ответственности

В судебном процессе над строителем океанариума Андреем Поплавским возникают все новые вопросы без ответов: сколько и каких именно денег недосчитались на объекте?

Гости Владивостока на сегодняшний день могут получать впечатления от Приморского океанариума - сооружение, что называется, внушает. Причем по многим параметрам: от внешней прилегающей территории с подъездной автодорогой, системы искусственных ручьев и рукотворных водоемов, участка набережной - до внутренней отделки залов, где представлена экспозиция, доступная для посещения.

История вопроса

Однако жители краевого центра помнят, что изначально, с 2004 года, океанариум планировался в районе бухты Патрокл, на материковой части города, вместе с жилым массивом. Но жизнь внесла коррективы, и жилые дома «переехали» в Снеговую Падь, а океанариум «сдвинулся» на полуостров Житкова, что на острове Русском.

Колоссальное строительство этого объекта получило гораздо меньше внимания, чем мост на остров и объекты саммита, хотя объем проделанных работ, в результате которого на некогда пустынном побережье острова возникло уникальное даже для масштабов России сооружение, превышал размах построек на материке в разы. Однако отдаленность объекта сыграла негативную роль для его строительства, и к проведению саммита АТЭС-2012 океанариум оставался далек от приема гостей: построить эдакую махину к саммиту не взялся никто, и срок сдачи был установлен на 2014 год. Впрочем, сам проект океанариума корректировался в сторону расширения и разрастания - а соответственно, и удорожания, - из-за чего потребовались и привлечение бюджетных средств, и перенос сроков ввода в эксплуатацию.

Но стройка «буксовала», и в конце 2014 года Андрей ПОПЛАВСКИЙ, возглавлявший ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Управления делами Президента России, ценой немалых аппаратных усилий зазвал Владимира ПУТИНА на свой недостроенный объект - с целью придать ускорение процессу строительства. По итогам посещения объекта НОК «Приморский океанариум» ДВО РАН Президентом РФ были даны поручения, в т.ч. СК России поручили расследовать причины неисполнения заключенных государственных контрактов на строительство и на оборудование океанариума. Тогда-то и начался новый, уголовно-процессуальный этап в этой новейшей истории.

Подмена понятий

Чтобы понять суть происходившего во время расследования и происходящего сейчас в суде Фрунзенского района Владивостока, следует акцентировать внимание читателя на разнице в ключевых терминах. Потому, что простому обывателю все едино, что контракт, что договор подряда, что казенные деньги, что частные. Обыватель на все сто уверен, что на всех крупных стройках в России воруют по-крупному и что лукавым подрядчикам за это следует рубить бороды вместе с головами, как учил еще Петр Первый. Более того - в целом так оно и есть. И те же обыватели спустя некоторое время изумляются: каким все-таки образом, при означенных масштабах воровства, были построены и эксплуатируются объекты саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, Олимпиады-2014 в Сочи, космодром «Восточный» и как сейчас возводится Керченский мост? Каким чудом не украли, а все же построили новые дороги, грандиозные мосты, кампус ДВФУ, театр оперы и балета, «Фетисов Арену», новый терминал аэропорта и океанариум? Волшебство?

Отнюдь. Суровые реалии серьезных людей. Потому, что такие грандиозные стройки - не только колоссальные деньги, но и колоссальная же ответственность. Где имеют значение любая мелочь и неприметная деталь. Например, такая, что финансирование строительства НОК «Приморский океанариум» изначально велось из двух разных источников: сначала за счет внебюджетных благотворительных средств международного благотворительного фонда «Константиновский» через ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО», а позже и на средства бюджета Российской Федерации через ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов». Оба эти юридических лица подведомственны Управделами Президента России, имеют созвучные названия, но одно - Учреждение и работает с бюджетными средствами, выступая заказчиком при заключении государственных контрактов, а другое - Предприятие, которое бюджетными средствами распоряжаться заведомо не имеет прав и возможностей.

Однако следствие, как утверждает экс-руководитель ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО», указанные понятия подменило. И вместо расследования причин не исполнения госконтрактов с убытком казне в 1,5 млрд. руб, представило расследование исполнения договоров подряда на внебюджетные средства, по которым убытка нет. А подрядчик в обоих случаях - по бюджетным госконтрактам с ФГБУ и по внебюджетным договорам с ФГУП - один и тот же: НПО «Мостовик» из г. Омска. Руководитель которого Олег ШИШОВ заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину, в упрощенном порядке судебного слушания был приговорен к 4 годам лишения свободы, а 27 марта уже освободился из колонии условно-досрочно.

Деньги не казённые

Подсудимый Андрей Поплавский руководил ФГУП, а не ФГБУ и с госконтрактами дела не имел. Руководимому им ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» по договорам выделялись благотворительные деньги МБФ «Константиновский», на эти средства заключались договоры строительного подряда, об исполнении которых предоставлялась отчетность. По итогам исполнения договоров строительного подряда достигнута даже экономия в 2 млрд рублей - в основном за счет того, что Андрей Поплавский весьма жестко контролировал исполнение работ подрядчиками-строителями и торговался за каждый рубль затрат при подписании форм КС-2 и КС-3 на приемку выполненных объемов. Но теперь Поплавский - подсудимый, и главным аргументом его обвинения служит приговор Олегу Шишову, признавшему свою вину в присвоении денег, десятую часть из которых он якобы возвращал Андрею Поплавскому.

