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В Приморье будут перерабатывать использованные подгузники
Меморандум о сотрудничестве в области производства топливных пеллет из использованных бумажных подгузников подписан сегодня на 22-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который проходит в японском городе Кураёси, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Индустриальный парк в сфере переработке отходов компании «Ава-Трейд» расположен в Надеждинском районе Приморья на площади 5,6 гектаров. Полная стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей, 70 миллионов уже вложено, в частности, закуплена производственная линия для первого этапа производства – завода по производству пеллет – топлива, изготовленного из отходов. Таких пеллет планируется выпускать до 14 тысяч тонн в год.
«Резиденты индустриального парка будут пользоваться значительными преференциями при ведении бизнеса, в том числе льготным налогооблажением», –отметили в Инвестагентстве.
По словам первого заместителя директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елены Яскевич, переговоры и первая поездка в Японию, для поиска партнера и обсуждения вариантов сотрудничества, были инициированы Агентством для компании «АВА-Трейд» два года назад.
«В 2015 году, в рамках поездки инвестора в префектуру Тоттори и промышленного района Кансай, японским предпринимателям был также представлен инвестиционный потенциал Приморского края, перспективные инвестиционные проекты региона», – рассказала Елена Яскевич.
В рамках бизнес-миссии в Японию в 2016 году, компания «АВА-Трейд» уже подписала меморандум о технологическом сотрудничестве с японским партнером.
Согласно подписанному сегодня, 10 апреля, соглашению, в качестве экспортера-дилера выступает компания АО «Хоккайдо Корпорэйшн». Другая японская компания, «Super Faiths», осуществит производство оборудования и окажет техническую и информационную поддержку в процессе запуска производства.
Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит сегодня, 10 апреля, в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.
В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов Администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.
Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В нем традиционно принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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