Главный же вопрос, представляющий общественный интерес: какие именно деньги были якобы растрачены заказчиком ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО», сколько этих денег и куда они подевались? Вопрос отнюдь не праздный, поскольку за деньги казны - государственного бюджета - ответственность предусмотрена куда более строгая, чем за деньги частных предприятий.

Как заявляет Андрей Поплавский, в ноябре 2014 года генподрядчик строительства океанариума НПО «Мостовик» имел задолженность сразу перед двумя заказчиками: 1,6 млрд руб. бюджетных средств строители получили по госконтрактам от московского ФГБУ и 4,9 млрд руб. средств МБФ «Константиновский», по договорам подряда от ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО». Эти 4,9 млрд рублей Поплавский истребовал и получил обратно, хотя право на возврат 1,98 млрд рублей от «Мостовика» и Сбербанка дальневосточному ФГУП пришлось больше года доказывать в Арбитражном суде Москвы.

Однако по мере расследования упоминания о бюджетных деньгах исчезали из материалов дела, изменялись формулировки - искажая смысл, - и вышло, что Поплавскому как руководителю дальневосточного ФГУП вменяют растрату денег, которые пропали не у его предприятия, а в московском учреждении ФГБУ и, в конечном итоге, непосредственно в Управлении делами Президента - главного распорядителя бюджетных инвестиций на строительство океанариума. И растрачены деньги в «пользу», как сказано в обвинении, ООО «НПО «Мостовик», признанного сегодня банкротом с долгами свыше 74 млрд руб.

При этом глава «Мостовика» Олег Шишов, признавая вину в присвоении денег, признал, что якобы часть этих денег он возвращал в наличной форме Андрею Поплавскому, всего свыше ста миллионов рублей. Но парадокс в том, что деньги у ФГУП «ДС в ДФО» вовсе не пропадали, исчезли деньги в ФГБУ «ДСРОФГО» управделами, к которым Поплавский не имел никакого отношения и распоряжаться ими не мог при всем желании.

Обвинения обвиняемого

Так Андрей Поплавский, третий год пребывая под стражей и второй - подсудимым по обвинению в серьезных экономических преступлениях, перешел к обвинению следствия в преступлениях против правосудия. В своих заявлениях суду и Генпрокурору России он утверждает, что следователи, действуя осознанно, помогли Олегу Шишову избежать ответственности за пропавшие средства федерального бюджета в сумме свыше миллиарда рублей, объявив растраченными и присвоенными деньги благотворительного фонда, которые никуда не исчезали, что МБФ «Константиновский» неоднократно подтверждал официально: отчетность по расходованию свыше 12 млрд рублей благотворительных взносов на строительство НОК «Приморский океанариум» вопросов не вызывает.

А вот по госконтрактам между НПО «Мостовик» и ФГБУ была недостача бюджетных средств на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей, в том числе: более 1,023 млрд руб. на строительно-монтажные работы; более 440 млн руб. на декоративно-художественное оформление и 27,5 млн рублей на поставку гидробионтов. Но эти госконтракты, пишет в заявлении Поплавский, были исключены из числа вещественных доказательств и никакой правовой оценки им не давалось. Равно как никто из сотрудников ФГБУ «ДСРОФГО» не допрашивался и никаких следственных действий по неисполненным контрактам СК РФ не проводилось.

Таким образом, в сухом остатке имеется: крупнейший генподрядчик НПО «Мостовик» - банкрот с общей суммой претензий под 80 млрд рублей. Его директор, Олег Шишов - осужден, но условно-досрочно освобожден. Основанием для мягкого вердикта суда стало признание Шишовым вины в совместной с Поплавским растрате внебюджетных средств.

На строительство океанариума на о. Русском во Владивостоке потрачено 20 миллиардов рублей, в том числе 12,4 млрд рублей МБФ «Константиновский», в расходовании которых все сходится, зато в затратах бюджетных средств Управления делами Президента России недостача выявлена еще в конце 2014 года, что и послужило основанием для возбуждения уголовных дел. Вот и вопрос: Поплавский имел возможность растратить или присвоить с помощью Шишова только средства МБФ «Константиновский» - однако фонду ущерб не был причинен. Зато налицо ущерб Управлению делами Президента России, где оказались растрачены или присвоены бюджетные деньги, - но к ним у Поплавского доступа не было, эти деньги получал только Олег Шишов на НПО «Мостовик» по госконтрактам. В том числе - авансовыми платежами, несмотря на уже имевшиеся задолженности перед заказчиками в лице ФГБУ «ДСРОФГО» и ФГУП «ДС в ДФО». Так кто же тогда и каким образом смог растратить или присвоить БЮДЖЕТНЫЕ деньги? И где они теперь? Ведь, по известному правилу, если где-то убыло, то в другом месте столько же прибыло - но где это самое место? В чьих карманах отложился пропавший бюджетный миллиард?

Именно на эти вопросы изначально должно было найти ответ следствие. Но не нашло. И теперь ответы на те же вопросы ищет суд. Или старается уйти от вопросов?

Юрий РОГОВ.

Фото Vl.Ru.